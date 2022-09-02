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Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Стамбуле и перекрыл движение по Босфору. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, из-за чего движение проливом Босфор перекрыли
Об этом сообщает стамбульское правительство, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 173-метровое сухогруз "Lady Zehma" из Либерии, у которого отказало руль в Босфоре на пути из Украины в Стамбул (Турция), в четверг около 21.00 село на мель и бросило якорь в бухте Бебек.
"В связи с неисправностью на корабле на место происшествия были немедленно отправлены команды Главного управления береговой безопасности, спасательных буксиров и катеров и команды береговой охраны", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что движение по Босфору временно приостановили.
Топ комментарии
+27 Роман Єжов
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173-метровое грузовое судно минувшим вечером, напомним, село на мель в 40 метрах от берега из-за отказа рулевого управления. Движение в проливе оказалось заблокировано. После того, как сухогруз отбуксировали в Ахыркапы, пролив открыли для судоходства.
Lady Zehma ходит под флагом Либерии. 30 августа оно вышло из Черноморска с 3 тысячами тонн кукурузы.
Имя: LADY ZEHMA
Тип судна - общий: Cargo
Тип судна - Подробнее: General Cargo
Статус: Активно
MMSI номер: 352001774
Позывной: 3E2607
Флаг: Panama [PA]
П.С.: правильно приготовленная мамалыга - это бомба, ням-ням !!!
Мне и не твердая и не мягкая, а чтобы ниточкой пройти, нравится, а остальная не заходит.
Короче медиум
Украине достаётся отдать ещё и НДС производителю и СЛЁЗЫ В ЗАКРОМАХ
Уж очень такой упрёк похож на 30 летние стенания совкодрочеров "СССР вам понастроил" - нам после войны теперь от украинцев ждать упрёков без упоминаний чьим оружием воюют и где семьи живут и кто их обеспечивает?
я технарь и знаю , что 2+2 = 4 , так же хотелось бы и от власти слышать , что если Африка без зерна умирает , то можно и накормить . Но власть же и оон вопят про голод в Африке , а не в Италии .
и почему я не могу предположить , что зерно из Италии поедет затемв Африку по более дорогой цене ???
сарказм
такшо в Италии она появилась раньше , чем в Молдове
Борьбой за единую Италию руководили карбонарии, «Молодая Италия» и другие организации, ключевыми фигурами в которых были Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Мадзини. К концу 1860 территория Италии была в основном объединена вокруг Сардинского королевства (с 1861 Итальянское королевство). В 1865-1870 столицей была Флоренция, в 1870 году к Итальянскому королевству был присоединён Рим, который и стал новой столицей
ИТАЛИЯ , как государство - молодая страна .
Римской империи давно нет , в страну объединились разрозненные княжества , имеющие РАЗЛИЧИЯ В ЯЗЫКАХ.
Потому румыны , единственные , кто сохранил латынь Римской империи
1. Выступление императора Траяна в сенате перед походом на Дакию. "Мы идём в земли наших предков".
2. Романизация Дакии - дичайший бред. Рим занял только 20 процентов территории Дакии. 80 процентов знать не знали о римской оккупации. Они как романизировались до степени утери языка? 90 лет римляне оккупировали 20 процентов Дакии. Это не срок для исчезновения языка. Значит стоит предположить, что язык изначально был родственным.
3. Римские скульптуры и барельефы. Поищите в инете. Мадридские, римские и иные музеи. Франки, саксы, бритты и иные захваченные Римом народы изображены как рабы. И только даки изображены как равные. Могу перечислять много
Реальний доказ - слова росіянина-офіцера у селі Роїще на Чернігівщині : "Мы свою родину пришли освобожать от "бандеравцев"!
І чим слова Траяна відрізняються від слів цього капітана?
А Вергілію та Овідію варто "наплювать на могили" - вони чомусь про "землі предків" на Дунаї не згадували, а вважали римлян потомками троянців
Я розумію що кожен народ має чимось гордиться - однак і міру треба знать! А то скоро у нас в історії з"являться "Магелланеску" і "Колумбяну"
Чи то може порох на зерні "барижить"?!! Га "зелені"! Кому оті міліони окроплені кров'ю тисячів загиблих підуть? В чиї бездонні кишені?!!! Аж ніяк не в державу! Але вам від того " пирога" перепаде, бо іначе ви так не лобіювали отой продаж!!!
серйозно???? це шо державне зерно, воно належить державі Украіна????????
нехай мене черговий раз заблокують, але маланським адмінам цензора, ше раз скажу, шо слово "жид" - є літературним словом в польскій, білоруській, і в справжній украінській мові!!!! А не в ті, яку придумали кацапо "ІВРЄІ" 😡!!!!
Нема бабок-нема хавки-все,і так скрізь.
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