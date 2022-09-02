Последствия российских обстрелов Запорожской области: поврежденные дома, аптека, сгоревшие автомобили. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики ударили по населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Вооруженные войска страны-террориста продолжают уничтожать жилищный фонд области и наносить непоправимый ущерб мирному населению.

За сутки полицейские зафиксировали 14 разрушенных объектов инфраструктуры запорожского края. Наибольшее количество сообщений поступило от жителей города Орехов Пологовского района. Оккупанты били по домам жителей. Также повреждено здание местной аптеки.

В Степногорске Васильевского района полицейские зафиксировали разрушение в результате вражеского обстрела нескольких жилых домов. Кроме этого, повреждения получили хозяйственные помещения и авто жителей поселка", - говорится в сообщении.

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В результате вчерашней вооруженной атаки граждане не пострадали. Каждый факт вооруженных преступлений сотрудники полиции зафиксировали. Материалы переданы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".









