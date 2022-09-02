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В АРМА передали арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ инициировала наложение ареста и передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений активов одного из подконтрольных РФ предприятий на сумму более 2 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

В АРМА передали арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн, - СБУ 01

Речь идет о винницкой компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии. Ее владельцем является российский олигарх, член политической партии "Единая Россия".

В частности, в управление государства перешли:

  • корпоративные права в размере 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд. грн;
  • готовая продукция и сырье стоимостью свыше 500 млн грн, которые находились на складах.

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"Топменеджмент предприятия пытался скрыть от национализации товарные ценности. После начала полномасштабного вторжения РФ они начали процесс вывода из Украины активов в интересах российского собственника. Благодаря вмешательству СБУ схема была разоблачена и остановлена. Арест активов происходил в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности.


В АРМА передали арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн, - СБУ 02
В АРМА передали арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн, - СБУ 03
В АРМА передали арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн, - СБУ 04
В АРМА передали арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн, - СБУ 05
В АРМА передали арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн, - СБУ 06
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Як там поживає оушен плаза у Києві? За шість місяців війни вже націоналізований? Чи зараз не на часі критикувати клоунську владу, яка заробляє собі на маєтки в ісраїлі?
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02.09.2022 10:34 Ответить
закрытая стоит
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02.09.2022 10:50 Ответить
А из этой гнилой конторки Арма до бюджета Украины хоть что-то доходит?
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02.09.2022 10:53 Ответить
Не надо всех бизнесменов из рашки называть олигархами. Например этого "олигарха" зовут Владимир Плесовских. У него состояние всего $50 млн. Это же просто агитпроп фишка Запада.
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02.09.2022 10:58 Ответить
То хто з вас дурень?В заголовку-2 млрд.,в твоїй інформації-"бідний" кацап з 50 млн.долларів.Чиї решта 1 млрд.950 млн.долларів.?День знань,і задача по арифметиці.Антон 154-до дошки...
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02.09.2022 11:13 Ответить
Было бы классно если бы в Виннице было предприятие стоимостью 2 миллиарда долларов.
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02.09.2022 11:25 Ответить
2 млрд. гривен, а не доларів.
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02.09.2022 11:48 Ответить
"Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вони розпочали процес виведення з України активів в інтересах російського власника. Завдяки втручанню СБУ схему було викрито та зупинено.

За 6 мес. только полный идиот еще не: порешал/вывел/перерегистрировал/спрятал свои активы.
И СБУ такого идиота нашли.
Теперь самые главные и неприятненькие вопросики:
1. "Арест" и "передача в управление" - это не конфискация.
2. Если это не конфискация, то правовых оснований для работы этого предприятия нет. "Передача в управление" - это юридический, словесный понос. Никакого "управления" там быть не может.
3. Сколько на этом предприятии ДО войны работало персонала и сколько налогов платило это предприятие?
4. Что дальше с этим предприятием будет делать коррупционная помойка - АРМА?
5. Есть хоть один пример, когда АРМА успешно управляет хоть одним предприятием?

У россиян необходимо конфисковать ВСЕ в Украине! Но не для того, чтобы потом с этих предприятий кормились наши коррупционеры!
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02.09.2022 11:01 Ответить
Після накладання арешту АРМА підприємство переходить в Державне управління, тобто все консервується(в ідеалі) та передається під Державну охорону з призначенням тимчасового директора і починаються нескінченні суди та апеляції - роками. За цей час від підпрємства залишається тільки охорона та огорожа, знаю це дуже конкретно по нашому Одеському нафтопереробному заводу.
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02.09.2022 11:49 Ответить
А что фамилию этого русского олигарха -бизнесмена слабо написать??Или до сих пор сцыте пред россиянами и перед бандой Зеленского??? И самое главное кто дальше присвоил этот огромный бизнес??Зеленский или Ермак или Арахамия или все вместе и это разделят , через время , когда все про это забудут!!!??
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02.09.2022 16:26 Ответить
то змінити керівництво і рахунки та продовжувати діяльсність,

чого сидіти, економіка має працювати
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02.09.2022 18:28 Ответить
 
 