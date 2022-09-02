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Германия (5996) оружие (9370) помощь (6103) протест (5753)

В Германии антимилитаристы протестовали против поставок Украине оружия . ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Около завода немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG в Касселе прошел митинг так называемого Антимилитаристского альянса: его члены протестуют против производства и поставок оружия, в том числе и Украине. Во время митинга вспыхивали стычки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Митинг начался вечером 1 сентября. Правоохранители отметили, что настрой толпы был "агрессивным" и предупредили: "Будем преследовать в судебном порядке уголовные преступления и принимать последовательные меры против насилия".

Демонстранты с транспарантами с антимилитаристскими лозунгами и красными звездами теснили полицейских к шлагбауму, забрасывали различными предметами. Против демонстрантов применили перцовый газ и дубинки. Был задействован полицейский вертолет.

Утром в полиции сообщили, что никто не получил травм.

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В 07:40 утра по местному времени полиция отрапортовала, что "на месте спокойная обстановка".

"Мы работаем с большим количеством экстренных служб и предоставляем сотрудникам компаний доступ к помещениям компании", – сообщили правоохранители.

Около 10:00 полиция сообщила, что митингующие расходятся, но "перебои в движении общественного транспорта все еще ожидаются".

В Германии антимилитаристы протестовали против поставок Украине оружия  01
В Германии антимилитаристы протестовали против поставок Украине оружия  02
В Германии антимилитаристы протестовали против поставок Украине оружия  03
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Топ комментарии
+49
Так в Німеччині купа кацапів
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02.09.2022 12:09
+42
тю...если такие упертые антимилитаристы...то наоборот... должны требовать чтобы все свое оружие Германия скорее отдала Украине и стала полностью антимилитарной и безоружной...
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02.09.2022 12:12
+41
Этих антимилитаристов бы в Мариуполь..
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02.09.2022 12:07
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Правила форума Совет форумчан
Де вони цих гамнюків находят ?
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02.09.2022 12:07 Ответить
Так в Німеччині купа кацапів
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02.09.2022 12:09 Ответить
Там кроме кацапов еще куева туча собственных ******** леваков
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02.09.2022 12:23 Ответить
Только вот европейские леваки за нас, а против нас - ******** европраваки, типа Лепенихи или AFD.
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02.09.2022 17:40 Ответить
Или *******.
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02.09.2022 17:46 Ответить
Та це комуністи.
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02.09.2022 19:56 Ответить
Как раз Украина и демилитаризирует парашку уничтожая американские ракеты об головы кацапов...
Это 100% антимилитаризация...
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02.09.2022 12:28 Ответить
З часів ДДР "там" вилупків ХМАРИ...
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02.09.2022 12:34 Ответить
немецкие расияне + расейские немцы + студенческое левачье, у которого еще марксистский зуд от пропагандистских прыщей не прошел + небольшое количество пидаростков немецких "гретумберг", которым можно пренебречь...
Издержки хорошего питания, неразборчивости в политике эмиграции и поликультурализма.
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02.09.2022 12:55 Ответить
Этих антимилитаристов бы в Мариуполь..
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02.09.2022 12:07 Ответить
"Ахахах, если бы наши продажные концерны не вооружали Украину, россия могла бы захватить Мариуполь гораздо бытсрее, и обошлось бы без жертв" - такая у них "логика".
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02.09.2022 12:38 Ответить
Такої "логіки" повно, на жаль.
Буквально вчора від однієї прихильниці найвеличнішого почув:
"А чого Поршенко за кордоном!? А чого цукерки "Рошен" у Херсоні продають?!".
А про допомогу Пороха ЗСУ - "Я політикою не дуже цікавлюсь!".
І ніби адекватне створіння.
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02.09.2022 12:56 Ответить
О, любимая фсб-кгбшная тема на протяжении десятилетий: борьба за мир путём ВАШЕГО разоружения. А полезных идиотов и просто желающих подзаработать всегда найдут
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02.09.2022 12:08 Ответить
Во собаки! Здесь сомнений нет кто их спонсирует. Годы назад российские спецслужбы также подкупили немецких "Зеленых", которые начали проводить свои истерические пропагандистские кампании против атомных электростанций, требовали их незамедлительно закрыть и переходить на экологически безопасное и чистое топливо - российский газ. И Германия проглотила эту наживку, которую им подкинула Россия. Сейчас они опять частично переходят обратно на ядерное топливо, но уже с громадными для Германии расходами..
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02.09.2022 12:59 Ответить
Криков "Вася, ломай шлагбаум!" не было слышно?
