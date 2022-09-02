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Россияне нанесли удар по Славянску. Разрушен детский сад, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска снова обстреляли город Славянск Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Славянска Вадим Лях.
"Утро у нас снова получилось не очень хорошим. Город снова обстреляли. Разрушен детский сад "Теремок" на ул. Торской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв нет.
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Если на рабZee вместо путлера будет любой другой Ходорковский или Навальный и даже "либерал" типа Евгений Ройзман,бывший мэр Екатеринбурга...будет тоже самое...война кровь смерть холод и голод...