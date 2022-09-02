В АРМА передали арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ инициировала наложение ареста и передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений активов одного из подконтрольных РФ предприятий на сумму более 2 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

Речь идет о винницкой компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии. Ее владельцем является российский олигарх, член политической партии "Единая Россия".

В частности, в управление государства перешли:

корпоративные права в размере 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд. грн;

готовая продукция и сырье стоимостью свыше 500 млн грн, которые находились на складах.

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"Топменеджмент предприятия пытался скрыть от национализации товарные ценности. После начала полномасштабного вторжения РФ они начали процесс вывода из Украины активов в интересах российского собственника. Благодаря вмешательству СБУ схема была разоблачена и остановлена. Арест активов происходил в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности.











