Россияне нанесли удар по Славянску. Разрушен детский сад, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупационные войска снова обстреляли город Славянск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Славянска Вадим Лях.

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"Утро у нас снова получилось не очень хорошим. Город снова обстреляли. Разрушен детский сад "Теремок" на ул. Торской", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что жертв нет.