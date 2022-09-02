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Жена военного передавала россиянам данные о позициях ВСУ, которые выспрашивала у мужа. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

31-летняя женщина из Днепропетровщины выспрашивала у находящегося на передовой мужа данные о расположении сил ВСУ, и передавала их россиянам. Теперь ей угрожает пожизненное.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

"Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть общий сын. Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка. Злоумышленница использовала своего мужа "в темную": расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях", - рассказали в СБУ.

Полученные данные она передавала военной разведке РФ. Россияне использовали информацию для нанесения артиллерийских, минометных и авиаударов по защитникам Украины.

Российский военный, которому предательница передавала информацию, обещал ей российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы россиянам удалось захватить регион.

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене. На время следствия ее отправили за решетку.

Жена военного передавала россиянам данные о позициях ВСУ, которые выспрашивала у мужа 01

Жена военного передавала россиянам данные о позициях ВСУ, которые выспрашивала у мужа 02
Жена военного передавала россиянам данные о позициях ВСУ, которые выспрашивала у мужа 03
Жена военного передавала россиянам данные о позициях ВСУ, которые выспрашивала у мужа 04
Жена военного передавала россиянам данные о позициях ВСУ, которые выспрашивала у мужа 05
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Топ комментарии
+59
Ампутировать голову. Так сказать отрицательный рост.
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02.09.2022 14:27
+59
Під цю статтю якраз підходить лєнка скумбрія, яка здавала позиції наших воїнів у 2014-му
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02.09.2022 14:27
+31
Такие вопросы,чувак мог бы и сам голову включить.
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02.09.2022 14:31
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Есть такое
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02.09.2022 21:12 Ответить
ну бо українці традиційно відносяться до жінок з повагою і любов"ю, бережуть їх. От на кацапії би да, там би всіх писком в асфальт поклали би, всіх би роздягнули би до ніткі, всі би отримали би по ребрах. Бо в росії, ще унаслідована від срср гендерна рівність, ось що є то є, не віднімеш. Тому радянська жінка завжди була у ватніку, у буцулах, і могла працювати не меньше ніж чоловік. Пам"ятаю таку картину: цегляний завод, жінки зі стрічки сиру ще цеглу(а вона і випалена 3 кг важить) на стелажі тягають, а чоловіки (ремонтники) на мостіку стоять цигарки палять. Ах, які часи були, ніякого сексизму, жінку просто за людину не вважали так само як і чоловіка.

Хоча пані має рацію, з русскімі агентками треба поводитися так, як вони звикли у себе на росії. Можливо треба щоб на постах були і жінки, що перевіряють, вони скорше зрадницю виявлять.
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28.09.2022 19:36 Ответить
Його називала Б\У. А того Зая. Виключно кацапське звернення до кавалера. Скоріш за все новий старий хахаль. Наобіцяв небо в алмазах, якщо прийдуть. Не прийшли.
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02.09.2022 18:17 Ответить
вот к примеру во второй мировой штаты народ "развивали" мультами типа private snafu https://youtu.be/XnrgtEzblOE?t=576 (абсолютно та же ситуация вначале кстати) у нас за все 9 лет активных боевых действий - никто ничего, а уже фактически новое поколение выросло.
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02.09.2022 19:15 Ответить
Напевно хотіла 15 лямів за загиблого, і фамілія ії дівоча на " ова" закінчення. Тем не меньш воїн справжній імбіціл
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02.09.2022 20:50 Ответить
Муж и жена - ОДНА САТАНА! Он не менее виновен (не нужно его отмазывать)!!!
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02.09.2022 21:03 Ответить
пульку в лобєшнік підарасці
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02.09.2022 22:18 Ответить
Шлюха
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02.09.2022 22:26 Ответить
А чоловік хіба не співучасник? Є військова таємниця, а яким чином нею діляться не має значення.
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03.09.2022 14:12 Ответить
В мордор її закиньте, хай там живе. Вона ж так сильно хоче "руцкага міра".
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03.09.2022 15:02 Ответить
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