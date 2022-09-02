В Сумской области в результате вражеских обстрелов горит лес, - Живицкий. ФОТОрепортаж

В Краснопольской громаде Сумской области в результате обстрелов россиян продолжается лесной пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В Краснопольской громаде в результате обстрелов продолжается лесной пожар. После 10 утра россияне открыли огонь по территории громады из ствольной артиллерии и минометов, всего 35 прилетов", - говорится в сообщении.

Читайте: Спецподразделение "Альфа" получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.



