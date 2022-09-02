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В Чите детям в садике выдали грамоты с гербом Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Грамотами с трезубцем наградили участников и участниц конкурса "Мистер и мисс лето-2022". Воспитательницу, которая выдала дипломы, и директора детского сада уволили.

Об этом случае пишут в российских пабликах в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На грамоты с украинским гербом пожаловались родители малышей. Информация дошла до министерства образования и науки Забайкальского края. Грамоты срочно заменили, директора и воспитательницу детсада уволили.

По версии чиновников, "причиной случившегося является небрежность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада".

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С остальными сотрудниками детского сада обещают провести "усиленную информационную работу".

В Чите детям в садике выдали грамоты с гербом Украины 01
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Топ комментарии
+33
Намарадьорили в березні на Київщині, убогі покидькі.
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02.09.2022 15:03
+32
приносить така школярка грамотейка свому контуженому батькові-витирану, і в нього стається інсульт. кінець!
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02.09.2022 15:05
+28
Чийсь тато в Україні намародерив і навіть не подивився, що накрав...
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02.09.2022 15:03
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Чита-наш...
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02.09.2022 15:00 Ответить
Та ну нах.
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02.09.2022 15:02 Ответить
Та ну нах - наш!
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02.09.2022 15:35 Ответить
Я навіть уявити не можу де та дерЬовня чіта. А ще щоб наша була не дай боже.
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02.09.2022 15:29 Ответить
туда не ходят самолеты, и не летают поезда...
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02.09.2022 17:44 Ответить
я там був колись давно, рядом.
це не за-паріжжя,
це за-жопья 😂
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02.09.2022 18:43 Ответить
Лєтают, но только тє, что очєнь поєздатиє
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05.09.2022 20:53 Ответить
Скоро будут увольнять за жёлтую футболку на фоне голубого неба
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02.09.2022 15:03 Ответить
Не знаю як там буде з футболками, а дорожним знакам "війну" вже об'явили. Дикуни

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02.09.2022 16:32 Ответить
Класне фото.
Придурки.
Скоро всі знаки будуть в них червоні і заодно заборонюючі.
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02.09.2022 16:55 Ответить
Намарадьорили в березні на Київщині, убогі покидькі.
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02.09.2022 15:03 Ответить
Найімовірніше просто взяли картинку з інета та роздрукували на принтері.
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02.09.2022 15:45 Ответить
Сумнівно. А решту слів звідки взяли? Думаю, хтось знайшов взірці у Інтернеті, скачав, дописав потрібні слова й роздрукував. Про те, що це український герб з прапором, мабуть не знали.
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02.09.2022 15:59 Ответить
Так і було. Бланк загуглили. Слово "грамота" - пишеться однаково. Решту самі дописали (шрифти відрізняються). Хоча із шрифтами не парилися - звичайний times new roman - пам'ятаєте, ним ще аусвайси набирали для поліціянтів під час другої світової (за версією Кисельова).)

