Основные потери российской пехоты - наемники, заключающие 3- и 6-месячные контракты, - Бутусов. ФОТО

Основные потери российской пехоты сейчас это потери наемников, заключающих 3- и 6-месячные контракты.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Вот, например, Сергей Алексеевич Косточкин, уроженец Болговского района Тверской области, 9 июля заключил трехмесячный контракт на службу в 252-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии, но даже первой зарплаты получить не смог - 3 августа из его тела забрали эти документы воины 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Святогорском", - отмечает Бутусов.

По его словам, при контракте 3 месяца подготовка предусматривает 1 неделю, при 6-месячном – 2 недели.

"И все, сразу на передовую. И таких трехмесячных контрактов у нас истекает среди трофейных документов все больше. Кризис с пехотой в ВС РФ не решается, а обостряется, штурмовать и вести контактные бои никому, спецназы и "вагнеровцы" рисковать не хотят, Кадыров воюет только в тик-токе. Подставляют дураков из российской провинции, которые не понимают, куда попали, верят российским медиа и проводят разведки боем своей головой", - добавляет журналист.

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