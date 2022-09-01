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война (46486) оккупация (9495) Херсонщина (3469) школа (2886)

Оккупированная Херсонщина: "День знаний" под дулами автоматов и промывание мозгов с первого урока, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Херсонщине с первого урока дети, которые пошли в захваченные врагом учебные заведения, оказались под российской пропагандой.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты начали процесс образования в захваченных школах Херсонщины. По свидетельству очевидцев, с первого же урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что желающих учиться по российским программам – немного.

Также, как отмечают в ОВА, в школах есть вооруженная охрана из сотрудников росгвардии.

Как информирует "Мост", в Херсоне "День знаний" провели под дулами автоматов, оккупанты проводят обязательный досмотр вещей людей, которые заходили в здание школы. Теоретически росгвардейцы могут стать и "конвоем", если будет принято решение об "эвакуации" детей, пишет издание.

Правда, остается открытым вопрос, как обезопасить детей при попадании в школу артиллерийского снаряда или ракеты. А такое вполне возможно, учитывая попадание ракет, сбитых российской ПВО, в многоквартирные дома, информирует издание.

Оккупированная Херсонщина: День знаний под дулами автоматов и промывание мозгов с первого урока, - ОВА 01
Оккупированная Херсонщина: День знаний под дулами автоматов и промывание мозгов с первого урока, - ОВА 02
Оккупированная Херсонщина: День знаний под дулами автоматов и промывание мозгов с первого урока, - ОВА 03
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Топ комментарии
+40
Як можна себе так принижувати , вести свою дитину в сруцьку школу , і давати якомусь козломордому бидлу з автоматом , оглядати свої речі , та ще й в присутності своєї ж дитини . ?? .
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01.09.2022 19:52
+39
Невже є люди , які відправили своїх дітей до русоФашистів ?
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01.09.2022 19:49
+20
73% избирателей в 19 году хотели "мира", фуле теперь удивляться...
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01.09.2022 19:54
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Правильно !!!

Низзя во время войны тыкать пальцем в шпионов и диверсантов !!!
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01.09.2022 20:33 Ответить
Хто воює? Квартал 95 на фронті?
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01.09.2022 20:38 Ответить
из кодла зеИУДЫ ,на каких фронтах воюешь Ни одна падла из " "слуг" урода не взяла автомат и не пошла в тероборону , а из партии ЕС 250 Человек на фронте и каждый день поставляют помощь для ЗСУ‼️Твои за ранцы 🤡🤢🎪Вчера отобрали помощь из бюджета для ЗСУ и перекинули на "велике крадивництво" Позор банде Каламойши МЕГАВОРЮГИ ПОДРАШИСТНИКА
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01.09.2022 20:44 Ответить
ты такая премудрая , как твой 🤢 " найвеличайший"
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01.09.2022 20:46 Ответить
Свежевылупленная дерьмаколизка, так сколько зеленых мразей воюет в ЗСУ? И сколько из них работают на дикарей?
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01.09.2022 20:49 Ответить
у Порошенко в офшоре 2 тысячи евро, а у Зеленского 40 миллионов долларов.

