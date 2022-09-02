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В Николаевской области сбили российский беспилотник "Картограф", - Командование Воздушных сил. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 2 сентября, украинские защитники сбили БПЛА россиян.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил Украины.
"Почти ежедневно рашисты пытаются проводить воздушную разведку юга страны, активно задействуя БПЛА оперативно-тактического уровня разных модификаций.
Так, 02 сентября, около 09.00, в небе над Николаевщиной, зенитным ракетным подразделением ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро", - говорится в сообщении.
В Командовании воздушных сил отмечают, что на обнародованных фотографиях видна камера с 12 объективами, предназначенными для создания планов местности.
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