Задержаны агенты РФ, которые "охотились" за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ разоблачила и задержала двух граждан Украины, которые "сливали" оккупантам позиции украинских военных в Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что это местные жители, по идеологическим соображениям согласившиеся на сотрудничество с россиянами.
"Женщина пользуясь своими связями среди харьковчан собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ. Ее сообщник – работник одной из компаний, предоставляющей услуги энергоснабжения. У мужчины был свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно обнаруживать места дислокации украинских военных.
Досудебное следствие установило, что одной из основных задач предателей было получение актуальных паролей, которые используются на украинских блокпостах. Всю собранную информацию вражеские агенты регулярно передавали представителям РФ с помощью мессенджеров", – говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников изъяли средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Предатели были задержаны в рамках ст. 615 УПК РФ. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
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І я впевнений , що таких тварюк стало би набагато менше в нашій краіні 😠
🍁 СМИ сообщают, что НАБУ получила информацию о возможной причастности должностных лиц ОПУ и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи, сообщает внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
По его словам, в схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.
"А Старух, Некрасова, Щербина, Анатолий Куртев и другие были только техническими. исполнителями", - сообщил Шевченко.
Он заявил, что детали рассказывать не может из-за тайны следствия, но по его словам, зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, "получила свою высокую ответственную должность именно при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение никто другой, как Давид Арахамия".
"Пока жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. - вместе воруют деньги, вместе живут, вместе отдыхают", - написал Шевченко в Facebook.