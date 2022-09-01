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Великобритания (4236) подводная лодка (178) Черное море (1328) разминирование (602) Уоллес (180)

Великобритания предоставляет Украине подводные беспилотные дроны для обнаружения российских мин: обучение операторов уже ведется. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Великобритания передаст шесть подводных дронов охотников за минами, а также обеспечит соответствующее обучение, чтобы помочь Украине очистить береговую линию.

Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии официально информирует, что Соединенное Королевство передает подводные беспилотные минные охотники, чтобы помочь Украине очистить береговую линию, сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В течение ближайших месяцев Королевский флот и наши американские партнеры научат пользоваться автономными минно-розыскными аппаратами десятки украинских военнослужащих.

Соединенное Королевство предоставляет Украине подводные беспилотные дроны и учит украинских военнослужащих в Британии использовать их для очистки береговой линии от мин.

Для обнаружения российских мин в водах у побережья Украины в страну отправят шесть автономных минно-изыскательских аппаратов. Три из них будут предоставлены из составов ВС Соединенного Королевства, а еще три будут приобретены в промышленности.

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Легкий автономный аппарат предназначен для использования на мелководных побережьях, эффективно работает на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин посредством набора датчиков, чтобы ВМС ВС Украины могли их уничтожить.

В ближайшие месяцы десятки военнослужащих ВМС ВС Украины научатся пользоваться беспилотниками, первый курс уже начат", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Генштаба ВСУ отметили, что Россия использует продовольствие как оружие, уничтожая украинское сельское хозяйство и блокируя черноморские порты страны, чтобы воспрепятствовать экспорту. Небольшое количество кораблей, перевозивших зерно, покинуло Украину после того, как в июле ООН заключила соглашение о разрешении на экспорт продовольствия. Но попыткам вывезти продовольствие из страны продолжают мешать морские мины, оставленные российскими войсками вдоль побережья Украины.

"Нельзя позволить циничным попыткам России требовать выкуп за мировые запасы продовольствия. Это жизненно важное оборудование и подготовка помогут Украине сделать свои воды безопасными, помогая наладить путь зерна к остальному миру и поддерживая Вооруженные силы Украины в стремлении защитить свое побережье и порты", - заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

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По информации Генштаба, трехнедельные обучающие курсы вместе с Шестым флотом ВМС США будет проводить группа Королевского военно-морского флота. Обучение будет проводиться на море, чтобы наглядно показать, как управлять аппаратами и интерпретировать данные, которые они посылают назад, а также идентифицировать макеты мин.

Начальник штаба Королевских ВМС адмирал Бен Ки считает, что вскоре украинские моряки смогут очистить прибрежные воды от мин.

"Благодаря профессиональным умениям, которым здесь учат, наши украинские союзники смогут очистить собственные воды от мин. Это оружие поражает судоходство без разбора, но особенно влияет на гражданское движение и торговлю, а также оказывает разрушительное влияние на свободу судоходства в Черном море", - сказал он.

Королевский флот также учит украинских моряков руководить тральщиками-искателями мин класса "Сендаун".

В пресс-службе напомнили, что министр Вооруженных Сил Соединенного Королевства Джеймс Гиппи и его украинский коллега, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов посетили украинских моряков в июле, чтобы наблюдать, как стажеры отрабатывают ключевые навыки на море.

Великобритания предоставляет Украине подводные беспилотные дроны для обнаружения российских мин: обучение операторов уже ведется 01
Великобритания предоставляет Украине подводные беспилотные дроны для обнаружения российских мин: обучение операторов уже ведется 02
Великобритания предоставляет Украине подводные беспилотные дроны для обнаружения российских мин: обучение операторов уже ведется 03
Великобритания предоставляет Украине подводные беспилотные дроны для обнаружения российских мин: обучение операторов уже ведется 04
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Топ комментарии
+19
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01.09.2022 20:14
+16
А на подлодках возле Крыма как-то можно мины найти?
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01.09.2022 20:13
+12
Афігеть .!! ..Конашенков знищив під Херсоном вже 44 Хаймарси ( показано на карті ) . При тому що їх нам всього надали 20 .. Оце п.здить ,, і не красніє навіть .

