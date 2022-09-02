В Германии антимилитаристы протестовали против поставок Украине оружия . ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Около завода немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG в Касселе прошел митинг так называемого Антимилитаристского альянса: его члены протестуют против производства и поставок оружия, в том числе и Украине. Во время митинга вспыхивали стычки.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Митинг начался вечером 1 сентября. Правоохранители отметили, что настрой толпы был "агрессивным" и предупредили: "Будем преследовать в судебном порядке уголовные преступления и принимать последовательные меры против насилия".
Демонстранты с транспарантами с антимилитаристскими лозунгами и красными звездами теснили полицейских к шлагбауму, забрасывали различными предметами. Против демонстрантов применили перцовый газ и дубинки. Был задействован полицейский вертолет.
Утром в полиции сообщили, что никто не получил травм.
В 07:40 утра по местному времени полиция отрапортовала, что "на месте спокойная обстановка".
"Мы работаем с большим количеством экстренных служб и предоставляем сотрудникам компаний доступ к помещениям компании", – сообщили правоохранители.
Около 10:00 полиция сообщила, что митингующие расходятся, но "перебои в движении общественного транспорта все еще ожидаются".
Пожалуйста, подождите...
Это 100% антимилитаризация...
Издержки хорошего питания, неразборчивости в политике эмиграции и поликультурализма.
Буквально вчора від однієї прихильниці найвеличнішого почув:
"А чого Поршенко за кордоном!? А чого цукерки "Рошен" у Херсоні продають?!".
А про допомогу Пороха ЗСУ - "Я політикою не дуже цікавлюсь!".
І ніби адекватне створіння.
... ибо война - это ВСЕГДА развооружение ибо уничтожаются боеприпасы и солдаты.
Митинги против вооружения нужно проводить в Китае, который интенсивно его наращивает.
Це з червона німецька потвора - тепер це точно комунякі за гроші путіна працюють.
ТФУ, на этих придурков и идиотов, которые не понимают как их используют продажные аферисты в руководстве этих псевдопартий и движений!
Очень смущают красные флаги )) И левые марксисткая идеалогия тоже... Товарищи под красным флагом в своё время пацифизмом не отличались и оружия наклепали столько, что до сих пор весь мир (и Украина в том числе) захлебывается...
Треба детальний аналіз, чи мають контакти їх лідери з державою терористом РФ?
Агресивні антимілітаристи - це смішно, це як захисники тварин в хутряному одязі.
Крысы так путлера так и не поумнели...🤣🤣🤣
Цікаво, чи хватає клепки у тих та інших, щоб зрозуміти -якщо ви пітримуєте те саме, що ваша протилежність, мабуть щось тут не гаразд? У консерваторіі треба щось поправити?(с)
RAF так і не змогли перемогти, не дивлячись на на дуже жорстку політику відносто їх (якщо я правильно пам'ятаю, Ульріка Майнгоф повісилась у камері на височині 5 метрів без стільця) а Генріх Баадер застрелився у камері у потилицю (де він узяв пістолет і чому не використав іншим чином))). Але навіть після цього ще кілька поколінь RAFa продовжували свою діяльність і офіційно саморозпустилися лише після падіння Берлиньскої стіни. Усього налічувалось 5 поколінь терористів, які спонсувались відомо ким...
Схоже, що шосте покоління разконсервоване...