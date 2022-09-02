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Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Правоохранители заочно сообщили о подозрении 9 бывшим военнослужащим группы зенитных дивизионов одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, перешедших на сторону врага после оккупации АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Среди подозреваемых - начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры. Кроме того, что эти экс-военные способствовали оккупации полуострова, во время полномасштабного вторжения России в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне врага".

Один из экс-военных, Подобедов Денис, занимает должность заместителя командира зенитного ракетного полка и руководит противовоздушной обороной оккупантов в Крыму", - говорится в сообщении.

Указанные лица подозреваются в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 408 и ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 01
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 02
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 03
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 04
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 05
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 06
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 07
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 08
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 09
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Топ комментарии
+16
все предатели подлежат ликвидации...
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02.09.2022 16:41
+11
це не так бридко, як новина про слугу нароту, на якого мураєв переписав свій бізнес.
скільки ще зрадників сидить у владі і вбиває українців
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02.09.2022 16:48
+8
за таке "керування" Україна повинна грамоту виписати... за "співпрацю" )))
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02.09.2022 16:42
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молодець! добре керує
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02.09.2022 16:31 Ответить
за таке "керування" Україна повинна грамоту виписати... за "співпрацю" )))
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02.09.2022 16:42 Ответить
І призвіще відповідне..
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02.09.2022 16:33 Ответить
если бы не Крым , то точно голосовал бы за зеленых .это их кадры
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02.09.2022 16:42 Ответить
Серед цiЭi купи зрадникiв нi одного украiнського призвища...Це до любимоi жуйки зелешмарклi - "чому не обороняли Крим?"
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02.09.2022 17:07 Ответить
все предатели подлежат ликвидации...
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02.09.2022 16:41 Ответить
...от і мають і 300 і 400,але в основному буде 200- вони "заслужили" !
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02.09.2022 21:03 Ответить
Не завидую таким уродам... Жизнь крысы... У нас суд и срок, на рабссее вечное клеймо предателя Украины в личном деле.
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02.09.2022 16:45 Ответить
з приводу буйного цвітіння бавовни в Криму до них звертатись ?

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02.09.2022 16:46 Ответить
В АРК проходили службу на 1 января 2014 года 22 000 солдат и моряков... верными присяге осталось горстка офицеров и солдат ...около 500... остальные слуги дважды не судимого Витьки сбежали на рабZeю...
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02.09.2022 16:47 Ответить
А ще тисячи міліціонерів і всяких там бєркутов. Цих зрадників ціла армія! І в нас досі немає реєстру їх!!! Ну або я про нього не знаю.
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02.09.2022 17:30 Ответить
Ого, какие быстрые правоохоронцы. Очень оперативно отреагировали с подозрением.
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02.09.2022 16:47 Ответить
вішайте
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02.09.2022 16:47 Ответить
це не так бридко, як новина про слугу нароту, на якого мураєв переписав свій бізнес.
скільки ще зрадників сидить у владі і вбиває українців
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02.09.2022 16:48 Ответить
Самое интересное, у них в личном деле обязательно есть запись: "Склонен к предательству
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02.09.2022 16:48 Ответить
а хоч "Склонен к мужеловству"...це лайно не сiнтементальне..
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02.09.2022 17:10 Ответить
Та я за 69 лет жизни столько уже проговорил не заочно кстати, даже французы попадали под приговор со странным именем коньяк, или даже датчанин часто был с именем карлсберг, а другой туборг, баба была с Нидерландов---шерри-бренди звалась. кацапки попадались водка зовут. Был даже еврей портвейн, но фамилия Сандеман---с Португалии что странно. А заочно приговаривать---как пердеть в трубу печную. На крышу залазя с дуру.
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02.09.2022 16:51 Ответить
Destroy. Nothing more to say.
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02.09.2022 17:00 Ответить
для дениски именной HARM прилетит.
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02.09.2022 17:03 Ответить
На останнім фото "Владимир Козлов". Це ж фактично титул путіна.
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02.09.2022 17:07 Ответить
Давайте сбросимся на реального киллера, а то заочный суд - долгая дорога в дюнах......
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02.09.2022 17:08 Ответить
ничего удивительного нет, папа мама кацапы заехали в Украину и выродили сыночка предателя кацапского.
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02.09.2022 17:13 Ответить
Серед дописувачів дуже багато сепарів.
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02.09.2022 17:25 Ответить
Дивлячись на регулярну бавовну в Криму, може він подвійний зрадник?!
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02.09.2022 17:29 Ответить
подобєдов - су ка, чекай біду.
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02.09.2022 19:06 Ответить
Дураков вообще всегда много, а среди военных совкого пошиба их еще больше (потому как не привыкли думать самостоятельно, а выдрессированы выполнять приказы), даже военная выправка (и муштра) передается по наследству их детям (лично в том убедился и не раз)!
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02.09.2022 21:48 Ответить
8 років пройшло нарешті висунули звинувачення. О це так правосуддя у нас в державі!
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02.09.2022 22:27 Ответить
 
 