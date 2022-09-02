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Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса "Локомотив". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате обстрела Харькова российскими оккупационными войсками разрушены помещения спортивного комплекса "Локомотив".

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Около полуночи россияне ракетными ударами типа С-300 разрушили помещение спортивного комплекса "Локомотив" имени Г. Кирпы в Холодногорском районе", - отметил он.

По словам Синегубова, уничтожены бассейн и современный боксерский клуб.

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Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса Локомотив 01
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса Локомотив 02
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса Локомотив 03
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса Локомотив 04
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса Локомотив 05
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса Локомотив 06
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса Локомотив 07
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса Локомотив 08
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Кровʼю сплатите за все, нелюді...
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02.09.2022 12:40 Ответить
Какой дворец был!!!я туда на баскетбол ездил.жаль до слёз!
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02.09.2022 14:09 Ответить
у капитана рашистской армии Лисицкине проблема с найковской обувью, - поизносилась, вся в дырочках.
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02.09.2022 12:58 Ответить
Сильнейшая история у спортобщества ,Локомотив* именно в Харькове. Ведь за спиной была ЮЖД. Олимпийские чемпионы, призеры, Союза ,Украины! Тренеры личности, спортсмены великие, а главное секции разные и давно, сколько детей туда переходили лет за 60 последних допустим?! Пол Харькова! Будет ли востановлено, и когда, и где деньги взять, и как оценить потери? Они нас уничтожают вместе с домами, больницами, школами, бассейнами, площадями, музеями, депо итд. Что нам терять? Мы теряем все. Что ждать? Пора глушить чем есть, и точно также. И срочно воссоздать ЯО, какое выйдет, в этом городе смогут, есть еще кому и где. Мы имеем моральное право на это. И пусть весь мир подождёт со своим либерализмом. Ведь скушали Иран. Пакистан? Иначе к весне не доживём ни людьми, не страной. Пора! Победителей не судят---а если погибать, то с музыкой! И третьего варианта на войне не бывает.
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02.09.2022 13:32 Ответить
Кацапи - ви виродки і бидлота , яких бажано знищити не вагаючись 😠
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02.09.2022 13:43 Ответить
Твари забирают у нас всё. Всё, что мы любили , чем жили , что делало нас цивилизованными , здоровыми , умными и красивыми. Но они не заберут у нас души. Они не заберут у нас чести и гордости. Мы должны мстить. Мстить везде, где сможем и как сможем. Любым оружием и без него. Согласен, страха нету уже. Только кровь, ад и смерть. ВСЁ ЭТО ВАМ РОССИЯНЕ!!!! ЗА ХАРЬКОВ, ЗА УКРАИНУ!!!!
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02.09.2022 13:51 Ответить
Уничтожают всё!что строилось десятилетиями!ужас!
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02.09.2022 14:14 Ответить
 
 