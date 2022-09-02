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Двум псевдочиновникам, заставляющим людей служить в так называемой "народной милиции ЛНР", сообщено о подозрении. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Подозреваемые заставляют людей, проживающих на временно оккупированных территориях, служить в "народной милиции ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Двум псевдочиновникам, заставляющим людей служить в так называемой народной милиции ЛНР, сообщено о подозрении 01

По данным следствия, осенью 2021 года подозреваемые добровольно заняли псевдодолжности в так называемой "ЛНР". Один стал "начальником отдела военного комиссариата ЛНР по Артемовскому и Каменобродскому районам", второй - "начальником отдела военного комиссариата ЛНР" по г. Алчевск".

🔹 Псевдоначальники умышленно действуют вопреки Конституции Украины, распространяют и применяют юридически ничтожные законодательные и нормативно правовые акты. Также они принуждают лиц, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области, служить в так называемой "Народной милиции ЛНР", говорится в сообщении.

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Это нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами. При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.
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По теме Донбасса в Украине есть Денис Казанский...знает любую подробность...
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02.09.2022 16:00 Ответить
І що ви їм зробите? На хвіст солі насипете! Займіться краще "кротами" з ОП на яких Америка вже відверто пальцем показує. А то займаєтеся "хєрньою гаспада засєдатєлі"!!!
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02.09.2022 16:08 Ответить
 
 