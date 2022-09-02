Нацполиция и СБУ провели обыски у администратора ТГ-канала и ФБ-страницы о коррупции на таможне Шапирко. Это попытка запугать автора канала, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

Обыски были проведены на основании решения судьи Печерского суда Сергея Вовка.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Нацполиция и СБУ занялись репрессиями против телеграм-каналов, освещающих деятельность таможни.

Сегодня утром, на основании решения судьи Печерского суда Сергея Вовка, следователи Нацполиции вместе с сотрудниками СБУ провели обыски в помещении Михаила Шапирко, который является администратором и автором ТГ канала "Гостаможслужба", и странице в ФБ Павел Верещагин.

В определении суда, по мнению следователя НПУ Кириченко, усматривается, что Шапирко, используя свои возможности как сотрудника ГМСУ, вмешивается в работу систем ГМСУ, получает оттуда информацию с ограниченным доступом и публикует ее на указанном ТГ канале, чем нарушает статьи 361 и 362 УКУ.

Именно поэтому следователю крайне необходимо провести обыски в месте жительства Шапирко, и изъять все возможные носители информации, которыми он пользуется - телефоны, записные книжки, флешки и т.д.

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Просьбу следователя удовлетворили еще 9 августа и вот сегодня утром обыски с изъятием носителей информации и провели.

Событие совсем не рядовое, но никакого отношения к разоблачению какого-либо преступления данный "перформанс" не имеет.

Эта история - чистой воды "заказ" фигурантов публикаций "Верещагина", попытка запугать автора канала и ликвидировать один из источников информирования общества о реальной работе и проблемах таможни.

Можно долго анализировать абсурдность обвинений, рассказывать, как устроена система доступа к информации, но все уголовное дело можно убить одним фактом.

Дело было открыто 20 января, за месяц до войны, с первых дней которой Михаил Шапирко пошел в ряды ВСУ.

Поэтому даже теоретически во время расследования дела он никак не мог находиться на рабочем месте в ГМСУ и вытаскивать оттуда какую-то информацию.

Что в таких обстоятельствах расследовали следователи НПУ с марта по август – вообще непонятно.

Хотя нет. Понятно.

Они лепили фиктивное дело по заказу тех, кто совершает настоящее преступление.

Жесткие, критические, но принципиальные материалы канала "Павел Верещагин" стали костью в горле многих представителей контрабандного мира, и их покровителей в рядах руководства ГМСУ, которые не нашли ничего лучше, чем заказать против его автора уголовное дело.

Мы берем эту историю на публичный контроль и будущие допросы автора канала "Павел Верещагин" получат медийное сопровождение. Ну фамилии заказчиков этой атаки мы тоже обязательно выясним", – рассказал Плинский.



