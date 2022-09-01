Оккупированная Херсонщина: "День знаний" под дулами автоматов и промывание мозгов с первого урока, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Херсонщине с первого урока дети, которые пошли в захваченные врагом учебные заведения, оказались под российской пропагандой.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты начали процесс образования в захваченных школах Херсонщины. По свидетельству очевидцев, с первого же урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что желающих учиться по российским программам – немного.

Также, как отмечают в ОВА, в школах есть вооруженная охрана из сотрудников росгвардии.

Как информирует "Мост", в Херсоне "День знаний" провели под дулами автоматов, оккупанты проводят обязательный досмотр вещей людей, которые заходили в здание школы. Теоретически росгвардейцы могут стать и "конвоем", если будет принято решение об "эвакуации" детей, пишет издание.

Правда, остается открытым вопрос, как обезопасить детей при попадании в школу артиллерийского снаряда или ракеты. А такое вполне возможно, учитывая попадание ракет, сбитых российской ПВО, в многоквартирные дома, информирует издание.





