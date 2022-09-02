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Россияне нанесли удар по Славянску. Разрушен детский сад, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска снова обстреляли город Славянск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Славянска Вадим Лях.

Россияне нанесли удар по Славянску. Разрушен детский сад, - мэр Лях 01

"Утро у нас снова получилось не очень хорошим. Город снова обстреляли. Разрушен детский сад "Теремок" на ул. Торской", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что жертв нет.
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ну так база майбутніх нацистів... тварюки
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02.09.2022 08:24 Ответить
Вот в этом кацапня специалисты. Вопросов нет. Ублюдки позорные.
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02.09.2022 08:35 Ответить
Крысы путлера делают тоже самое что делал Сралин с 1922 по 1941 год мочил в сортире советских Шариковых
Если на рабZee вместо путлера будет любой другой Ходорковский или Навальный и даже "либерал" типа Евгений Ройзман,бывший мэр Екатеринбурга...будет тоже самое...война кровь смерть холод и голод...
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02.09.2022 09:27 Ответить
В Украине есть детские сады в которые сейчас ходят дети ?
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03.09.2022 07:43 Ответить
 
 