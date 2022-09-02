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Харьков. Кладбище №18. Ряды флагов над могилами украинских воинов. ФОТО дня
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В соцсетях появилось фото из харьковского кладбища 18, где хоронят защитников Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Харьков. Кладбище №18. На фото видны многочисленные ряды могил, над которыми развеваются флаги Украины.
ФОТО: Sashko Brynza
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показать весь комментарий02.09.2022 09:38
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Пожалуйста, подождите...
Ви поклали за Україну найцінніше що має людина. Нехай ці жертви не будуть марними, і росія відповість за все, перед Україної, та українцями
Герої не вмирають!!! Смерть ворогам!
Смерть кольоровим запроданцям!!!
Борони Боже живих - Земля пухом, та Царства Небесного вічним...
поймите это украинцы и называйте вещи своими
Кількісний склад ЗСУ у 700 тис. військовослужбовців ще на початку липня зазначив міністр оборони Рєзніков.
Кілька тижнів тому нардеп Костенко оприлюднив пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ.
Якщо цю пропорцію застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ + полонені на початок липня.
Так, як слідує з інформації МОУ приблизна сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як слідує з постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць. Сюди ж згідно постанови КМУ № 168 відносяться і виплати сім'ям полонених бійців.
Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+500000*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. у червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям і сім'ям полонених за місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ у склад грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рідком в бюджеті, що слідує із джерела.
Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, + сім'ї полонених за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб. Тобто при 6 тис. полонених виходить 110 тис. поранених.
Якщо застосувати пропорцію загиблих до поранених українських воїнів в теперішніх умовах, про яку також заявляв і президент Зеленський, а саме 1 до 5, то виходить, що загиблих у нас 22 тис станом на початок липня.
Серце крається від болю... А це ж тільки Харків...(((
► Десяткам тисяч, що склали голови в безкомпромісній боротьбі із світовим злом - Вічна Пам'ять... Ваша лебедина пісня гримітиме віками в історії людства!
***
• Якби настав той останній день, коли ти живеш на цій землі,
• В світі, в якому ти все ще продовжуєш звинувачувати та покладатися на інших,
• Пам'ятай, що краще зазнати невдачі, ніж взагалі нічого не спробувати зробити.
• Адже важлива не тривалість життя, а його глибина.
...
• Якщо ти ніколи відчайдушно не сподівався, то ти ніколи й не відчуєш справжній відчай,
• Бо невігластво - це блаженство і, звісно, зазвичай простіше ніколи і нічим не перейматися.
• Ти можеш вважати, що безглуздо жертвувати власним життям,
• Та іноді одне життя в змозі врятувати безліч інших.
...
• О, Бравий Солдате! О, Хоробрий Воїне!
• Доблесть тим, хто згинув в битві за свою Вальгаллу!
• Вір без сумніву поклику душі, а смерть - вона неминуча і прийде до всіх...
• Спочивай із миром на Божих Небесах…
...
• Неначе плаваючий лотос - такий ти граціозний!
• Святий і славний до кінця часів!
• Неначе плаваючий лотос - такий ти неймовірний!
• Проспівай мені свою останню, солодку, легендарну - лебедину пісню!
***
("Swan Song"/Lovebites)
За словами головнокомандувача ЗСУ, загинули уже 9000 наших захисників. За даними різних джерел, кількість лише в Маріуполі загинули понад 87 000 людей.
Зруйновано українські міста, окупована п'ята частина території України, падіння економіки, щоденні обстріли та опалювальний сезон ставлять перед українцями питання виживання як ніколи гостро. Мільйони наших співвітчизників уже покинули Україну, в основному жінки та діти.
У полоні перебувають сотні наших військових, проти генерала, який успішно командував обороною підступів до Києва, порушено кримінальну справу. З іншого генерала, який успішно командував обороною Миколаєва, досі не зняті уже очевидно безпідставні звинувачення
В цей час, радник керівника ОП Єрмака Сергій Лещенко відвідує вечірку, у футболці з портретом президента. Лещенко все ще є членом наглядової ради УЗ, з зарплатою 242 000 грн на місяць - небачена сума для українців сьогодні.
Його дружина всі роки війни з рашистами їздила з гастролями на паРашу.
05.12.2021
"Дружина члена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка в черговий раз буде виступати у столиці країни-агресора Москві.
Як повідомляють "Букви", 18 грудня Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виступить у московському артцентрі Mutabor (його пов'язують із бізнесменом, що влаштовував вечірку на честь путіна)."
https://bigkyiv.com.ua/druzhyna-leshhenka-znovu-bude-vystupaty-v-moskvi/
Дякую, Алло, що звернула на це увагу.
А всі інші депутати, чиновники такі ж - ватники. Тому в Харкові така ситуація з обстрілами.
Для них Рашка - батьківщина, а Україна - ворог.
Поки всіх колишніх регіоналів, комуністів не усунуть і не заарештують - шансів у Харкова мало.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
війни МОЖНА було уникнути й треба було уникнути !!!
це зробити було дуже просто з 2014-го року, 8 років досить, щоб не давати приводу ***** вважати нас руськими
- не розводити в Україні культ жидо-єфіопа Пушкіна та жидо наркомана Висоцького
- не голосувати за отих курв, які стали справжніми фаворитами харків'ян
Кива Ілля Володимирович
Рабінович Вадим Зіновійович
Королевська Наталія Юріївна
Німченко Василь Іванович
Шуфрич Нестор Іванович
Іоффе Юлій Якович
Мамоян Суто Чолоєвич
Бойко Юрій Анатолійович
Медведчук Віктор Володимирович
- не віддавати на виборах мера Харкова 99% голосів єтнічним жидовским бандам, а 0% ветерану війни азовцю Немічеву
- не віддавати 90% гососів жиду з російским паспортом, клоуна за професією, який достатньо офіційно продекларував свою програму так "майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати"
- не переіменовувати ст.метро на ім'я Жуквова та не проводити девятомайскі шабаші на меморіалі а пику державним українським дням пам'яті восьмого травня
а програма-максімум, яку МОЖНА було подолати за 8 років
- уйти взагалі зі всратою кирилиці, турки з арабської в'язі на латиницю за один день перейшли, а ми навіть з кирилиці на латиницю неспроможні?
- замість культа жидо-єфіопа Пушкіна та жидо-наркомана Висоцького впитати в себе культ СВОЇХ героїв, починаючи з Мазепи, Петлюри, потім всіх СВОЇХ героїв другої світової таких як Бандера та Шухевич, потім СПРАВЖНІХ героїв радянських часів, забутих повністью та абсолютно, таких як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
і звичайно всіх-всіх героїв війни з 14-го року
У нас війна, такі фото як раз і недоречні, тільки радість сєпарам і кацапам.
Думаю так.
Спіть спокійно, Захисники.