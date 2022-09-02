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В Николаевской области сбили российский беспилотник "Картограф", - Командование Воздушных сил. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 2 сентября, украинские защитники сбили БПЛА россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил Украины.

В Николаевской области сбили российский беспилотник Картограф, - Командование Воздушных сил 01

"Почти ежедневно рашисты пытаются проводить воздушную разведку юга страны, активно задействуя БПЛА оперативно-тактического уровня разных модификаций.

Так, 02 сентября, около 09.00, в небе над Николаевщиной, зенитным ракетным подразделением ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро", - говорится в сообщении.

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В Командовании воздушных сил отмечают, что на обнародованных фотографиях видна камера с 12 объективами, предназначенными для создания планов местности.

В Николаевской области сбили российский беспилотник Картограф, - Командование Воздушных сил 02
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02.09.2022 11:57 Ответить
Когда объективы камер оказались прочнее стекла который должен был их защищать.
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02.09.2022 12:17 Ответить
Вид такой, как будто он прямо с кацапской сборки!
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02.09.2022 12:31 Ответить
На жаль є варіант,що він використовувався не раз.
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02.09.2022 13:42 Ответить
ух скільки там японських фотоапаратів...дорогий напевно
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02.09.2022 12:50 Ответить
Do they design and produce these in kindergartens?
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02.09.2022 15:22 Ответить
 
 