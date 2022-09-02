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Харьков. Кладбище №18. Ряды флагов над могилами украинских воинов. ФОТО дня

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В соцсетях появилось фото из харьковского кладбища 18, где хоронят защитников Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Харьков. Кладбище №18. На фото видны многочисленные ряды могил, над которыми развеваются флаги Украины.

Харьков. Кладбище №18. Ряды флагов над могилами украинских воинов 01

ФОТО: Sashko Brynza

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Топ комментарии
+101
спочивайте з миром герої.
Ви поклали за Україну найцінніше що має людина. Нехай ці жертви не будуть марними, і росія відповість за все, перед Україної, та українцями
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02.09.2022 09:02
+88
Прямо сльози з очей бризнули.
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02.09.2022 09:00
+79
Вони собою закрили відкриті мости,відсутність зброї,бункер зеболота,а саме головне Свої Сім'ї. Ворог впаде,Пам'ять про загиблих залишиться назавжди
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02.09.2022 09:38
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Правила форума Совет форумчан
Прямо сльози з очей бризнули.
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02.09.2022 09:00 Ответить
Вони собою закрили відкриті мости,відсутність зброї,бункер зеболота,а саме головне Свої Сім'ї. Ворог впаде,Пам'ять про загиблих залишиться назавжди
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02.09.2022 09:38 Ответить
🙏🙏🙏 😥
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02.09.2022 11:46 Ответить
Підарас ти мохнатй!!!
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02.09.2022 09:06 Ответить
рівень довбойобізма обернено пропорційний кількості днів від реєстрації
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02.09.2022 09:07 Ответить
Лапоть, не гавкай.
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02.09.2022 09:32 Ответить
Ты уже пошил 50 тыс. прапоров для своих "патриотов" кацапчик?
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02.09.2022 09:09 Ответить
кацап маскируется под фрица
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02.09.2022 09:19 Ответить
Зачем, ведь патерьнет!
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02.09.2022 17:53 Ответить
КЦП - ПНХ !
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02.09.2022 09:20 Ответить
350 окупантів ліквідовано за добу...Загиблі Герої, могили яких показані на фото, померли за Батьківщину, за майбутнє своїх дітей. А за що ***** відправляє на утилізацію обмежених у світосприйнятті, недорозвинутих, до.бойобів? За що вони воюють?
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02.09.2022 09:21 Ответить
За борщ.
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02.09.2022 10:44 Ответить
За зарплату. Ці виродки вважають нормою заробляти злочинами гроші на життя. А це значить що вся рф - тюряга для особливо упоротих зеків.
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02.09.2022 15:17 Ответить
спочивайте з миром герої.
Ви поклали за Україну найцінніше що має людина. Нехай ці жертви не будуть марними, і росія відповість за все, перед Україної, та українцями
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02.09.2022 09:02 Ответить
Царствие небесное Героям!
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02.09.2022 09:02 Ответить
Вічна Слава Героям,які загинули захищаючи Україну від московських фашистів! Нехай земля для них буде пухам. А ми повинні завжди памятати їх і ВЕЛИКЕ співчуття їх рідним і близьким.
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02.09.2022 09:05 Ответить
І не забути про оте "зелене падло" яке до такого довело Україну!!!
Герої не вмирають!!! Смерть ворогам!
Смерть кольоровим запроданцям!!!
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02.09.2022 09:09 Ответить
Вічна пам'ять і пошана.
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02.09.2022 09:06 Ответить
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02.09.2022 09:07 Ответить
Нехай кожен цей прапор тереном проросте через глотку кожному свинопсу, з самої печінки!
Борони Боже живих - Земля пухом, та Царства Небесного вічним...
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02.09.2022 09:09 Ответить
..Українці - останній рубіж між ******** Цивілізацією та середньовічним Мордором руzzкага мірА..(
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02.09.2022 09:11 Ответить
Московия территория сатанизма !

