Дельфины гибнут в Одесской области из-за действий россиян, - эколог Русев. ФОТО

В парке "Тузловские лиманы" нашли пять мертвых дельфинов. Они погибли из-за гидролокаторов российских военных.

Об этом сообщил в фейсбуке эколог Иван Русев, передает Цензор.НЕТ.

Пятерых погибших дельфинов - двух белобочек и трех азовок - нашли в Одесской области. Еще трех белобочек обнаружили мертвыми в северной части Черного моря. Их тела зарыты в песок, поэтому провести лабораторные исследования невозможно.

По мнению эколога, животные погибли в конце июля. Тогда россияне стянули к Черному морю свои корабли и подлодки, включив радары.

"В результате использования гидролокаторов (сонарей) создаются мощные звуки, отрицательно влияющие на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, выводящую из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму. Такая бешеная нагрузка Черного моря гидролокаторами привела к очередной гибели дельфинов", – рассказал он.

Читайте: Рашисты нанесли ракетный удар по Одесщине, - ОВА

Также эколог отметил, что море выбрасывает на берег около 5% погибших животных, а остальные оказываются на дне моря.

"Они не доступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибли десятки тысяч дельфинов", - добавил эколог.





