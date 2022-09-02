Синегубов об ударе по Харькову: 2 ракеты попали в землю, поврежден спорткомплекс и автомобили. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Этой ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову в Холодногорском районе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, пострадавших нет. 2 ракеты попали в землю, повреждены помещения, в том числе спорткомплекс и автомобили. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления россиян. Предварительно – выпущены ракеты комплекса С-300.
"По области оккупанты наносили артиллерийские удары по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому районам. Повреждены частные домовладения, возникали пожары на открытых территориях", - отмечает Синегубов.
Он также сообщает, что в течение суток в области госпитализировали 3 женщин 47, 66 и 39 лет в Изюмском районе. К сожалению, в результате обстрела Харьковского района погиб 63-летний мужчина.
"Наши бойцы держат позиции по всем направлениям, хотя оккупанты и наносят постоянные удары. ВСУ успешно уничтожили склад с горюче-смазочными материалами в Купянском районе. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется", - добавляет глава региона.
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Рішення щодо відповіді/не відповіді по бєлгороду приймає генштаб, а не місцева влада. Ну, Харків, дякуючи нашим хлопцям, по землі кацапи не захопили, тож зеленуха і той самий генштаб дозволили руйнувати місто дистанційно.