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В Сумской области в результате вражеских обстрелов горит лес, - Живицкий. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Краснопольской громаде Сумской области в результате обстрелов россиян продолжается лесной пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В Краснопольской громаде в результате обстрелов продолжается лесной пожар. После 10 утра россияне открыли огонь по территории громады из ствольной артиллерии и минометов, всего 35 прилетов", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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