Оккупированная Херсонщина: "День знаний" под дулами автоматов и промывание мозгов с первого урока, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На Херсонщине с первого урока дети, которые пошли в захваченные врагом учебные заведения, оказались под российской пропагандой.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оккупанты начали процесс образования в захваченных школах Херсонщины. По свидетельству очевидцев, с первого же урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что желающих учиться по российским программам – немного.
Также, как отмечают в ОВА, в школах есть вооруженная охрана из сотрудников росгвардии.
Как информирует "Мост", в Херсоне "День знаний" провели под дулами автоматов, оккупанты проводят обязательный досмотр вещей людей, которые заходили в здание школы. Теоретически росгвардейцы могут стать и "конвоем", если будет принято решение об "эвакуации" детей, пишет издание.
Правда, остается открытым вопрос, как обезопасить детей при попадании в школу артиллерийского снаряда или ракеты. А такое вполне возможно, учитывая попадание ракет, сбитых российской ПВО, в многоквартирные дома, информирует издание.
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Низзя во время войны тыкать пальцем в шпионов и диверсантов !!!
Кто из них кодло офшорное ?
Буду думати,що цей «вброс» не умисний.
Вибачте, мешканців ТОТ не можу під одну гребінку, у всіх різна ситуація, рівень страху, відчуття безпеки і т.д….якщо для когось це єдиний спосіб безпечно дочекатися деокупації, то не маю права їх засуджувати.
Колаборантів потрібно визначати не «по школі», їх видно «по справам», безпомилково.
А цветочки - то або гниди, або постановка, або роздані на вході.
підручниках -це співпраця з ворогом і за це кримінальна відповідальність.
Рашисти ретельно збирають особисті дані в анкетах на кожного, хто "продав" участь своєї дитини. Ці дані їм також потрібні, щоб шантажувати батьків після того, як вони зрозуміють, що росіяни фактично купили не "відвідуваність" в школах, а "сакральну жертву" для пропаганди.
🔥 Документи з розпоряджень та анкет, які надійшли у школи окупованої Луганщини нам передали інсайдери InformNapalm. Також вони повідомили деталі про наміри росіян.
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!.."
Тарас Шевченко