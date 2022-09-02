РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5407 посетителей онлайн
Новости Фото Фоторепортаж Фотошопы политиков
14 688 9
Лукашенко (3501) политика (5910) Путин (29846) Россия (91193) фотожаба (13291) Янукович (30770) Арестович Алексей (327)

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Развязка для диктаторов

Также читайте: Развязка в Украине будет "в ближайшее время", - Лукашенко

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Окурок Залужного

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Огромные успехи на фронте

Также читайте: "Мы вас не в рабство берем, страхуем от глупостей": У белорусских силовиков отбирают паспорта, лишая возможности выезда за границу

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

... а надо

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Орденоносцы

Также читайте: Зеленский о трех годах в политике: Большие изменения ценностей точно не произошли

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Награда нашла героев

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

... и бавовны

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Симбиоз в современной россии

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Особенности перевода

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Картинка со звуком

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Бавовна для Крыма

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Как всегда…

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Куда он лезет...

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Победа

Развязка для диктаторов, бавовна для Крыма, орденоносцы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 15

Почтенная персона из Херсона

Больше фотошопа смотрите тут
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.09.2022 13:56 Ответить
- сто HIMARSов в щепки...
- в щепки?
- да ..а что???

показать весь комментарий
02.09.2022 13:57 Ответить
Класні жаби !
показать весь комментарий
02.09.2022 14:04 Ответить
Смеялся долго. Не моё.
На телефон украинскому воину приходит сообщение;
- Переходите на сторону России и война быстро закончится.
Ответ - бомба:
- Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...А потом уже перейдём на сторону России.)))
показать весь комментарий
02.09.2022 14:07 Ответить
По дорозі Придністров'я ще б зачистити...
показать весь комментарий
02.09.2022 14:17 Ответить
пусть на обратном пути Казань возьмут
показать весь комментарий
02.09.2022 17:58 Ответить
👍
показать весь комментарий
02.09.2022 15:24 Ответить
Посследний просто бомба
показать весь комментарий
02.09.2022 14:18 Ответить
Лайфхак для орков как избежать попадания Наймерсов: Орки и их техника должны стать максимально мобильными, то есть двигаться 24х7. Пока одни орки идут (останавливаться нельзя, сразу накроют), другие спят сидя у них на на шее свесив копыта на грудь товарища. Другие орки тащат на своем горбу по два ящика снарядов, кто провинился по три. Другие ухватив их сзади за хвост, торчащий из дырявых ватных штанов, болтаются при ходьбе в полудреме, чуть позже они поменяются местами. Срать садится боже упаси (останавливаться нельзя, сразу накроют), все надо делать на ходу и прямо в ватные штаны! Спящих генералов волокут как Фараонов Египта третей династии, на носилках с козырьком от Джавилина и четырьмя длинными ручкам, чем круче генерал, тем больше орков волокут его носилки! Орки несут генералов на полусогнутых, имитируя пневмоподвеску генеральского Мерса, который вот уже как несколько дней назад, был потихой ******* в одном из Московских подпольных казино одной из любовниц генерала... Он знал об этом, и постоянно хотел крикнуть оркам стоп и завыть от досады на Украинскую луну, которая временами выглядывала из-за темных туч и корчила ему свои толстые губы... ( но останавливаться и шуметь нельзя, сразу накроют). Другие орки толкают руками танки и машины, потому как если запустил двигатель, то тут же определился где ты и барражирующие Хаймерсы тут же получат обновлённые GRS-данные где ты шуманул - (шуметь по-прежнему нельзя, сразу накроют). Пердеть, после как отобедал в сыром окопе кислой тушеной капустой, через анус нельзя, нужно усилием воли, с помощью мышц живота и груди, проталкивать газы на верх, ближе к горлу и прикрывая пасть ладошкой, потихоньку стравливать газы через заскорузлые пальцы ладони, аккуратно регулируя их зазоры. Максимально допустимый в таких случаях шум, не должен превышать 0.0007 Децибел, ровно столько же шума создает пукая зародыш цыпленка, когда находится в яйце у курицы под жопой, (шуметь по-прежнему нельзя, сразу накроют
показать весь комментарий
02.09.2022 14:23 Ответить
 
 