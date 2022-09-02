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Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Развязка для диктаторов
Окурок Залужного
Огромные успехи на фронте
... а надо
Орденоносцы
Награда нашла героев
... и бавовны
Симбиоз в современной россии
Особенности перевода
Картинка со звуком
Бавовна для Крыма
Как всегда…
Куда он лезет...
Победа
Почтенная персона из Херсона
Больше фотошопа смотрите тут
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- в щепки?
- да ..а что???
На телефон украинскому воину приходит сообщение;
- Переходите на сторону России и война быстро закончится.
Ответ - бомба:
- Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...А потом уже перейдём на сторону России.)))