Кто из них кодло офшорное ?
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01.09.2022 20:36 Ответить
Негусто там тих учнів,основна маса напевно виїхала
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01.09.2022 19:48 Ответить
Невже є люди , які відправили своїх дітей до русоФашистів ?
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01.09.2022 19:49 Ответить
73% избирателей в 19 году хотели "мира", фуле теперь удивляться...
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01.09.2022 19:54 Ответить
...от сруцькимир и получили.
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01.09.2022 20:19 Ответить
є такі люди, а ще місяць чи два окупації і немало візьмуть зброю, підпишуть контракти і підуть вбивати українців на місце корпусів "ДНР", "ЛНР". На ці питання має відповісти Президент, навіщо він здав південь і як його відвоювати?
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01.09.2022 21:35 Ответить
а воно йому потрібно, в нього є 95- квартал, і велике будівництво, це сенс його життя
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01.09.2022 22:17 Ответить
Анатолий К 65c6a92d довбень ,вот только не надо ...деть, тут паспорт никто нах..р не хочет брать , не то что оружие....
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01.09.2022 22:27 Ответить
Ви зовсім не володієте ситуацію в цьому питанні. Не треба приклад донбасу сюди приплітати.
Буду думати,що цей «вброс» не умисний.
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01.09.2022 23:45 Ответить
рашисти поставили перед таким - або діти йдуть до школи, або батьків лишають батьківских прав, а їхніх діточок забирають, та передають на батьківске усиновлення до параші. Ваші дії?
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03.09.2022 20:35 Ответить
Як же вони за*бали… здохніть вже,потвори!
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01.09.2022 19:50 Ответить
Ещё и цветочки принесли 🤮сУбийцам
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01.09.2022 20:24 Ответить
Я про орків, якщо що.
Вибачте, мешканців ТОТ не можу під одну гребінку, у всіх різна ситуація, рівень страху, відчуття безпеки і т.д….якщо для когось це єдиний спосіб безпечно дочекатися деокупації, то не маю права їх засуджувати.
Колаборантів потрібно визначати не «по школі», їх видно «по справам», безпомилково.
А цветочки - то або гниди, або постановка, або роздані на вході.
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01.09.2022 20:47 Ответить
Лусенко,ти точно %банута на всю голову.Квіти завжди несли своїм улюбленим вчителям.Можливо деякі вчителі і не евакуювалися,і вчать дітей.
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02.09.2022 10:21 Ответить
Вчити дітей в рашистьській окупації по рашисьтських програмах і
підручниках -це співпраця з ворогом і за це кримінальна відповідальність.
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02.09.2022 10:34 Ответить
Як можна себе так принижувати , вести свою дитину в сруцьку школу , і давати якомусь козломордому бидлу з автоматом , оглядати свої речі , та ще й в присутності своєї ж дитини . ?? .
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01.09.2022 19:52 Ответить
🔥 На Луганщині російські окупанти продовжують агітувати батьків дітей на окупованих територіях вести їх в російську школу, куди вже завезли викладачів з рф https://informnapalm.org/ua/spysky-pedahohiv-rf/ . Намагаються купити "присутність дітей" за 10 тисяч рублів. Звісно, що така "щедрість" окупантів переслідує підступні цілі - вони намагаються наповнити школи, щоб вчинити криваві провокації - обстріляти дітей, як вони вчинили в Оленівці з військовополоненими та спробувати потім тиражувати нібито це зробила Україна з "хаймарсів".

Рашисти ретельно збирають особисті дані в анкетах на кожного, хто "продав" участь своєї дитини. Ці дані їм також потрібні, щоб шантажувати батьків після того, як вони зрозуміють, що росіяни фактично купили не "відвідуваність" в школах, а "сакральну жертву" для пропаганди.

🔥 Документи з розпоряджень та анкет, які надійшли у школи окупованої Луганщини нам передали інсайдери InformNapalm. Також вони повідомили деталі про наміри росіян.
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01.09.2022 20:29 Ответить
Слава Богу шо ви не в оккупації. Вибір такий - або школа у Херсоні, або для дітей нова сім'я у параші. Ваш вибір?
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03.09.2022 20:37 Ответить
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01.09.2022 19:53 Ответить
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01.09.2022 19:54 Ответить
остались чтобы отдать в их школу? поэтому трудно зачистить херсонщину от орков.
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01.09.2022 19:55 Ответить
Ви ж вдало емігрували? Чого переймаєтесь? У вас нова Батьківщина. Зрозуміло, що пенсії вам сумно і є час пофантазувати )))
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01.09.2022 23:51 Ответить
"..Аж страх погано

У тім хорошому селі.

Чорніше чорної землі

Блукають люди, повсихали

Сади зелені, погнили

Біленькі хати, повалялись,

Стави бур'яном поросли.

