Прошли несколько километров и вброд через реку добрались на подконтрольную территорию: 12 человек в Херсонской области эвакуировались из зоны боевых действий. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Часть сел Херсонской области находится под временной оккупацией российских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Херсона.
"Безопасных путей эвакуации пока нет, вблизи сел на линии фронта идут тяжелые бои, населенные пункты ежедневно обстреливают из реактивных систем залпового огня. Несмотря на смертельную опасность, люди все же самостоятельно выходят из-под обстрелов. На этот раз 12 жителей неподконтрольного населенного пункта, название которого из соображений безопасности мы не озвучиваем, смогли оттуда эвакуироваться. Люди пожилого возраста пешком одолели несколько километров, после чего вброд через реку Ингулец добрались до ближайшего населенного пункта, подконтрольного Украине, где несут службу работники Бериславского районного отдела полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители встретили уставших людей.
"Мужчины и женщины рассказали, что всю жизнь прожили в селе, поэтому знают все возможные места переправы. По их словам, в том населенном пункте еще остаются до ста мирных жителей, преимущественно преклонных лет, которые не захотели бросать дома и хозяйства. Работники полиции доставили мужчин и женщин к безопасному месту временного убежища подальше от зоны боевых действий", - добавили в полиции.
Пожалуйста, подождите...
нас вбивати , гвалтувати та грабувати !
і так, їм стріляють в спини, кількість вбитих нас жахне після деокуації!!!!!! А скільки разів ви чули про це в новинах чи марафоні??? Брехня стосовно Херсонщини по всім пунктам , а не лише про біженців, бісить!
Цей трибунал має бути відкритий, наприклад - на НСК Олімпійський в Києві.
На нього мають бути запрошені жителі Херсона і Мелітополя, Бердянська і Маріуполя, Миколаїва і Нікополя, Каховки і Токмака, ті, хто виживе.
І вони послухать з перших вуст цю бредятину про "взривати чи не взривати мости"...
- взривати, чи не взривати... от ці ******** питання...
Єрмак :
- мон шер Гамлет, ходімо в кабінет... я дам смачну конфету посмоктати. Конфета тузік - дуже не ******.
Привид у брудному простирадлі:
- не вір, мій синку, цьому підарасу ! Він той конфетой - *** свій називає ! Устромить в ухо, і тобі ******* !
))))
Освобождение территории затянется скорее всего больше, чем на 580 дней. Так что выборов не будет по расписанию. За справедливостью приходите после внеочередных, года через три. Может четыре. Но это не точно. Слишком много ссанины вливается в уши за бюджетные средства.
Насколько я помню, литовский орден Витаутаса Великого, чешский орден Белого Льва и медаль Рональда Рейгана уже есть, и к выборам все ******, увидев полный иконостас александрочива. Ну и конечно трёхтомники "янавайне" во всех библиотеках страны, и поддержку маркусов в пикселе тоже не надо сбрасывать со счетов. Просто надо будет новогодний стол удлинить, что бы все поместились. Так что - никаких фальсификаций, все будет честно. Бабушка не хочет попасть в суд штата Делавер, туда ваню сольют.
Квартал зніме відосик про маршала перемоги ЗЄрмака, попіарять на всіх бігмордах, ТВ, і телеграм каналах... І оберуть їх ще на другий строк
Всего хорошего.
Взаимно, и вам всего доброго !
- На виборчій дільниці...
Ылита просто блещет умом.