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В Чите детям в садике выдали грамоты с гербом Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Грамотами с трезубцем наградили участников и участниц конкурса "Мистер и мисс лето-2022". Воспитательницу, которая выдала дипломы, и директора детского сада уволили.
Об этом случае пишут в российских пабликах в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
На грамоты с украинским гербом пожаловались родители малышей. Информация дошла до министерства образования и науки Забайкальского края. Грамоты срочно заменили, директора и воспитательницу детсада уволили.
По версии чиновников, "причиной случившегося является небрежность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада".
С остальными сотрудниками детского сада обещают провести "усиленную информационную работу".
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+33 xander 9cf28439
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+32 secret secret_too
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+28 Al-Goritm Ain-Moment
показать весь комментарий02.09.2022 15:03
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це не за-паріжжя,
це за-жопья 😂
Придурки.
Скоро всі знаки будуть в них червоні і заодно заборонюючі.
Зекономили на художнику, пропаганда потрібна була швидко та дешево.
до речі й суд прийме до уваги, помилує і нагородить дур.... фенами з українськими гарантіями, також із намародьореного 😂
Зачот!...)))
А то: "...отчётность, отчётность..."
Вон какую пользу принесли. Еще бы в Тыву и на Дальний Восток подбросить...
Это же какое страшное нарушение вручить яркий, красочный диплом вместо российского патриотического убожества...