поймите это украинцы и называйте вещи своими
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02.09.2022 10:11 Ответить
Сатана не самое большое зло, если внимательно читать библию
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02.09.2022 10:20 Ответить
Это точно, мокши куда большее зло.
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02.09.2022 11:06 Ответить
Сатану придумали в книге Иова, когда до того вполне себе амбивалентному богу-громовержцу Яхве, не чуравшегося приказывать убивать родственников, вспарывать беременным животы и продавать дочерей в секс-рабство, решили сделать промоушн до вседержителя, и самому ему мараться стало не комильфо. В книге он, соответственно, поручает делать за себя всю грязную работу вновь придуманному ангелу. Ну, а потом и анекдотов присочиняли.
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02.09.2022 17:51 Ответить
з мого міста загинуло більш ніж 70 чоловіків, а воно у 5 разів менше ніж Харків..., найбільше втрат було: березень, квітень, травень..., але це залежить від ділянки фронту...
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02.09.2022 09:12 Ответить
А у нас хлопці навіть після смерті кацапам протистояли - коли орки підійшли до міста то "окопалися" на краю головного міського кладовища А в центрі - меморіал Там цілий квартал загиблих в АТО І теж стоять прапори над могилами Так ці суки мінометним вогнем били прямо по могилах!
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02.09.2022 09:22 Ответить
на Берківцях у Києві були прильоти і стрілецький бій ТРО - могильні обеліски кулями подзьобано
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03.09.2022 22:37 Ответить
Царство небесне Героям!!! Хай сторицею повернуться ворогу українські біль, сльози та горе.
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02.09.2022 09:14 Ответить
Не повертається, а вони все роблять і роблять і не тільки українцям
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02.09.2022 09:27 Ответить
щось здається мені що ті цифри які нам озвучують а це 9000 загиблих мягко кажучи занижене
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02.09.2022 09:14 Ответить
при чому ту рівень? ти думаєш совкові снаряди не вбивають? а у кацапів усі хто на фронті воює це підтвердить перевага у аритлерії в десятки разів, снарядів у них як гною, якщо наші бережуть снаряди то кацапи можуть цілий день поливати, а у війні від артилерії втрати становлять біля 80% від загальних
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02.09.2022 09:24 Ответить
не могут у них нет армии и победз а пол года и наших нет убитіх..ті инет не читаешь..хаха..
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05.09.2022 10:29 Ответить
Це висновок з цього фото?
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02.09.2022 09:19 Ответить
ні звичайно,на фото прапорів 50 від сили, але при цифрі 50 тисч практично у кацапів дуже мало віриться що у нас втрати тільки 9000 тисяч, плюс під час війни ці цифри від офіційних джерел як завжди занижують, і ще не варто забувати що кацапи поливають артою наших солдат постійно, там цього гівна накопичувалося ледве не від закінчення 2 світової війни
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02.09.2022 09:34 Ответить
Щодо загальних втрат ЗСУ на початок липня:

Кількісний склад ЗСУ у 700 тис. військовослужбовців ще на початку липня зазначив міністр оборони Рєзніков.
Кілька тижнів тому нардеп Костенко оприлюднив пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ.
Якщо цю пропорцію застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ + полонені на початок липня.

Так, як слідує з інформації МОУ приблизна сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як слідує з постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць. Сюди ж згідно постанови КМУ № 168 відносяться і виплати сім'ям полонених бійців.

Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+500000*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. у червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям і сім'ям полонених за місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ у склад грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рідком в бюджеті, що слідує із джерела.

Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, + сім'ї полонених за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб. Тобто при 6 тис. полонених виходить 110 тис. поранених.