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02.09.2022 12:09 Ответить
Цих сук би в Харків повезти на Північну Салтівку...
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02.09.2022 12:10 Ответить
Вуха стирчать саме з кремля...
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02.09.2022 12:11 Ответить
тю...если такие упертые антимилитаристы...то наоборот... должны требовать чтобы все свое оружие Германия скорее отдала Украине и стала полностью антимилитарной и безоружной...
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02.09.2022 12:12 Ответить
Золотые слова.
... ибо война - это ВСЕГДА развооружение ибо уничтожаются боеприпасы и солдаты.
Митинги против вооружения нужно проводить в Китае, который интенсивно его наращивает.
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02.09.2022 12:31 Ответить
Ще можуть поїхати на уралвагонзавод.
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02.09.2022 19:50 Ответить
А чого пики позамальовували?
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02.09.2022 12:12 Ответить
Сцуться що видворять з Германії.
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02.09.2022 19:58 Ответить
О, а де аквафреши?
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02.09.2022 12:12 Ответить
Там цікавіше - там червоні стяги і якийсь німецький команданте....
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02.09.2022 12:17 Ответить
Ернст Тельман
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02.09.2022 19:22 Ответить
А я думаю де я те рило бачив - а це мені на уроках німецькій мови вчителька 40 років тому показувала цього строітєля комунізма.
Це з червона німецька потвора - тепер це точно комунякі за гроші путіна працюють.
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04.09.2022 00:37 Ответить
Це протестували кацапобаблісти-************.
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02.09.2022 12:13 Ответить
Эээ ну по логике наоборот, надо больше за предоставленние оружия им ходить, потому что а)чем больше оружия у нас тем быстрее это все закончится б) чем больше оружия у страны тем меньше с ней захочется воевать
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02.09.2022 12:13 Ответить
Хай їдуть в Москву і там протестують проти виробництва зброї в росії. Прокинулись сплячі агенти кремля.
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02.09.2022 12:17 Ответить
Кацапи знайшли собі нову іграшку...
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02.09.2022 12:18 Ответить
дослівний переклад:можем повторить! и на Берлин!
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02.09.2022 12:19 Ответить
Їх позиція дивним чином співпадає з тим, що віщає лавров з мєдвєдєвим. Хай протестуючими займуться німецькі спецслужби
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02.09.2022 12:19 Ответить
Комуністичні мерзотники.
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02.09.2022 12:20 Ответить
на послуги беспринципних, тупорилих хвойд усих мастей у Кремля гроші завжди знайдуться
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02.09.2022 12:22 Ответить
Раз кацапська нечисть протестує проти виробництва зброї,це означає тільки одне,треба робити її в рази більше!!!!
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02.09.2022 12:23 Ответить
Что то у эетих "антимилитаристов" рыла уж больно эрзянский и хари мокшанские.
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02.09.2022 12:24 Ответить
полезные идиоты путина. Дело Баадера-Майнгоф живет
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02.09.2022 12:25 Ответить
Які ж все-таки подібні мови! "Krieg beggint hier" -"War begins here". Війна починається тут. Дурні соціалістичні свині. Війна почалась на сході і ви проплатили новітніх агресорів, дебіли!
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02.09.2022 12:25 Ответить
*****, червоне лайно... австрійського художника нема на цих унтерменшів.
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02.09.2022 12:27 Ответить
парочку цих продажних підарасів треба відправити на тиждень в Миколаїв або Харків
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02.09.2022 12:27 Ответить
З "червоними зірками". Тепер зрозуміло, чому неприкрита військова агрессія рассеї для них "мілітаризацією" не є. Фашист рашисту око не виклює.
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02.09.2022 12:29 Ответить
Кацапская агентура в Германии опять в деле. Странно что они там ещё старается говорить на немецком.
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02.09.2022 12:29 Ответить
Які вони припорошені, по суті війна яка йде в Україні планувалась як проміжний етап. Одна із наступних можливих цілей Німеччина, було б весело коли москалі заставили б цих мітенгарів відбудовувати назад розламану Берлінську стіну.
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02.09.2022 12:33 Ответить
Ага. Антимілітаристи з червоними прапорами.
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02.09.2022 12:37 Ответить
толпа, состоящая из кацапов и лучших друзей козломордии угандийцев, бурундийцев, эфиопов...
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02.09.2022 12:38 Ответить
це ******* пацифісти
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02.09.2022 12:38 Ответить
це крайні ліві-марксисти, відповідно до них ставлення як до фріків; їх політична вага дорівнює нулю, як на федеральних виборах, так і на місцевих. Шкода, що їх не заборонили...
