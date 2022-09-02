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Прошли несколько километров и вброд через реку добрались на подконтрольную территорию: 12 человек в Херсонской области эвакуировались из зоны боевых действий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Часть сел Херсонской области находится под временной оккупацией российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Херсона.

"Безопасных путей эвакуации пока нет, вблизи сел на линии фронта идут тяжелые бои, населенные пункты ежедневно обстреливают из реактивных систем залпового огня. Несмотря на смертельную опасность, люди все же самостоятельно выходят из-под обстрелов. На этот раз 12 жителей неподконтрольного населенного пункта, название которого из соображений безопасности мы не озвучиваем, смогли оттуда эвакуироваться. Люди пожилого возраста пешком одолели несколько километров, после чего вброд через реку Ингулец добрались до ближайшего населенного пункта, подконтрольного Украине, где несут службу работники Бериславского районного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители встретили уставших людей.

"Мужчины и женщины рассказали, что всю жизнь прожили в селе, поэтому знают все возможные места переправы. По их словам, в том населенном пункте еще остаются до ста мирных жителей, преимущественно преклонных лет, которые не захотели бросать дома и хозяйства. Работники полиции доставили мужчин и женщин к безопасному месту временного убежища подальше от зоны боевых действий", - добавили в полиции.

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Прошли несколько километров и вброд через реку добрались на подконтрольную территорию: 12 человек в Херсонской области эвакуировались из зоны боевых действий 01
Прошли несколько километров и вброд через реку добрались на подконтрольную территорию: 12 человек в Херсонской области эвакуировались из зоны боевых действий 02
Прошли несколько километров и вброд через реку добрались на подконтрольную территорию: 12 человек в Херсонской области эвакуировались из зоны боевых действий 03
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Топ комментарии
+31
Тікають бідолашні люди від кацапів - спасителів , які насправді прийшли
нас вбивати , гвалтувати та грабувати !
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02.09.2022 13:24
+15
Пусть нашим диверсантам покажут стежки дорожки.
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02.09.2022 13:38
+15
Маю велику надію, що після "загальнонаціонального марахвону" ми побачимо загальнонаціональний трибунал над тими, хто "думав" (очевидно сракою, бо там більше нема чим) взривати чи не взривати мости, і не підірвав.
Цей трибунал має бути відкритий, наприклад - на НСК Олімпійський в Києві.
На нього мають бути запрошені жителі Херсона і Мелітополя, Бердянська і Маріуполя, Миколаїва і Нікополя, Каховки і Токмака, ті, хто виживе.
І вони послухать з перших вуст цю бредятину про "взривати чи не взривати мости"...
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02.09.2022 13:43
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Тікають бідолашні люди від кацапів - спасителів , які насправді прийшли
нас вбивати , гвалтувати та грабувати !
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02.09.2022 13:24 Ответить
Пусть нашим диверсантам покажут стежки дорожки.
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02.09.2022 13:38 Ответить
у ССО вся инфа есть от местной полиции и ТрО.
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02.09.2022 13:42 Ответить
Не треба публікувати такі новини - рашисти наступного разу обстріляють...
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02.09.2022 13:39 Ответить
кацапам для этого новостей не надо. Они обстреливают по возможности всю линию разграничения, но по большей части там , где есть части ЗСУ. А для таких "переходов" наибольшая опасность - минная.
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02.09.2022 13:47 Ответить
Ви запізнилися на півроку. Такі групки херсонців такими шляхами виходять звідти вже як 6 місяців, і їх не 12, в десятки тисяч!!!!
і так, їм стріляють в спини, кількість вбитих нас жахне після деокуації!!!!!! А скільки разів ви чули про це в новинах чи марафоні??? Брехня стосовно Херсонщини по всім пунктам , а не лише про біженців, бісить!
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02.09.2022 16:30 Ответить
Це люди ,котрі не чекали москалів.А ті,хто ниє ,що скарєє би мір та живуть там є колаборантами.
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02.09.2022 13:40 Ответить
Маю велику надію, що після "загальнонаціонального марахвону" ми побачимо загальнонаціональний трибунал над тими, хто "думав" (очевидно сракою, бо там більше нема чим) взривати чи не взривати мости, і не підірвав.
Цей трибунал має бути відкритий, наприклад - на НСК Олімпійський в Києві.
На нього мають бути запрошені жителі Херсона і Мелітополя, Бердянська і Маріуполя, Миколаїва і Нікополя, Каховки і Токмака, ті, хто виживе.
І вони послухать з перших вуст цю бредятину про "взривати чи не взривати мости"...
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02.09.2022 13:43 Ответить
Гамлет, херсонький кацап:

- взривати, чи не взривати... от ці ******** питання...

Єрмак :

- мон шер Гамлет, ходімо в кабінет... я дам смачну конфету посмоктати. Конфета тузік - дуже не ******.

Привид у брудному простирадлі:

- не вір, мій синку, цьому підарасу ! Він той конфетой - *** свій називає ! Устромить в ухо, і тобі ******* !

))))
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02.09.2022 13:52 Ответить
если Вы надеетесь на украинскую "комиссию Аграната", то - ніт. Её не будет.
Освобождение территории затянется скорее всего больше, чем на 580 дней. Так что выборов не будет по расписанию. За справедливостью приходите после внеочередных, года через три. Может четыре. Но это не точно. Слишком много ссанины вливается в уши за бюджетные средства.
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02.09.2022 13:56 Ответить
Частково згоден щодо переносу виборів. Але не забувайте, що ще є ДІЯ. Можуть в ній провести вибори. Із зазделегідь відомим результатом
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02.09.2022 14:57 Ответить
в поствоенное время этим е-конструктором баловаться не будут, кроме того, это потребует смены избирательного законодательства. Так что вряд ли. Достаточно будет лауреатства Нобелеской премии мира, ордена Почётного легиона, испанского ордена Гражданских заслуг и ордена Звезды Италии.
Насколько я помню, литовский орден Витаутаса Великого, чешский орден Белого Льва и медаль Рональда Рейгана уже есть, и к выборам все ******, увидев полный иконостас александрочива. Ну и конечно трёхтомники "янавайне" во всех библиотеках страны, и поддержку маркусов в пикселе тоже не надо сбрасывать со счетов. Просто надо будет новогодний стол удлинить, что бы все поместились. Так что - никаких фальсификаций, все будет честно. Бабушка не хочет попасть в суд штата Делавер, туда ваню сольют.
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02.09.2022 15:49 Ответить
Не сподівайтесь. Це все одно що патякати про український Моссад.
Квартал зніме відосик про маршала перемоги ЗЄрмака, попіарять на всіх бігмордах, ТВ, і телеграм каналах... І оберуть їх ще на другий строк
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02.09.2022 14:01 Ответить
Знаю нескольких знакомых, дети которых служат в СБУ. Так когда их родители спрашивали выезжать или не выезжать из зоны предполагаемой окупации, им те говорили что сидите дома, через три дня все закончится. Имелось ввиду что наши спецслужбы вместо воевать, готовили Украину к сдаче
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02.09.2022 13:47 Ответить
А вы наивные еще верите власти что мосты случайно не взорвали и что случайно оставили Мрiю в Гостомельском аеропорту который был самый первый окупирован врагом
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02.09.2022 13:50 Ответить
Ну да. Могли отогнать заранее в другую страну и припарковать в чьем то аэропорту. Кто то запретил это сделать
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02.09.2022 13:54 Ответить
А что тебе сейчас мешает написать заявление в полицию на этих знакомых? А, провокатор?
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02.09.2022 13:59 Ответить
Поліцію? Ахаха. Можно ще Єрмаку з Татаровим скаргу написати, чи Буданову
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02.09.2022 14:03 Ответить
В спортлото жалобу написать ))
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02.09.2022 14:09 Ответить
Ну понятно. Лучше прийти сюда и потрындеть о зраде, чтоб такие же как ты боты понаставили тебе лайков. Молодец. Получи приз
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02.09.2022 16:05 Ответить
А ти хто ж такий?
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02.09.2022 14:05 Ответить
Как ни странно я тоже знаю мусоров и типа разведчиков, которые ******* из Киева после первого ракетного обстрела с семьями, а потом взяли больничные задним числом. А что мешает ? - ну так не тебе же с ними продолжать общаться ? Да ?
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02.09.2022 14:06 Ответить
Об´ясните мне, глупому, как можно взять больничный задним числом