Село неначе погоріло,

Неначе люде подуріли,

Німі на панщину ідуть

І діточок своїх ведуть!.."
Тарас Шевченко
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01.09.2022 20:09 Ответить
То шо за *родители* такие, которые САМИ! своих детей туда ведут? Увидите, оккупанты этих детей на сибирь эвакуируют.
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01.09.2022 20:16 Ответить
Суки! А ми тут терпимо "московський сатанат", розсадник нео-кацапської імперської ідеології!!! Геть московських попів!!!
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01.09.2022 20:20 Ответить
До таких "шкіл", окрім сепарні, ніхто своїх дітей не відправив би.
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01.09.2022 20:20 Ответить
добре висловлено "мы вас хрестилм мы вас и отпоем".
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01.09.2022 20:25 Ответить
Ну що тут сказать, за Осляру квартального проголосувало 78% "какая разница кто будет учіть - Украіна ілі орда лишь би свет на столбах біл"
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01.09.2022 20:43 Ответить
Васильку,а ти можеш трохи від тварин відірватися?Якщо ти БИКОЛОГ-то решта хто?Вівці,отара,осляри?Навіщо ослів ображати-Ісус Христос на білій ослиці в Єрусалим ввійшов.Може і ми в Москву зайдем?
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02.09.2022 10:27 Ответить
Ким потрібно бути, щоб вести свою дитину до оккупантів? Та хай вона краще навчання пропустить, ніж віддавати дитину на зомбування свинособакам! Їбануті батьки!
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01.09.2022 20:44 Ответить
не могу понять почему не деокупированы города и села почему он там стоит вообще терпилы терпят ..где удары наших барактаров и дронов..шоок.
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01.09.2022 20:47 Ответить
Denis Antivatnikov деня , ждут когда ты сраку с дивана подымешь возьмешь оружие научишся воевать и поможешь ЗСУ
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01.09.2022 22:31 Ответить
ты вообще мажорка забугорная не кукарекай польска шляпа
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02.09.2022 09:12 Ответить
Денисику,ти кацапчик?Прапор у сергія не польский,повчи ,а зараз трохи важке для тебе безголового слово,геральдику і прапори держав.Но попробуй, все таки, сраку від дивана відірвати...
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02.09.2022 10:31 Ответить
пяши па руzzки)
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05.09.2022 10:27 Ответить
Ну за що ви наїжджаєте на Вована? Він чесно відпрацьовує ті мільярди баксів, котрі йому та його партнеру, Бєнє, поклав у січні 2020, в Омані, друзяка ху@ла, ФСБешник Патрушев, за здачу України москалям ... І Вован з Андрєєм Борісовічєм честно старалісь, відпрацьовували - і фінансування оборонки зупинили і всю нашу зброю закатали в асфальт, а розробки нової зброї припинили. І закон про українську мову через своїх "слуг кремля" у ВР намагалися переглянути та відмінити і спецоперації української розвідки честно, как на духу, зливали москалям, он спочатку Цемаха віддали, щоб ху@ла від Гааги за збитий МН-17 відмазати, а потім "вагнерівців" повернули москалям... Владімір Ссанич з Андрєй Борісичєм честно працюють, бєз дураков, працюють на расєйскую підєрацію та на ху@ла владімірвладімірича, так що нє нагаварівайтє на ніх, оні стараюцца...
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01.09.2022 20:57 Ответить
Чому відправили дітей до школи , на порозі якої стоять рашистські окупанти?
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01.09.2022 21:01 Ответить
Чему вы удивляетесь, в 2010 году половина избирателей в Украине голосовала за Януковича. С 2014го ситуация стала меняться, но уже позабыли такую к примеру партию ОПЗЖ? А ведь за неё миллионы голосовали. На выборах 2019-20200 годов. Куда они по вашему делись? ) Никуда. Вот они... всем привет с 1 сентября.
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01.09.2022 21:28 Ответить
Який у них контингент там? І в школах стоять і на передку відбиваються і скрвзь є . ***** походу туди пів мвлцона бидла нагнав, так патронів в нас стільки немає щоб усіх їх вбити
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01.09.2022 22:06 Ответить
Патрони знайдемо і всю кацапську мразоту знищимо на своїй землі !
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02.09.2022 00:15 Ответить
Може, це дітей в школи повели виключно жони і бойові подруги орків окупантів?...
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02.09.2022 10:39 Ответить
 
 