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02.09.2022 12:40 Ответить
ДБЛ БЛД, що ще можна сказати
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02.09.2022 12:41 Ответить
Кожному у хату по рускому буряту. Тоді подивимося, як заспівають.
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02.09.2022 12:43 Ответить
Да какие они ("в жопу") "антимилитаристы"? Это проплаченный ГБней дешевый фарс и спектакль, сидящих на прикормке у кремлевских орков (еще с совковых времен) декоративных ширм!
ТФУ, на этих придурков и идиотов, которые не понимают как их используют продажные аферисты в руководстве этих псевдопартий и движений!
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02.09.2022 12:49 Ответить
Я в принципе ничего против пацифистов не имею, каждый может сходить с ума по-своему, НО...
Очень смущают красные флаги )) И левые марксисткая идеалогия тоже... Товарищи под красным флагом в своё время пацифизмом не отличались и оружия наклепали столько, что до сих пор весь мир (и Украина в том числе) захлебывается...
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02.09.2022 12:49 Ответить
Схоже на "ряжених", активістів-тітушок які розігрують потрібний спектакль якщо хтось їх фінансує.
Треба детальний аналіз, чи мають контакти їх лідери з державою терористом РФ?
Агресивні антимілітаристи - це смішно, це як захисники тварин в хутряному одязі.
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02.09.2022 12:50 Ответить
Взагалі не факт. В ЄС вистачає ліваків-долбойобів, які вважають, що високий рівень життя може бути без високих податків
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02.09.2022 13:15 Ответить
"Утопим в крови любое посягательство на гуманизм"
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02.09.2022 13:16 Ответить
дядько Оруел геній
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02.09.2022 12:54 Ответить
Цікаві антимілітаристи: всі з червоними прапорами та зірками.
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02.09.2022 12:57 Ответить
З червоними прапорами, взагалі не паляться
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02.09.2022 12:59 Ответить
германо-кацапи, что с **..лами???
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02.09.2022 13:03 Ответить
100% ый кацапский сходняк, даже хари свои замазали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.09.2022 13:07 Ответить
Не можу зрозуміти, то їх заритишували, чи то в них морди такі?
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02.09.2022 13:07 Ответить
Тут фишка в другом...за последние 20 лет в Германию смылось около 250 000 рюZkaговорящих крыс путлера...Сколько из них Щтирлицов спросите вы,с учётом того что на рабZee , официально работающих СВР,ГРУ и ФСБ,,а ещё есть столько управлений разведки которые не светились...
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02.09.2022 13:07 Ответить
Лівацький антимілатиризм нагадує лицемірний совок, який розпалював конфлікти по всьому світу і при цьому на кожному будинку розміщував гасло "миру мир"
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02.09.2022 13:13 Ответить
Какие нахрен антимилитаристы,кто автор текста,только болван не поймет,что это кучка путинских крысят вышла на охоту.
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02.09.2022 13:13 Ответить
Пару недель назад Христо Грозев и его Билингкэт раскрыли очень крутую крысу путлера кажись в Италии... Баба крутила "романы" с офицерами НАТО...открыла Бутик в Италии,кафешку и т.д.,короче спалилась она на загранпаспорте...номера были из той же серии что Боширов и Петров...
Крысы так путлера так и не поумнели...🤣🤣🤣
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02.09.2022 13:14 Ответить
Пошерстить среди них кацапов, они там главные запевалы, и отправить в родную говень.
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02.09.2022 13:14 Ответить
В Німеччині 7% населення це кацапи. Але й місцевих дурнів багато. В часи СРСР, там були масові акції проти розміщення американських Першингів та крилатих ракет. Спонсорували це все совєти. Так що нічого нового.
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02.09.2022 13:16 Ответить
В Германии и местных дебилов хватает. Страна законопослушных дураков
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02.09.2022 13:55 Ответить
засвітилась агентура...
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02.09.2022 13:17 Ответить
тобто німецькі антимілітаристи за безперешкодне вбивство дітей???
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02.09.2022 13:18 Ответить
це гебня
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02.09.2022 13:20 Ответить
Киселев ни слова не сказал про майданутых антимилитаристов. Совпадение? Не думаю.
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02.09.2022 13:26 Ответить
Цікаво, а скільки коштуют "німецькі антимілітаристи"?
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02.09.2022 13:27 Ответить
Скільки серед них "рускіх нємцев"?Чи то всі зелені місцеві та вегани?
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02.09.2022 13:30 Ответить
Местные комуняки.
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02.09.2022 13:53 Ответить
Наши зелёные - как раз самые последовательные в плане военной помощи Украине и введения санкций против рф. А вот за рф, причём почти бесплатно - комми и афд.
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02.09.2022 17:56 Ответить
Це дуже показово, так? Лівий та правий края змикаються, змія кусає свій хвіст.