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02.09.2022 16:40 Ответить
Лажа конкретна.
Зекономили на художнику, пропаганда потрібна була швидко та дешево.
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02.09.2022 16:59 Ответить
а писав точно не німець, бо помилки жахливі
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02.09.2022 17:50 Ответить
Так фото из Вести недели - россия HD.
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03.09.2022 08:16 Ответить
Звідкіля мавпи в тих ****** знали про символи української державності? Бу-га-га...В читі! ( Национальности, буряты, эвенки, монголы) Це для них орнамент якийсь і все.
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02.09.2022 20:20 Ответить
оце єдине пояснення що з намародьореного.
до речі й суд прийме до уваги, помилує і нагородить дур.... фенами з українськими гарантіями, також із намародьореного 😂
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02.09.2022 18:48 Ответить
У меня вопрос:" Почему грамота не на мове, а на яз.?"🤔
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02.09.2022 18:53 Ответить
Чийсь тато в Україні намародерив і навіть не подивився, що накрав...
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02.09.2022 15:03 Ответить
Так і було, а вихователька слабо розумілася на гербах....
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02.09.2022 17:00 Ответить
"розумілась" кацапам не личить 😂
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02.09.2022 18:49 Ответить
Пусть привыкают.
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02.09.2022 15:03 Ответить
Напевно якась свинособака,яку оминула куля привіз.Вкрав і знадобилось
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02.09.2022 15:04 Ответить
Звідки там грамоти з нашим Гербом? Невже "асвабадітєлі", яким пощастило втекти, разом з унітазами привезли?
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02.09.2022 15:04 Ответить
Шаблони скачали з інтернету, тризуб за елемент декору прийняли.
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03.09.2022 00:16 Ответить
Що спи..дили, те й видали!
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02.09.2022 15:05 Ответить
приносить така школярка грамотейка свому контуженому батькові-витирану, і в нього стається інсульт. кінець!
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02.09.2022 15:05 Ответить
А той контужений: ЗСУ вже в читі?
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02.09.2022 17:02 Ответить
Китайські грамоти мають більшу популярність.
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02.09.2022 15:06 Ответить
Буряти в Бучі бланків *********. Не розуміли, що це таке. "Красивая бумага однако, можно у русских на огненную воду поменять"...
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02.09.2022 15:07 Ответить
Бурити, однако
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02.09.2022 15:07 Ответить
Чукча вышел на буровую и спрашивает первого попавшегося: "Что здесь делают ваши люди, аднака? Мужик отвечает - "Ты что не видишь,- бурят". Тогда чукча говорит: "Э, аднака, чукча знает как бурят делают!"
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02.09.2022 15:27 Ответить
представляю если б у нас выдали с орлом грамоту....тут бы за полчаса 300 комментов минимум было со зрадой
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02.09.2022 15:09 Ответить
а откуда бы они у нас такие взялись, если не по диверсии фсб ?
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02.09.2022 15:32 Ответить
и по делу. На читинском цензоре, поди, так и есть нынче
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02.09.2022 15:33 Ответить
а это была бы не зрада, а норм?
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02.09.2022 17:43 Ответить
Видно мордорські рукожопи ці грамоти у Китайців замовили, а ті "братьянавек" вирішили їх потролити...
Зачот!...)))
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02.09.2022 15:10 Ответить
так помоему у них и в том году подобные залеты были
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02.09.2022 15:11 Ответить
Мабудь це стане новою щорічною "китайською" традицією....
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02.09.2022 15:16 Ответить
Зальоти є в багатьох,але в кацапів найбільше-то американський авіаносець на плакаті до дня ВМС,то американські літаки,а зараз дитсадок.Але ж найшлися "бдітєльниє",а тупих звільнили.Так наша символіка робить роботу Облвно.Хоча там ніби Крайвно.
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02.09.2022 16:15 Ответить
Чита это уже Китай давно...значит дедушка Си приказали путлеру
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02.09.2022 15:12 Ответить
Гипотетически если вы сейчас попадете в кремлевские Хоромы...то найдете там много украинских реликвий украденных за 500 последних лет...
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02.09.2022 15:14 Ответить
А оригінал Переяславської угоди пропав. От щез і все! Усі міждержавні угоди за 500 років збереглися, а ця...
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02.09.2022 15:20 Ответить
З 1169 року так звана "икона владимирской божьей матери" була вкрадена залешанами у Вишгороді
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02.09.2022 15:24 Ответить
Не знал что орки мародерили и бланки грамот. Прикольно.
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02.09.2022 15:23 Ответить
Так ведь красиво же - и Тризуб, и цветы - ручонки-кацапченки сами тянуться смарадерить!
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02.09.2022 15:37 Ответить
Вийшла досадна помилка, та вчителька не бачила герба України й не знала, що воно таке. Просто гарно виглядає, подумала, що то їх символ.
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02.09.2022 15:24 Ответить
Что украли то и выдали.
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02.09.2022 15:27 Ответить
все они понимали, какие грамоты выдали
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02.09.2022 15:29 Ответить
красивое
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02.09.2022 15:30 Ответить
Так кацапи в нас багато чого українського автентичного повикрадали. А потім з переляканими очима дивляться і не розуміють звідки у них українська "ідеографіка" Тому що кацапській орді до українських сакральних символів як до сонця пішки. Тому і виставляють себе на весь світ посміховищем розповідаючи що ті символи це їхня спадщина
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02.09.2022 15:32 Ответить
отче наш знаєте? то таке для них вкасти
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02.09.2022 15:33 Ответить
"Мисс и мистер лето" нескрепно. Надо "гражданочка и товарищ лето"
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02.09.2022 15:36 Ответить
"Бабец и ее конец"
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02.09.2022 15:38 Ответить
Хоть поржем...(С)
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02.09.2022 15:38 Ответить
Тырили видно папуасы глядя что бумага глянцевая, на клейстер поклеить на стены, красивенько будет, тряпкой тернул---***-стит! Сойдет. А как уже попала в садик та колекция---та иди знай. Тетки конечно не виноваты. Дикие места там. Читы водятся.
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02.09.2022 15:45 Ответить
я говорил - не надо забирать при эвакуации бланки грамот из районо...
А то: "...отчётность, отчётность..."
Вон какую пользу принесли. Еще бы в Тыву и на Дальний Восток подбросить...
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02.09.2022 15:58 Ответить
Верной дорогой идут родители малышей! Странно, что ещё не расстреляли!
Это же какое страшное нарушение вручить яркий, красочный диплом вместо российского патриотического убожества...
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02.09.2022 16:31 Ответить
Готуються
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02.09.2022 16:36 Ответить
Ну все, осталось выучить стишок "батька наш Бандера"
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02.09.2022 17:01 Ответить
Кого эти дебилы могут воспитать, если они элементарными знаниями не владеют. Тупиковая ветвь эволюции.
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02.09.2022 17:26 Ответить
Остап Бендер - украинский националист.
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02.09.2022 17:33 Ответить
Вихователька скачала з інтернету які сподобались.
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03.09.2022 07:28 Ответить
Чита, - довелось мне там побывать, когда служил в армии в далёких 1966 - 1968 годах...
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04.09.2022 22:22 Ответить
 
 