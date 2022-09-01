Основные потери российской пехоты - наемники, заключающие 3- и 6-месячные контракты, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Основные потери российской пехоты сейчас это потери наемников, заключающих 3- и 6-месячные контракты.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Вот, например, Сергей Алексеевич Косточкин, уроженец Болговского района Тверской области, 9 июля заключил трехмесячный контракт на службу в 252-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии, но даже первой зарплаты получить не смог - 3 августа из его тела забрали эти документы воины 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Святогорском", - отмечает Бутусов.
По его словам, при контракте 3 месяца подготовка предусматривает 1 неделю, при 6-месячном – 2 недели.
"И все, сразу на передовую. И таких трехмесячных контрактов у нас истекает среди трофейных документов все больше. Кризис с пехотой в ВС РФ не решается, а обостряется, штурмовать и вести контактные бои никому, спецназы и "вагнеровцы" рисковать не хотят, Кадыров воюет только в тик-токе. Подставляют дураков из российской провинции, которые не понимают, куда попали, верят российским медиа и проводят разведки боем своей головой", - добавляет журналист.
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"Пропал без вести": нету тела - нету
делалады
Дурниці! Всім відомо, що русскіе - найкращі вояки від народження. Їм жодної підготовки не треба, можна одразу з воєнкомату в бій.
А хто загинув, той поганий боєць, отже не є русскім.