Синегубов об ударе по Харькову: 2 ракеты попали в землю, поврежден спорткомплекс и автомобили. ФОТО

Этой ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову в Холодногорском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадавших нет. 2 ракеты попали в землю, повреждены помещения, в том числе спорткомплекс и автомобили. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления россиян. Предварительно – выпущены ракеты комплекса С-300.

"По области оккупанты наносили артиллерийские удары по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому районам. Повреждены частные домовладения, возникали пожары на открытых территориях", - отмечает Синегубов.

Он также сообщает, что в течение суток в области госпитализировали 3 женщин 47, 66 и 39 лет в Изюмском районе. К сожалению, в результате обстрела Харьковского района погиб 63-летний мужчина.

"Наши бойцы держат позиции по всем направлениям, хотя оккупанты и наносят постоянные удары. ВСУ успешно уничтожили склад с горюче-смазочными материалами в Купянском районе. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется", - добавляет глава региона.

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