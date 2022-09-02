Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса "Локомотив". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В результате обстрела Харькова российскими оккупационными войсками разрушены помещения спортивного комплекса "Локомотив".
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Около полуночи россияне ракетными ударами типа С-300 разрушили помещение спортивного комплекса "Локомотив" имени Г. Кирпы в Холодногорском районе", - отметил он.
По словам Синегубова, уничтожены бассейн и современный боксерский клуб.
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