Цікаво, чи хватає клепки у тих та інших, щоб зрозуміти -якщо ви пітримуєте те саме, що ваша протилежність, мабуть щось тут не гаразд? У консерваторіі треба щось поправити?(с)
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02.09.2022 19:30 Ответить
Теорія політичної підкови
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02.09.2022 20:30 Ответить
Якщо ви пам'ятаєте "референдум" 2014 року, тоді до Криму приїхали "офіційні спостерігачі" з ЄС - всі вони були або ультра-прави, або ультра-леви, але завжди якісь "класово близькі".
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02.09.2022 20:35 Ответить
Звичайно. Але чи розуміють вони самі оцей оксюморон, ось у чому питання? Вони же не усі ідіоти, хоча один-два розумних на кожну партію повинно бути)))))))
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03.09.2022 00:28 Ответить
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03.09.2022 01:05 Ответить
Тю, а чего в Германии? Против войны? Против оружия? Вперёд в Украину, останавливайте русских голыми руками, покажите пример, остановите войну.
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02.09.2022 13:50 Ответить
Ну, пуйло же готов перестать стрелять в любой момент, это ж злой запад ему не даёт! Вот они и боцунятся в самом сердце врага, где их не возьмут за резиновый зад.
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02.09.2022 19:06 Ответить
***** пытается шатать
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02.09.2022 13:58 Ответить
Германия как минимум 30 лет пребывала под контролем РФ.Все ведущие партии "кормились из рук" Газпрома...После развала СССР и до сих пор в германию переселяетсятьма переселенцев из россии.Тем переселенцам очень понравилось жить в Германии,но европейцами им становиться не хочется и они "до мозга костей" остаются русскими.За всеми антиукраинскими бунтами растут уши Кремля.Если эти буяны против войны,то почему они бушуют не у стен зачинщика войны-посольства россии ? и почему с их подачи "утомляются от Украины",а не от развязавшей войну 9и не только с Украиной) россии????..Мальчикам из немецкого федерального парламента на заметочку...
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02.09.2022 13:59 Ответить
Так там в парламенте больше половины таких...
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02.09.2022 15:25 Ответить
То ж видно, шо це комуняки, які нафіг антимілітаристи? Це банди ліваків, яких в європі хоч греблю гати.
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02.09.2022 14:02 Ответить
Нквд зовсім не палиться
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02.09.2022 14:03 Ответить
А чому їх не запакувати в літаки і відправити їх до куйла , нехай попротестують проти війни в Україні?
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02.09.2022 15:21 Ответить
А чому вони не протестували проти нападу росії на україну.
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02.09.2022 17:01 Ответить
Це росія фінансує ці мітинги.
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02.09.2022 17:02 Ответить
Росія росією, але у Німеччині досить і своїх лівих долбодятлів...
RAF так і не змогли перемогти, не дивлячись на на дуже жорстку політику відносто їх (якщо я правильно пам'ятаю, Ульріка Майнгоф повісилась у камері на височині 5 метрів без стільця) а Генріх Баадер застрелився у камері у потилицю (де він узяв пістолет і чому не використав іншим чином))). Але навіть після цього ще кілька поколінь RAFa продовжували свою діяльність і офіційно саморозпустилися лише після падіння Берлиньскої стіни. Усього налічувалось 5 поколінь терористів, які спонсувались відомо ким...
Схоже, що шосте покоління разконсервоване...
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02.09.2022 19:46 Ответить
На плакаті на першому фото вгадується профіль Тельмана, у свій час був такий комінтерновець. Видно цей плакат "согласован" в "інстанції". Ну а далі по аналогії, кому це вигідно. Царю вже поклали фотки на стіл, і коментували, гряде у німців зміна влади, наші вже готові, "путін, введи" , а в нього все тільки гумове. А інтернаціонал співали, чи Хорст Вессель завивали ?
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04.09.2022 01:06 Ответить
Гарні німчацькі проститутки профінансвовані фондами кремля.
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04.09.2022 12:05 Ответить
Шкода що мордор немає кордону з німцями.
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21.01.2023 18:17 Ответить
 
 