Якщо застосувати пропорцію загиблих до поранених українських воїнів в теперішніх умовах, про яку також заявляв і президент Зеленський, а саме 1 до 5, то виходить, що загиблих у нас 22 тис станом на початок липня.
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02.09.2022 09:59 Ответить
Вічна пам"ять загиблим Героям!
Серце крається від болю... А це ж тільки Харків...(((
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02.09.2022 09:20 Ответить
на этом кладбище хоронят солдат ещё с 2014 и их там было достаточно много
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02.09.2022 09:22 Ответить
Підтверджую
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02.09.2022 16:21 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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02.09.2022 09:23 Ответить
Фашисти винущують українців, а євреї при владі незапускають виробництво ***********
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02.09.2022 09:24 Ответить
Только евреи ни при чём. Хватит разбрасываться этикеткам
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02.09.2022 10:19 Ответить
Як народ євреі дійсно ні при чім. А от в євреів є така частина злочинців, що сповідують ідею всесввітнього панування і є в них такий собі "Хабад", який украінцям несе лише шкоду і опусошіння. В Росіі жиди натравлюють дрних кацапів на сусідів, в Украіні жиди безбожно грабують і надзвичайно мирно співіснують з російськими жидами, відпочивають разом на курортах, родичаються, моляться біля своєі "ССтіни плачу. "Так, от, х...ня, малята",
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03.09.2022 14:32 Ответить
► Сотням тисяч, що постали на боротьбу із світовим кривавим тероризмом - Честь і Слава!
► Десяткам тисяч, що склали голови в безкомпромісній боротьбі із світовим злом - Вічна Пам'ять... Ваша лебедина пісня гримітиме віками в історії людства!

***

• Якби настав той останній день, коли ти живеш на цій землі,

• В світі, в якому ти все ще продовжуєш звинувачувати та покладатися на інших,

• Пам'ятай, що краще зазнати невдачі, ніж взагалі нічого не спробувати зробити.

• Адже важлива не тривалість життя, а його глибина.

...

• Якщо ти ніколи відчайдушно не сподівався, то ти ніколи й не відчуєш справжній відчай,

• Бо невігластво - це блаженство і, звісно, зазвичай простіше ніколи і нічим не перейматися.

• Ти можеш вважати, що безглуздо жертвувати власним життям,

• Та іноді одне життя в змозі врятувати безліч інших.
...
• О, Бравий Солдате! О, Хоробрий Воїне!

• Доблесть тим, хто згинув в битві за свою Вальгаллу!

• Вір без сумніву поклику душі, а смерть - вона неминуча і прийде до всіх...

• Спочивай із миром на Божих Небесах…

...

• Неначе плаваючий лотос - такий ти граціозний!

• Святий і славний до кінця часів!

• Неначе плаваючий лотос - такий ти неймовірний!

• Проспівай мені свою останню, солодку, легендарну - лебедину пісню!

***
("Swan Song"/Lovebites)
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02.09.2022 09:25 Ответить
Днепр. Краснопольское клабище. (июнь 2022)
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02.09.2022 09:27 Ответить
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02.09.2022 10:16 Ответить
В цей час наближені до презедента та призначені ним на ДУЖЕ грошовиті посади.

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02.09.2022 09:30 Ответить
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02.09.2022 09:32 Ответить
За законами військового стану забороняються масові дії, але ж не поодиничні - десь у тихому кутку, кулаком або іншим важким тупим предметом трохи відрихтувати вм'ятини мізків
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02.09.2022 09:40 Ответить
Букви

За словами головнокомандувача ЗСУ, загинули уже 9000 наших захисників. За даними різних джерел, кількість лише в Маріуполі загинули понад 87 000 людей.

Зруйновано українські міста, окупована п'ята частина території України, падіння економіки, щоденні обстріли та опалювальний сезон ставлять перед українцями питання виживання як ніколи гостро. Мільйони наших співвітчизників уже покинули Україну, в основному жінки та діти.

У полоні перебувають сотні наших військових, проти генерала, який успішно командував обороною підступів до Києва, порушено кримінальну справу. З іншого генерала, який успішно командував обороною Миколаєва, досі не зняті уже очевидно безпідставні звинувачення

В цей час, радник керівника ОП Єрмака Сергій Лещенко відвідує вечірку, у футболці з портретом президента. Лещенко все ще є членом наглядової ради УЗ, з зарплатою 242 000 грн на місяць - небачена сума для українців сьогодні.
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02.09.2022 09:42 Ответить
Чого ця потвора не в армії?
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02.09.2022 09:56 Ответить
Яка там армія? .... Баблом завалився, хоче пожити в розкошах.
Його дружина всі роки війни з рашистами їздила з гастролями на паРашу.

05.12.2021

"Дружина члена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка в черговий раз буде виступати у столиці країни-агресора Москві.