..
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01.09.2022 20:34
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А на подлодках возле Крыма как-то можно мины найти?
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01.09.2022 20:13 Ответить
я хотіла спитати - чи можна з їх поміччю загубити міни на човнах й опорах мосту
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01.09.2022 20:18 Ответить
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01.09.2022 20:14 Ответить
На шию.
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01.09.2022 20:15 Ответить
ті буряти й без них не перепливуть)) вода ж тільки 2 рази за життя - при народженні й перед похороном..хоча ці другий раз можуть і не помитись..
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01.09.2022 20:20 Ответить
и мешок цемента
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01.09.2022 20:33 Ответить
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01.09.2022 20:38 Ответить
Значить дивимось, по моїй пам'яті;
Нікополь-Кам 'янка Дніпровська - 6 км
Качкарівка-Заводовка - 8 км
Республіканець-Горностаївка - 4 км.
Зміївка-Василівка-5 км.
Берислав-Каховка - 4 км.
Далі не варіант і плавні.
Львове- лівий берег (поза плавень) - 2 км.
Далі Конка заважає навіть пішки ходити. До самого ХЕРСОНУ!
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01.09.2022 20:42 Ответить
Щиро дякуємо, Британіє!
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01.09.2022 20:14 Ответить
Боже-бережи королеву...
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01.09.2022 20:17 Ответить
Нам потрібно размінувати підводні човни у чорному морі.
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01.09.2022 20:21 Ответить
Гарні цюцьки
Чекаємо брифінгу *****, що
-ана утанула
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01.09.2022 20:22 Ответить
Канашенкав вже всі їх знищив?
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01.09.2022 20:23 Ответить
Непогано, якби підкинули нам міні-субмаріни для диверсійної діяльності.
Було б чудово, якби Український Гюнтер Прін, пустив би кацапське корито на дно прямо в бухті Ватостополю!
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01.09.2022 20:26 Ответить
у данному випадку було би доречніше згадати не Гюнтера Пріна, а князя Валеріо Боргезе)))
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01.09.2022 21:53 Ответить
У операторов этих дронов сдача экзамена - это подрыв Крымского Моста?
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01.09.2022 20:27 Ответить
отправка чертомодского флота на дно
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01.09.2022 20:48 Ответить
там где нельзя достать ракетой с берега - можно достать торпедой управляемой
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01.09.2022 20:50 Ответить
Молодці.

А сьогодні в словенських новинах KRIMI войну назвали РУСКО УКРАЇНСЬКИМ КОНФЛІКТОМ , а раніше називали войной
тому я пропоную ВИГНАТИ Ткаченко у відставку , бо він працює з Бужанським , шоб зменшити долю украінськой мови в ЗМІ. І зовсім не щаймается своєю працею - інформированием світу про агресію раши
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01.09.2022 20:32 Ответить
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01.09.2022 21:23 Ответить
ну.. знаючи украинскую смекалку и трудолюбие.... учитывая ненависть к русне и непреодолимую жажду Победы.... думаю не только мины смогут выслеживать эти прелестные водоплавающие )))
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01.09.2022 20:32 Ответить
100%
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01.09.2022 20:51 Ответить
Афігеть .!! ..Конашенков знищив під Херсоном вже 44 Хаймарси ( показано на карті ) . При тому що їх нам всього надали 20 .. Оце п.здить ,, і не красніє навіть .

..
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01.09.2022 20:34 Ответить
Те 44 были деревянные.
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01.09.2022 20:41 Ответить
Я тільки не розумію , їм що , і досі не дійшло що ЗСУ їх розводять - як котят ?? .
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01.09.2022 20:46 Ответить
ани не могут в это поверить )) ат хахлов (пардон за слово) ани не ожидают падвоха)))))
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01.09.2022 21:29 Ответить
Вони ідею з картами від бульбашенка запозичили, чи це своє, рідне?
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01.09.2022 20:41 Ответить
А дідько їх знає.
Однак припускаю, що по-різному "присмачені" грибочки з цікавими властивостями справляють на пОцієнта різний вплив.
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01.09.2022 22:22 Ответить
знищив двічи..деякі тричі))
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01.09.2022 20:41 Ответить
В хворобливій уяві конашенкова , Хаймарси відновлюються як роботи в кіно . .

.
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01.09.2022 21:50 Ответить
Нє, ну чого відразу 3,14здить? А пригадайте-но, як позавчора москалі "калібрами" розковбасили наші [фанерні] Хаймарси. І тільки величезна скромність і неймовірна чесність не дозволили гаспадіну гросс-прапорщику повідомити про 100500 знищених Хаймарсів.
Во!
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01.09.2022 22:14 Ответить
зацініть на карті Кіровоград ...Мда я запереживав бо на совєцьких картах у моєму селі був аеродром де злітали "кукурудзяники"
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02.09.2022 00:03 Ответить
Вони що викликають лише детонацію заряду міни?А на "щось" інше вони не заточені? Ну то нічого, наші "кулібіни" їх хутенько модернізують!
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01.09.2022 20:36 Ответить
А мины к кацапским подлодкам с этими штуками можно подвесить?
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01.09.2022 20:39 Ответить
Не только мона, но и нуна 😁 Над этим вопросом уже работают
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01.09.2022 20:44 Ответить
Или по Днепру,к понтонам подводить😄(а течение Днепра нам в помощь).
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01.09.2022 21:02 Ответить
Якщо вже розміновувати наше узбережжя, то одразу ж треба туди верещучок з шатлами запускати.
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01.09.2022 21:47 Ответить
Британия как всегда впереди планеты всей, спасибо друзья!
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02.09.2022 13:24 Ответить
 
 