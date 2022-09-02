РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5247 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
5 156 31
журналистика (3159) обыск (1844) Нацполиция (15725) репрессии (2752) СБУ (18659) СМИ (3778) таможня (1916) Вовк_Сергей (33) Государственная таможенная служба (143) Плинский Евгений (30) Печерский суд Киева (5)

Нацполиция и СБУ провели обыски у администратора ТГ-канала и ФБ-страницы о коррупции на таможне Шапирко. Это попытка запугать автора канала, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Обыски были проведены на основании решения судьи Печерского суда Сергея Вовка.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Нацполиция и СБУ занялись репрессиями против телеграм-каналов, освещающих деятельность таможни.

Сегодня утром, на основании решения судьи Печерского суда Сергея Вовка, следователи Нацполиции вместе с сотрудниками СБУ провели обыски в помещении Михаила Шапирко, который является администратором и автором ТГ канала "Гостаможслужба", и странице в ФБ Павел Верещагин.

В определении суда, по мнению следователя НПУ Кириченко, усматривается, что Шапирко, используя свои возможности как сотрудника ГМСУ, вмешивается в работу систем ГМСУ, получает оттуда информацию с ограниченным доступом и публикует ее на указанном ТГ канале, чем нарушает статьи 361 и 362 УКУ.

Именно поэтому следователю крайне необходимо провести обыски в месте жительства Шапирко, и изъять все возможные носители информации, которыми он пользуется - телефоны, записные книжки, флешки и т.д.

Также смотрите: Задержаны агенты РФ, которые "охотились" за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Просьбу следователя удовлетворили еще 9 августа и вот сегодня утром обыски с изъятием носителей информации и провели.

Событие совсем не рядовое, но никакого отношения к разоблачению какого-либо преступления данный "перформанс" не имеет.

Эта история - чистой воды "заказ" фигурантов публикаций "Верещагина", попытка запугать автора канала и ликвидировать один из источников информирования общества о реальной работе и проблемах таможни.

Можно долго анализировать абсурдность обвинений, рассказывать, как устроена система доступа к информации, но все уголовное дело можно убить одним фактом.

Дело было открыто 20 января, за месяц до войны, с первых дней которой Михаил Шапирко пошел в ряды ВСУ.

Поэтому даже теоретически во время расследования дела он никак не мог находиться на рабочем месте в ГМСУ и вытаскивать оттуда какую-то информацию.

Что в таких обстоятельствах расследовали следователи НПУ с марта по август – вообще непонятно.

Хотя нет. Понятно.

Они лепили фиктивное дело по заказу тех, кто совершает настоящее преступление.

Жесткие, критические, но принципиальные материалы канала "Павел Верещагин" стали костью в горле многих представителей контрабандного мира, и их покровителей в рядах руководства ГМСУ, которые не нашли ничего лучше, чем заказать против его автора уголовное дело.

Мы берем эту историю на публичный контроль и будущие допросы автора канала "Павел Верещагин" получат медийное сопровождение. Ну фамилии заказчиков этой атаки мы тоже обязательно выясним", – рассказал Плинский.

