Спецподразделение "Альфа" получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн

"Метинвест" Рината Ахметова передал спецподразделениям СБУ Центра специальных операций "А" помощь в 30 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Спецподразделение "Альфа" выполняет задачи в самых горячих местах фронта.

"Ребята из Центра "А" обратились к нам и попросили о помощи. Учитывая, какие важные задачи они выполняют в тылу врага, "Метнивест" выразил готовность помочь. Мы полностью оборудовали подразделение, предоставили автомобили, броневик, десятки дронов, включая боевые дроны и специальные дроны для разведки, тепловизоры, одежду и прочее, на общую сумму более 30 млн грн", - рассказал руководитель проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовиз.

Как известно, с начала полномасштабной войны компания "Метинвест" Ахметова и Новинского направила на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн. В частности, ВСУ получили от компании более 500 дронов, 1,6 тысяч тепловизоров, 27 тысяч кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек.













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Также "Метинвест" передал бойцам более 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники и приобрел для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР – 20 машин скорой помощи. Кроме того, группа Метинвест передаст более 110 тыс. бронежилетов для украинских бойцов: 90 тыс. изготовят на предприятиях компании, а 21 тыс. бронежилетов было закуплено за границей.