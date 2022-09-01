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Основные потери российской пехоты - наемники, заключающие 3- и 6-месячные контракты, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Основные потери российской пехоты сейчас это потери наемников, заключающих 3- и 6-месячные контракты.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Вот, например, Сергей Алексеевич Косточкин, уроженец Болговского района Тверской области, 9 июля заключил трехмесячный контракт на службу в 252-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии, но даже первой зарплаты получить не смог - 3 августа из его тела забрали эти документы воины 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Святогорском", - отмечает Бутусов.

По его словам, при контракте 3 месяца подготовка предусматривает 1 неделю, при 6-месячном – 2 недели.

"И все, сразу на передовую. И таких трехмесячных контрактов у нас истекает среди трофейных документов все больше. Кризис с пехотой в ВС РФ не решается, а обостряется, штурмовать и вести контактные бои никому, спецназы и "вагнеровцы" рисковать не хотят, Кадыров воюет только в тик-токе. Подставляют дураков из российской провинции, которые не понимают, куда попали, верят российским медиа и проводят разведки боем своей головой", - добавляет журналист.

Смотрите: Россия бросила в бой в Украине очередную партию советских танков Т-62 образца 1962 года, усиленных решетками-"мангалами", - Бутусов. ВИДЕО

Основные потери российской пехоты - наемники, заключающие 3- и 6-месячные контракты, - Бутусов 01
Основные потери российской пехоты - наемники, заключающие 3- и 6-месячные контракты, - Бутусов 02
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Топ комментарии
+25
...головне, щоб не забували насіння до кишень класти
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01.09.2022 15:46
+14
Значит боевых лугандонцев почти всех утилизировали.Они раньше впереди шли.
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01.09.2022 15:45
+7
в кармане штанов было....а он обосцался
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01.09.2022 16:11
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А це від чого такі розводи на контракті? Невже зберігався у нижній кишені галяфе?
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01.09.2022 15:42 Ответить
В лужу упал лицом вниз, вот тебе и разводы
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01.09.2022 16:00 Ответить
в кармане штанов было....а он обосцался
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01.09.2022 16:11 Ответить
Значит боевых лугандонцев почти всех утилизировали.Они раньше впереди шли.
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01.09.2022 15:45 Ответить
...головне, щоб не забували насіння до кишень класти
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01.09.2022 15:46 Ответить
Так что,у папаши этого косточкина не будет "Лады калина"?
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01.09.2022 15:48 Ответить
Нет, "Берцы от сына".
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01.09.2022 15:53 Ответить
Походу не. Сразу Мерседес выдадут... посмертно. Может быть....))
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01.09.2022 15:53 Ответить
Не будет.
"Пропал без вести": нету тела - нету дела лады
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01.09.2022 16:04 Ответить
А главное фамилия,это диагноз.
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01.09.2022 16:21 Ответить
Надо бы рабссеянам еще сэкономить. Готовить к боевым действиям на неделю за 2 часа.
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01.09.2022 15:52 Ответить
Туди їм і дорога!
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01.09.2022 15:53 Ответить
Цілий тиждень на підготовку?
Дурниці! Всім відомо, що русскіе - найкращі вояки від народження. Їм жодної підготовки не треба, можна одразу з воєнкомату в бій.
А хто загинув, той поганий боєць, отже не є русскім.
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01.09.2022 16:02 Ответить
Можете сміяться - однак звучання прізвищ "Наєв" та "Залужний" варті більшого, ніж звучання звання "генерал"!!!
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01.09.2022 16:30 Ответить
Найшвидша професійна підготовка яка була відома на теренах СРСР це була підготовка шахтаря. Ним ставали за 9 днів. Тепер кацапи готують піхоту за 7 днів. Середня тривалість життя шахтаря в Україні була 36 років. Схоже середня тривалість життя кацапського піхотинця після підписання контракту з міністерством нападу ********** уже складає 36 днів. Феєрично!
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01.09.2022 16:48 Ответить
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01.09.2022 17:04 Ответить
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02.09.2022 09:50 Ответить
 
 