РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7433 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
5 294 21
война (46486) дельфин (35) Одесская область (3102) экология (1581)

Дельфины гибнут в Одесской области из-за действий россиян, - эколог Русев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В парке "Тузловские лиманы" нашли пять мертвых дельфинов. Они погибли из-за гидролокаторов российских военных.

Об этом сообщил в фейсбуке эколог Иван Русев, передает Цензор.НЕТ.

Пятерых погибших дельфинов - двух белобочек и трех азовок - нашли в Одесской области. Еще трех белобочек обнаружили мертвыми в северной части Черного моря. Их тела зарыты в песок, поэтому провести лабораторные исследования невозможно.

По мнению эколога, животные погибли в конце июля. Тогда россияне стянули к Черному морю свои корабли и подлодки, включив радары.

"В результате использования гидролокаторов (сонарей) создаются мощные звуки, отрицательно влияющие на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, выводящую из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму. Такая бешеная нагрузка Черного моря гидролокаторами привела к очередной гибели дельфинов", – рассказал он.

Читайте: Рашисты нанесли ракетный удар по Одесщине, - ОВА

Также эколог отметил, что море выбрасывает на берег около 5% погибших животных, а остальные оказываются на дне моря.

"Они не доступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибли десятки тысяч дельфинов", - добавил эколог.

Дельфины гибнут в Одесской области из-за действий россиян, - эколог Русев 01
Дельфины гибнут в Одесской области из-за действий россиян, - эколог Русев 02
Дельфины гибнут в Одесской области из-за действий россиян, - эколог Русев 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Да уж... дельфины точно не звали *****, как жители домбаса
показать весь комментарий
01.09.2022 15:04
+11
Все, чого торкається кацапська наволоч гине.
показать весь комментарий
01.09.2022 15:16
+3
точно зараз школу не прогулюєш?
показать весь комментарий
01.09.2022 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да уж... дельфины точно не звали *****, как жители домбаса
показать весь комментарий
01.09.2022 15:04 Ответить
А хто заважає знищити цей їх флот вщент? Мабуть, чк завжди, ні чим? чи сміливості не вистачає?
показать весь комментарий
01.09.2022 15:05 Ответить
точно зараз школу не прогулюєш?
показать весь комментарий
01.09.2022 15:18 Ответить
Таблетки прийми
показать весь комментарий
01.09.2022 15:36 Ответить
від тиску вже прийняв, а от для таких як ти ще не придумали пігулок для підвищення IQ, щоб не задавати таких тупих питань привселюдно.
показать весь комментарий
01.09.2022 15:42 Ответить
Тупий якраз це ти. Навчись розмовляти з людьми. Я давно говорив, якщо нічого сказати по суті, краще помовч, може зійдеш за розумного.
показать весь комментарий
01.09.2022 15:46 Ответить
по суті - ти такий же довбень, як і всі зевиборці, які зараз не можуть ***** зрозуміти наслідків свого вибору, і тепер квохчуть тупими питаннями.
показать весь комментарий
01.09.2022 17:55 Ответить
Ти мені нагадуєш коросту, як не миї руки все одно пристане. Лише сіркою, тільки сіркою. Хто тобі сказав, тупий ти дурень чи звідки ти взяв, що я - "зевіборець"? Ти це само придумало, ну твій рівень IQ цьому підтвердження. Я повторю тобі ще раз, мені твій Порошенко чи твій Зеленський - до лампочки! Заткни свій смердючий рот и не смерди!
показать весь комментарий
01.09.2022 19:35 Ответить
ще ні один тут не признався. Мабуть всі зе-виборці на фронтах.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:43 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 22:08 Ответить
А дельфіни їстівні?
показать весь комментарий
01.09.2022 15:13 Ответить
типа шоб не пропало?
показать весь комментарий
01.09.2022 15:21 Ответить
Саме так. З лимону роблять лимонад. Я не можу впливати на цю херню, але риби в моєму селі немає, а сину (18)треба
показать весь комментарий
01.09.2022 15:25 Ответить
Не підказуйте бурятам!
показать весь комментарий
01.09.2022 15:45 Ответить
Ловити їх аморально, а ті, що полежали, вже з душком і точно не їстівні..
показать весь комментарий
01.09.2022 15:23 Ответить
А чого чекаєте, коли полежали. І не таке продають заморожене
показать весь комментарий
01.09.2022 15:27 Ответить
Все, чого торкається кацапська наволоч гине.
показать весь комментарий
01.09.2022 15:16 Ответить
Херня, еколог піариться. 80 рік дельфін на березі Сичавки особисто бачила. Досить херні, азов гвалтують адські
показать весь комментарий
01.09.2022 15:34 Ответить
Цікаво. Написала про азов, який адські помирає, а це еколог про дельфіни, а посту немає
показать весь комментарий
01.09.2022 15:39 Ответить
Пора кацапів гнати і з моря, і України. Але все в руках наших хлопців, їм видніше коли пора коли ні...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
01.09.2022 15:52 Ответить
Наши подводные дроны за них отомстят.
показать весь комментарий
01.09.2022 16:34 Ответить
 
 