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02.09.2022 16:00 Ответить
Человек не в курсе, что все больничные сейчас в электронном виде. Видать в рашке не оповестили об этом)))
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02.09.2022 16:06 Ответить
в ****** у тебя не объяснили
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02.09.2022 18:22 Ответить
за деньги я тебя даже женщиной сделают
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02.09.2022 18:29 Ответить
Русня, вас выдает тема сексуальных фантазий. Вы как один, с больными для себя темами сюда приходите.
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02.09.2022 20:41 Ответить
Зая, иди на ***. Меня тут почти десяток лет люди знают.
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02.09.2022 21:46 Ответить
обыкновенно за деньги. приходиш и говоришь что у тебя анал от поноса уже неделю рвется, у тебя триппер и обезьянья оспа. тебе выпишут от того момента как ты себя плохо почувствовал и не вышел наработу. всем ******* каким числом выдан, главное от какого до какого ты на нем.
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02.09.2022 18:23 Ответить
Спасибо за науку, но в мой главбух такой больничный, полученный по вашей "науке", на раз предложит засунуть себе в задницу.
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02.09.2022 18:44 Ответить
С какой радости ? Это официальный документ и не главбуху решать правильный он или нет. Если бы юрист ********* то ладно, но не факт.
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02.09.2022 18:56 Ответить
Я вот както получил повестку в налоговую, и слег с ковидом, по скорой попал в больницу. Инспектор удовлетворился документами о выписке где было написано что неделю я находился под амбулаторным наблюдением и неделю находился в стационаре. Тоесть физически не мог к нему прийти в силу форсмажорных обстоятельтв.
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02.09.2022 19:01 Ответить
,Больничный имеет две ипостаси: как основание оплатить "прогулянные" дни и как оправдание причины, например, неявки к налоговому инспектору. Во второй такая туфта может и прокатит, но в первой будет как скажет бухгалтер. А ему - нести этот больничный в орган соцстраха, где его пошлют на ***.
Всего хорошего.
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02.09.2022 19:13 Ответить
ну у меня все случаи именно оправдание причины. впрочем как и у тех самых ментов и разведчиков с которых начался разговор. кого **** та зарплата, в такой ситуации, кто из них жил на одну зарплату вобще ? нужно просто объяснить почему тебя не было на работе в этот момент, что бы не попасть под статью.
Взаимно, и вам всего доброго !
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02.09.2022 19:17 Ответить
.укі!!!!!
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02.09.2022 14:27 Ответить
А де ж велика визвольнитиця пані Верещук?
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02.09.2022 14:04 Ответить
Эта ************ готовилась к выборам на разминировании территорий, теперь у неё другие спектакли для лохобанов
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02.09.2022 14:24 Ответить
що усе життя прожили в селі, тож знають всі можливі місця переправи. Джерело: https://censor.net/ua/p3364678 - Оце саме цікаве...
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02.09.2022 14:21 Ответить
- Господи, за що нам це все?! Де ж ми так тяжко нагрішили?
- На виборчій дільниці...
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02.09.2022 14:23 Ответить
Надо было голосовать за Порошенко в 2019 и тогда наРФия не напала бы.
Ылита просто блещет умом.
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02.09.2022 19:02 Ответить
Не "неподконтрольныет, а подаренные русским оккупантам людьми Зеленского
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02.09.2022 14:26 Ответить
Завтра Верещук - Ціною неймовірних зусиль, за дорученням президента, ми змогли евакуювати 12 наших громадян з окупованих районів Херсонщини.
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02.09.2022 22:30 Ответить
 
 