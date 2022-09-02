В Чите детям в садике выдали грамоты с гербом Украины. ФОТО

Грамотами с трезубцем наградили участников и участниц конкурса "Мистер и мисс лето-2022". Воспитательницу, которая выдала дипломы, и директора детского сада уволили.

Об этом случае пишут в российских пабликах в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На грамоты с украинским гербом пожаловались родители малышей. Информация дошла до министерства образования и науки Забайкальского края. Грамоты срочно заменили, директора и воспитательницу детсада уволили.

По версии чиновников, "причиной случившегося является небрежность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада".

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С остальными сотрудниками детского сада обещают провести "усиленную информационную работу".