Як повідомляють "Букви", 18 грудня Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виступить у московському артцентрі Mutabor (його пов'язують із бізнесменом, що влаштовував вечірку на честь путіна)."

https://bigkyiv.com.ua/druzhyna-leshhenka-znovu-bude-vystupaty-v-moskvi/
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02.09.2022 10:09 Ответить
Щоб вони там виздихали від перепою!!!
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02.09.2022 09:42 Ответить
Кажуть, є алкоголь, від якого помирають. Ну, самопал такий, якого можна перебрати
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02.09.2022 09:44 Ответить
Підари на відпочинку.
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02.09.2022 09:57 Ответить

Дякую, Алло, що звернула на це увагу.
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02.09.2022 10:10 Ответить
Рускагаварящій харків, як каже його мер... Може, досить бути рускагаварящімі? Полеглі не за це загинули.
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02.09.2022 09:34 Ответить
рускагаварящіх полеглих десь біля 60%, зараз це неважливо абсолютно,проти русофашистів зараз воюють усі,і русскоговорящі і україномовні і люди різних національностей,віросповідання і кольору шкіри, прийде час і після цієї війни ітак усі перейдуть на українську, це незворотній процес, расіянам знадобилося близько 3 століть для того щоб русифікувати ту частину України яка була під їхньою окупацією, перехід буде на українську але це неможливо відразу,потрібен час
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02.09.2022 09:39 Ответить
Російськомовні полеглі - герої, а я кажу про тих, кого вони захищали і які продовжують бути ціллю "захисту" рашистів. І час вже настав.
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02.09.2022 09:42 Ответить
для того щоб в Україні цілий народ повністю перейшов на українську потрібно щоб пройшли покоління, це не відбудеться відразу тільки тому що ти так захотів, це складний і довготривалий процес
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02.09.2022 09:47 Ответить
Нічого складного і довготривало тут немає! Береш сам і починаєш писати і говорити українською! 2 тижні тупиш і помиляєш, а далі легше не буває! Отже, справа в конкретних упоротих людішках.
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02.09.2022 15:23 Ответить
а было всего 2 ряда
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02.09.2022 09:38 Ответить
Мавзолейных крыс путлера всегда хоронят ночью 🦍причем с весны 2014 года...,если сдох офицер то днём...в присутствии только очень близких...посторонних на кладбище не пропускают...
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02.09.2022 09:40 Ответить
мер Харкова - Терехов стопудовий ватник, заступник покійного (путінського агента) - Кернеса.
А всі інші депутати, чиновники такі ж - ватники. Тому в Харкові така ситуація з обстрілами.
Для них Рашка - батьківщина, а Україна - ворог.
Поки всіх колишніх регіоналів, комуністів не усунуть і не заарештують - шансів у Харкова мало.
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02.09.2022 09:52 Ответить
шансів у Харкова предостатньо, там купу вмотивованих воїнів і самиїх харківян, та і при владі дуже багато патріотів, не треба робити висновків по різним статейкам із інтернету і других сумнівних вкидів
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02.09.2022 10:00 Ответить
Хочете сказати, що Терехов не бігав, з проспектом жукова, і він не ватник, і не заступник покійного ворога України-кернеса?
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02.09.2022 10:05 Ответить
Терехови Вілкули Труханови просто мафія. Бандюки. А що бандюкам єдиноважливе? Власна вигода. Зараз декому з них Україна ближча до тіла, тому корчать ( іноді) з себе патріотів. Як тільки Одесу чи Харків захоплять( гіпотетично), їм щось запропонують і вони за долю секунди знову перефарбуються. Отже, ви плутаєте ідейних ворогів і злочинців. Суспільство має навчитися відрізняти одних від інших і нікого з них не допускати до влади. Їх місце або на задвірках або в труні.
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02.09.2022 15:30 Ответить
На бандитів вони не тягнуть, вони просто пристосуванці, чухані.
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03.09.2022 08:50 Ответить
А як це пов'язано з кількістю обстрілів?
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03.09.2022 15:04 Ответить
Тяжко дивитися на це, але це війна!!! Царство Вам Небесне!!! Героям Слава!!!
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02.09.2022 09:54 Ответить
Дякуємо ВАМ за наш захист,Вічна Память, Вічна Слава полегшим Героям! Смерть ******* **********.
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02.09.2022 09:55 Ответить
Тепер могил багато і в великих містах і в селах... Царство небесне і вічна пам'ять Героям.
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02.09.2022 09:57 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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02.09.2022 10:05 Ответить
на 10 прильотів від їх арти ,ми робимо тільки один постріл ...Історія повторюється ,нам потрібно вистояти ..
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02.09.2022 10:05 Ответить
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02.09.2022 10:14 Ответить
Сотни и тысячи загубленных душ по всей Украине из за дебилов соседей...
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02.09.2022 10:17 Ответить
про це важко говорити біля могил, але й змовчати неможна
війни МОЖНА було уникнути й треба було уникнути !!!

