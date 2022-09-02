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Задержаны агенты РФ, которые "охотились" за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ разоблачила и задержала двух граждан Украины, которые "сливали" оккупантам позиции украинских военных в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Задержаны агенты РФ, которые охотились за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ 01

Правоохранители установили, что это местные жители, по идеологическим соображениям согласившиеся на сотрудничество с россиянами.

"Женщина пользуясь своими связями среди харьковчан собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ. Ее сообщник – работник одной из компаний, предоставляющей услуги энергоснабжения. У мужчины был свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно обнаруживать места дислокации украинских военных.

Досудебное следствие установило, что одной из основных задач предателей было получение актуальных паролей, которые используются на украинских блокпостах. Всю собранную информацию вражеские агенты регулярно передавали представителям РФ с помощью мессенджеров", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников изъяли средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Предатели были задержаны в рамках ст. 615 УПК РФ. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.


Задержаны агенты РФ, которые охотились за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ 02
Задержаны агенты РФ, которые охотились за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ 03
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Топ комментарии
+16
Если-бы с первых дней Войны ,пособников массовых убийств террористов рашистских ,расстреливали на месте , то другим выродкам , не повадно было-бы По закону ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ , из-за вашего неуместного толеранства погибают сотни мирных граждан , дети‼️
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02.09.2022 15:16
+13
А спроби втечі не було? Жаль...
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02.09.2022 14:40
+10
Таку ку@ву потрібно спалити на центральній площі міста , привселюдно
І я впевнений , що таких тварюк стало би набагато менше в нашій краіні 😠
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02.09.2022 14:44
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Обмінний фонд.
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02.09.2022 14:34 Ответить
Кому ця бабіще нафіг здалась ?
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02.09.2022 14:45 Ответить
Если-бы с первых дней Войны ,пособников массовых убийств террористов рашистских ,расстреливали на месте , то другим выродкам , не повадно было-бы По закону ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ , из-за вашего неуместного толеранства погибают сотни мирных граждан , дети‼️
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02.09.2022 15:16 Ответить
Молодці, хлопці!
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02.09.2022 14:36 Ответить
А спроби втечі не було? Жаль...
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02.09.2022 14:40 Ответить
Таку ку@ву потрібно спалити на центральній площі міста , привселюдно
І я впевнений , що таких тварюк стало би набагато менше в нашій краіні 😠
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02.09.2022 14:44 Ответить
Не, лучше из отправить в каменоломни, лет на 20, или на разминирование полей..
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02.09.2022 16:18 Ответить
А навіщо закривати ці падлючі рожі? Посадити, ви їх не садите. То нехай люди вирішують що робити з цими падлами
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02.09.2022 14:58 Ответить
Та і з закритою рожею видно, що довбана циганва(баба) - ніхто, крім них так не виглядає
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02.09.2022 15:14 Ответить
100пудово йо*анi лаутари...Якщо це гниле плем"я залишиться пiсля перемоги в краiнi, то знову заварять ширку, крадiжки й зраду...Зазвичай я не расистка..але не в цьому випадку..
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02.09.2022 16:52 Ответить
і працювали за гроші, бо АЗА безплатно навіть пальцем не поворухнула.
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03.09.2022 03:46 Ответить
Таких потвор потрібно було жорстко карати починаючи з 2014 року, а українці дохволили їм мати власні тв канали, створювати партії та балотуватись до ВР.
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02.09.2022 15:04 Ответить
(ОЙ)бана свиноматка й свино(ОЙ)б...
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02.09.2022 15:05 Ответить
В идеале лучше бы "сопротивлялись при задержании и были ликвидированы", но и так сойдет.
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02.09.2022 15:09 Ответить
А ціх Коли Затримають???
🍁 СМИ сообщают, что НАБУ получила информацию о возможной причастности должностных лиц ОПУ и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи, сообщает внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

По его словам, в схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

"А Старух, Некрасова, Щербина, Анатолий Куртев и другие были только техническими. исполнителями", - сообщил Шевченко.

Он заявил, что детали рассказывать не может из-за тайны следствия, но по его словам, зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, "получила свою высокую ответственную должность именно при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение никто другой, как Давид Арахамия".

"Пока жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. - вместе воруют деньги, вместе живут, вместе отдыхают", - написал Шевченко в Facebook.
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02.09.2022 15:15 Ответить
кацапская образина
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02.09.2022 15:32 Ответить
хто би шо не казав, але цей Харків розсадник гуССкага міра. ви пригадайте скільки там проголосували за Пітушарія, ЖопоБлоки, не кажу вже за коломойшиського бігунка Янілоха (зараз Боневтік)
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02.09.2022 15:37 Ответить
Шуфрич ****
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02.09.2022 15:39 Ответить
Цигани
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02.09.2022 15:42 Ответить
Наши гуманные законы в отношении подобных предателей и коллаборантов буду только и дальше плодить эту сволочь..
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02.09.2022 16:56 Ответить
Тобто ті, чиї позиції здали, вже можуть бути мертві. А ця парочка зрадників- живі і рожі їм замалювали, бо не дай бох хтось їх троне. Зашибісь у нас війна.....
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02.09.2022 17:38 Ответить
Не, на месте не надо таких расстреливать (начнут сводит личные счеты с своими недругами), а вот после скорого военно-полевого суда (где рассмотрят доказательства и вынесут ведикт причасности к измене) очень даже нужно!
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02.09.2022 21:09 Ответить
Із-за цих тварей наші пацани гибнуть, спротив при затриманні і кулю в лоб
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02.09.2022 22:20 Ответить
 
 