РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5407 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
2 191 0
война (46523) обстрел (20073) пожар (5558) Сумская область (1836)

В Сумской области в результате вражеских обстрелов горит лес, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Краснопольской громаде Сумской области в результате обстрелов россиян продолжается лесной пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В Краснопольской громаде в результате обстрелов продолжается лесной пожар. После 10 утра россияне открыли огонь по территории громады из ствольной артиллерии и минометов, всего 35 прилетов", - говорится в сообщении.

Читайте: Спецподразделение "Альфа" получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Сумской области в результате вражеских обстрелов горит лес, - Живицкий 01
В Сумской области в результате вражеских обстрелов горит лес, - Живицкий 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 