це зробити було дуже просто з 2014-го року, 8 років досить, щоб не давати приводу ***** вважати нас руськими

- не розводити в Україні культ жидо-єфіопа Пушкіна та жидо наркомана Висоцького

- не голосувати за отих курв, які стали справжніми фаворитами харків'ян
Кива Ілля Володимирович
Рабінович Вадим Зіновійович
Королевська Наталія Юріївна
Німченко Василь Іванович
Шуфрич Нестор Іванович
Іоффе Юлій Якович
Мамоян Суто Чолоєвич
Бойко Юрій Анатолійович
Медведчук Віктор Володимирович

- не віддавати на виборах мера Харкова 99% голосів єтнічним жидовским бандам, а 0% ветерану війни азовцю Немічеву

- не віддавати 90% гососів жиду з російским паспортом, клоуна за професією, який достатньо офіційно продекларував свою програму так "майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати"

- не переіменовувати ст.метро на ім'я Жуквова та не проводити девятомайскі шабаші на меморіалі а пику державним українським дням пам'яті восьмого травня

а програма-максімум, яку МОЖНА було подолати за 8 років

- уйти взагалі зі всратою кирилиці, турки з арабської в'язі на латиницю за один день перейшли, а ми навіть з кирилиці на латиницю неспроможні?

- замість культа жидо-єфіопа Пушкіна та жидо-наркомана Висоцького впитати в себе культ СВОЇХ героїв, починаючи з Мазепи, Петлюри, потім всіх СВОЇХ героїв другої світової таких як Бандера та Шухевич, потім СПРАВЖНІХ героїв радянських часів, забутих повністью та абсолютно, таких як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

і звичайно всіх-всіх героїв війни з 14-го року
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02.09.2022 10:25 Ответить
Подвиг народу України. Вражаюче фото. Знак рівності між народом України і владою поставити не можна. Низький уклін захисникам.
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02.09.2022 10:25 Ответить
Для кого стаття ?
У нас війна, такі фото як раз і недоречні, тільки радість сєпарам і кацапам.
Думаю так.
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02.09.2022 11:17 Ответить
А з іншого боку, в Україні прямо зараз є тисячи жителів, які досі вважають рашистів 'людьми', яких 'заставіл' путлєр або сімейні обставини( кредити в них бачте, наструганих лічінок нєчєм карміть) і бла бла бла купа виправдань злочинцям. Ну то нехай бачать спосіб заробітку на цих фото. Хоча про що це я, рівень аморальності що в тих що і 'наших' на 1 рівні.
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02.09.2022 15:36 Ответить
Це цвинтар на Окружній дорозі біля Безлюдовки.
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02.09.2022 11:19 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ НАШИМ ЗАХИСНИКАМ
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02.09.2022 11:33 Ответить
Як же це боляче
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02.09.2022 11:37 Ответить
Це саме але в кількораз більше хай буде на раше, тількі замість прапорів кілкі з черепами.
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02.09.2022 12:47 Ответить
Море прапорів, океани сліз..
Спіть спокійно, Захисники.
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02.09.2022 13:54 Ответить
Земля Вам-пухом. Будем Вас пам ятати!
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03.09.2022 10:17 Ответить
https://lb.ua/society/2022/09/14/529365_tsvintar_18_yak_stalosya_shcho_mi_hovaiemo.html это правда?!
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18.09.2022 11:08 Ответить
 
 