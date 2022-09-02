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Спецподразделение "Альфа" получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

"Метинвест" Рината Ахметова передал спецподразделениям СБУ Центра специальных операций "А" помощь в 30 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Спецподразделение "Альфа" выполняет задачи в самых горячих местах фронта.

"Ребята из Центра "А" обратились к нам и попросили о помощи. Учитывая, какие важные задачи они выполняют в тылу врага, "Метнивест" выразил готовность помочь. Мы полностью оборудовали подразделение, предоставили автомобили, броневик, десятки дронов, включая боевые дроны и специальные дроны для разведки, тепловизоры, одежду и прочее, на общую сумму более 30 млн грн", - рассказал руководитель проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовиз.

Как известно, с начала полномасштабной войны компания "Метинвест" Ахметова и Новинского направила на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн. В частности, ВСУ получили от компании более 500 дронов, 1,6 тысяч тепловизоров, 27 тысяч кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек.

Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 01
Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 02
Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 03
Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 04
Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 05
Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 06

Читайте также: Компания "Метинвест" передала ГУР 20 автомобилей скорой помощи

Также "Метинвест" передал бойцам более 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники и приобрел для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР – 20 машин скорой помощи. Кроме того, группа Метинвест передаст более 110 тыс. бронежилетов для украинских бойцов: 90 тыс. изготовят на предприятиях компании, а 21 тыс. бронежилетов было закуплено за границей.
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Топ комментарии
+11
Ты смотри, клятые олинархи армии помогают. А вот от сватов такого подарка армия не получает, все только под себя. Еще и гуманитарку разворовывают, и на асфальт у армии деньги забирают.
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02.09.2022 13:10
+11
Государство будет финансировать своих ведущих спецназовцев или они на поклон к гавно-олигархам должны ходить, тем более во время войны? Весьма странная история, особенно на фоне помощи нам со всего мира. Да и деньги смешные для Рыжего, уже пиарятся на копейках, зато информ-вони на миллион
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02.09.2022 13:11
+7
Я не прихильник олігархів,але ринат ще гуманітарки насипав на 3лярда, а щось про ще шоблу ничого
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02.09.2022 13:21
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перманентная месть леонидыча александрочиву за "попытку переворота".
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02.09.2022 13:08 Ответить
Ты смотри, клятые олинархи армии помогают. А вот от сватов такого подарка армия не получает, все только под себя. Еще и гуманитарку разворовывают, и на асфальт у армии деньги забирают.
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02.09.2022 13:10 Ответить
Государство будет финансировать своих ведущих спецназовцев или они на поклон к гавно-олигархам должны ходить, тем более во время войны? Весьма странная история, особенно на фоне помощи нам со всего мира. Да и деньги смешные для Рыжего, уже пиарятся на копейках, зато информ-вони на миллион
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02.09.2022 13:11 Ответить
То вся допомога на будівництво піде)
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02.09.2022 13:20 Ответить
Для для такого мішка з грішми , як Ахметка - це мізер , копійки ,
але і на цьому спасибі 😡
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02.09.2022 13:19 Ответить
Я не прихильник олігархів,але ринат ще гуманітарки насипав на 3лярда, а щось про ще шоблу ничого
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02.09.2022 13:21 Ответить
***, Ахметов допомагає, а зелена жаба зі своїм кварталом хоч би на копійку розщедрились, жлоби!
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02.09.2022 13:24 Ответить
Таваріщь! Прєкратітє антісємітізь!
Забули, про новий, універсальний Закон про антисемітизм?
Та там можна і горобця посадити, що не в той бік цьвірінькає!
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02.09.2022 14:28 Ответить
Мілліонери та мілліардери Зебені , не поспішають надати хоть якусь
допомогу нашій арміі , бо не для цього захопили владу в нашій країні
- обманом та притрушеними скотами 😠
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02.09.2022 13:27 Ответить
Вкладывается в СБУ? Дивиденды потом чем брать будет? Или откупного платит.
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02.09.2022 13:34 Ответить
Надеюсь, что бронирование машин это не тот навес, под которым они сфотографированы?
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02.09.2022 15:42 Ответить
Ого Ахметка розкошелився, "Порох" постійно підганяє "гостинці для ЗСУ", волонтери збирають "з миру по нитці" для армії. Тільки зажравшіїся "зелені гамадрили" не те щоб від себе виділити, а даже в "західну допомогу" свої брудні лапи запускають. Гади неголені! Коли ви вже нажеретеся, нап'єтеся крові українців? Ви не назавжди при владі, вам не сховати на цій планеті-відповідати за свої злочини доведеться!!!
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02.09.2022 13:34 Ответить
Про Зеленського та Кодлу-95 я вже НЕ питаю.
А ось чим займається Резніков і все Міністерство Оборони?
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02.09.2022 13:40 Ответить
Da paimite , oligarhi oligarhami , no ani ukrainskie oligarhi . A zeljonnaja shobla ni ukrainci , ani nanjatie ruskimi oligarhami raznie "profesionali " , pod prismotram Jermaka . I nikak ne ukrainci , tak chjo vi at nih zhdjote , LOL !
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02.09.2022 14:26 Ответить
Якби воював Ізраіль, то вони би йому може допомогали навіть грошми.
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02.09.2022 14:55 Ответить
Ахметов никогда не светится на экране...разве что когда покупал бразильцев для своего Шахтера...
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02.09.2022 15:07 Ответить
а зачем ему лично светиться,обременять себя съёмками,когда вполне пиар-задачу выполняют журналисты его канала.Они через каждые 5 минут упоминают его имя в контексте гуманитарной помощи (кстати,большую часть которой никто никогда не видел)
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07.09.2022 16:07 Ответить
На сегодня Ахметов перечислил на нужды ВСУ больше всех в Украине..сумму не назову...хотя знаю... интересно то..что остальные бывшие миллиардеры Украины перечисли для ВСУ меньше ,чем Ахметов вместе взятые ...Короче жлобы..миллиардер Костя Жеваго к примеру..всего 48 млн...
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02.09.2022 14:44 Ответить
Та все пучком...Игорь Валерьевич 🤣скачал с бюджета Украины 4 ярда...Зе своих не бросает...
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02.09.2022 14:54 Ответить
А можно бронированные дроны с тепловизорами?
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02.09.2022 15:39 Ответить
Главное ,что Ахметов не в стороне от помощи ВСУ..,а вот с богатенькой "зеленью" проблемы..
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02.09.2022 16:39 Ответить
 
 