Нацполиция и СБУ провели обыски у администратора ТГ-канала и ФБ-страницы о коррупции на таможне Шапирко. Это попытка запугать автора канала, - журналист Плинский 01
Нацполиция и СБУ провели обыски у администратора ТГ-канала и ФБ-страницы о коррупции на таможне Шапирко. Это попытка запугать автора канала, - журналист Плинский 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
"суддя" Вовк, печерський суд... Це прекрасно...
показать весь комментарий
02.09.2022 20:48
+20
Після війни потрібно повністю розформувати СБУ і створити абсолютно нову структуру, бо вона як РПЦ в Україні не реформується
показать весь комментарий
02.09.2022 20:49
+18
коррупция на минтниці? не может быть! зелох вообще офуел
показать весь комментарий
02.09.2022 20:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коррупция на минтниці? не может быть! зелох вообще офуел
показать весь комментарий
02.09.2022 20:48 Ответить
"суддя" Вовк, печерський суд... Це прекрасно...
показать весь комментарий
02.09.2022 20:48 Ответить
Після війни потрібно повністю розформувати СБУ і створити абсолютно нову структуру, бо вона як РПЦ в Україні не реформується
показать весь комментарий
02.09.2022 20:49 Ответить
Міняти треба зенелохів і чим швидше, тим краще!
показать весь комментарий
02.09.2022 20:52 Ответить
Ага... Новообраний мудрим народом президент аристович одразу все реформує...
показать весь комментарий
02.09.2022 20:56 Ответить
Традиции кгб живучи.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:07 Ответить
А чого очікувати від зрадників ?
показать весь комментарий
02.09.2022 20:49 Ответить
хотя... тг канал это признак
показать весь комментарий
02.09.2022 20:49 Ответить
А на фронті загинув єдиний суддя Верховного Суду, який мав УБД і пішов добровольцем в лютому...
показать весь комментарий
02.09.2022 20:51 Ответить
Говорили же про отсутствие контрабанды и коррупции на таможне при Организме
показать весь комментарий
02.09.2022 20:54 Ответить
"Обшуки провели на підставі рішення судді Печерського суду Сергія Вовка."
як то кажуть риба гниє з голови тобто з ОП.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:01 Ответить
Зеля усе подолав ! А тут раптом знову пишуть!
показать весь комментарий
02.09.2022 21:02 Ответить
Жила-была себе такая «предпринимательница», занималась малым бизнесом, чего-то там строила. Поняла, что так миллионершей не стать, пошла учиться на таможенника. За взятку пристроилась в тёплое место в таможенные органы. Параллельно, втихаря открыла на родственников брокерскую контору. Теперь взятки узаконены. Все довольны. Уже приобрела загородный коттедж, три квартиры под сдачу и одна своя. Если спрашивают откуда деньги, отвечает, «так то был бизнес, теперь живу на одну зарплату». Украина. Бесстыдство и беззаконие
показать весь комментарий
02.09.2022 21:04 Ответить
Верещук?
показать весь комментарий
03.09.2022 09:10 Ответить
Корупція йде від самого Найвеличнішого...жадібно худоба.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:09 Ответить
пошукайте в того хто по олівцям гострило - о де буде жирна юшка
показать весь комментарий
02.09.2022 21:14 Ответить
хай коли небудь кармани депутатів обшманають на наркотики в прямому ефірі..і апарат президента
показать весь комментарий
02.09.2022 21:17 Ответить
От чесно,чомусь би зовсім не сумував, якщо якийсь калібр, так, випадково накрив би ЗеВовчу зграю десь у кончій... Але відмитись від плями корупці Україні ще не скоро вдалось би, навідь наступному президенту, який би розчавив до кінця це осине Дерьмакове гніздо.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:22 Ответить
на розслідування справи януковича і власників рашистських активів у них значить нема часу,
а на іншу х@йню то значить купа часу
показать весь комментарий
02.09.2022 21:38 Ответить
Знищують всіх, хто здатний чинити спротив владі. Добровольців перемелюють на фронті. Найгірше те, що за допомогою війни у нас встановлюється аналог путінського режиму
показать весь комментарий
02.09.2022 21:40 Ответить
Печерський суд- це тавро … Настав час коли требо змінити назву, наприклад, « гламурні повії та інши послуги
показать весь комментарий
02.09.2022 21:51 Ответить
Пока НАБУ и САП делают обшуки у ворюг на крови, СБУ и полиция кошмарит блогеров за правду, а зебыдло весело смотрит зеленый марафончик и молится на аферистовича-им все нравится!
показать весь комментарий
02.09.2022 22:18 Ответить
"Суддя Вовк" - это такой карманный судья для расправ ? Интересно какой крючок у него в спине, за который его подцепили ?
показать весь комментарий
02.09.2022 22:37 Ответить
до 100 штук доходили взятки на границе за выезд. У Плинского всё конкретно на ютуб канале Молодец
показать весь комментарий
03.09.2022 00:01 Ответить
Що може виправити цю країну? Як викоренити цю корупцію? Якщо люди кров проливають за рідну Україну а ці нелюді займаються корупцією, відкатами... Що це за голова держави де все прогнило і неможливо дати ради.
показать весь комментарий
03.09.2022 00:09 Ответить
Это что получается,блогер брехун,а на таможне одни чистые ангелы?
показать весь комментарий
03.09.2022 06:32 Ответить
Є гарний віршик Процишина.
Відгриміли бої , ЦВК звівши кінці
Видав нарешті пакет постанов
І до юрби українців
Сам інтелект підійшов:

Є серед вас довб ***би , я знаю...

На питання що дальше - автор відповів : " Все , тепер уже все"
І я думаю що це вже все.
показать весь комментарий
03.09.2022 07:37 Ответить
Стидно
показать весь комментарий
03.09.2022 08:20 Ответить
Зелене убожество робить з України совок під українським прапором
показать весь комментарий
03.09.2022 09:11 Ответить

https://t.me/Customs_of_Ukraine/6351
Декілька рядків щодо вчорашніх обшуків на Рівненській митниці, та за місцем реєстрації проживання нині військовослужбовця ЗСУ, в минулому заступника начальника управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Михайла Петровича Шапірка❗

Коли певне контрабандно-корупційне кодло ініціює реєстрацію нікчемних кримінальних проваджень, вони розуміють, що якщо об'єкт зацікавленості не йде на співпрацю, то вони шляхом залякування затикають рота громадянам/службовцям з активною громадянською, проукраїнською позицією. Місцями в них спрацьовує така тактика. Але не в нашому випадку, заткнути нас не вдасться, бо ми розуміємо, що на шляху якісної розбудови, не тільки Митної служби в Україні, але і країни в цілому, легких шляхів не існує, і ми готові до цього тернистого шляху, незважаючи на наслідки.

Бо всі ті хто бажає змін, руху до незалежної (територіально та економічно), правової, самодостатньої, квітучої України, пам'ятають історію, що аналогічним шляхом залякування діяли і репресивні радянські органи, за принципом, - «Була б людина, а стаття знайдеться», і ми бачимо, що подекуди примара радянщини залишилися і в ******** Україні. І як наслідок, починаючи з новітньої історії незалежної України, - засуджено, покалічено, вбито чимало громадських активістів, журналістів, політиків, які своєю життєвою позицією доводили до сказу мздоїмців, шахраїв, колаборантів.

Ми в жодному випадку не ставимо себе на один щабель з такими відомими для всіх українців видатними діячами як В'ячеслав Чорновіл, Георгій Гонгадзе та багато інших, але ми дуже добре розуміємо, що мовчання гірше за смерть, краще бути вбитим, засудженим, покаліченим, ніж мовчки спостерігати за тим, як грабують, нищать твою країну, твоїх дітей, онуків...

Далі обов'язково буде☝️

З повагою,
колектив видання П.В.

Все буде Україна❗🇺🇦💪

p.s. дякуємо журналісту-розслідувачу Євгену Плінському за об'єктивність та мужність!
показать весь комментарий
03.09.2022 21:28 Ответить
 
 