Нацполиция и СБУ провели обыски у администратора ТГ-канала и ФБ-страницы о коррупции на таможне Шапирко. Это попытка запугать автора канала, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ
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Обыски были проведены на основании решения судьи Печерского суда Сергея Вовка.
Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
"Нацполиция и СБУ занялись репрессиями против телеграм-каналов, освещающих деятельность таможни.
Сегодня утром, на основании решения судьи Печерского суда Сергея Вовка, следователи Нацполиции вместе с сотрудниками СБУ провели обыски в помещении Михаила Шапирко, который является администратором и автором ТГ канала "Гостаможслужба", и странице в ФБ Павел Верещагин.
В определении суда, по мнению следователя НПУ Кириченко, усматривается, что Шапирко, используя свои возможности как сотрудника ГМСУ, вмешивается в работу систем ГМСУ, получает оттуда информацию с ограниченным доступом и публикует ее на указанном ТГ канале, чем нарушает статьи 361 и 362 УКУ.
Именно поэтому следователю крайне необходимо провести обыски в месте жительства Шапирко, и изъять все возможные носители информации, которыми он пользуется - телефоны, записные книжки, флешки и т.д.
Просьбу следователя удовлетворили еще 9 августа и вот сегодня утром обыски с изъятием носителей информации и провели.
Событие совсем не рядовое, но никакого отношения к разоблачению какого-либо преступления данный "перформанс" не имеет.
Эта история - чистой воды "заказ" фигурантов публикаций "Верещагина", попытка запугать автора канала и ликвидировать один из источников информирования общества о реальной работе и проблемах таможни.
Можно долго анализировать абсурдность обвинений, рассказывать, как устроена система доступа к информации, но все уголовное дело можно убить одним фактом.
Дело было открыто 20 января, за месяц до войны, с первых дней которой Михаил Шапирко пошел в ряды ВСУ.
Поэтому даже теоретически во время расследования дела он никак не мог находиться на рабочем месте в ГМСУ и вытаскивать оттуда какую-то информацию.
Что в таких обстоятельствах расследовали следователи НПУ с марта по август – вообще непонятно.
Хотя нет. Понятно.
Они лепили фиктивное дело по заказу тех, кто совершает настоящее преступление.
Жесткие, критические, но принципиальные материалы канала "Павел Верещагин" стали костью в горле многих представителей контрабандного мира, и их покровителей в рядах руководства ГМСУ, которые не нашли ничего лучше, чем заказать против его автора уголовное дело.
Мы берем эту историю на публичный контроль и будущие допросы автора канала "Павел Верещагин" получат медийное сопровождение. Ну фамилии заказчиков этой атаки мы тоже обязательно выясним", – рассказал Плинский.
Пожалуйста, подождите...
як то кажуть риба гниє з
головитобто з ОП.
а на іншу х@йню то значить купа часу
Відгриміли бої , ЦВК звівши кінці
Видав нарешті пакет постанов
І до юрби українців
Сам інтелект підійшов:
Є серед вас довб ***би , я знаю...
На питання що дальше - автор відповів : " Все , тепер уже все"
І я думаю що це вже все.
https://t.me/Customs_of_Ukraine/6351
Декілька рядків щодо вчорашніх обшуків на Рівненській митниці, та за місцем реєстрації проживання нині військовослужбовця ЗСУ, в минулому заступника начальника управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Михайла Петровича Шапірка❗
Коли певне контрабандно-корупційне кодло ініціює реєстрацію нікчемних кримінальних проваджень, вони розуміють, що якщо об'єкт зацікавленості не йде на співпрацю, то вони шляхом залякування затикають рота громадянам/службовцям з активною громадянською, проукраїнською позицією. Місцями в них спрацьовує така тактика. Але не в нашому випадку, заткнути нас не вдасться, бо ми розуміємо, що на шляху якісної розбудови, не тільки Митної служби в Україні, але і країни в цілому, легких шляхів не існує, і ми готові до цього тернистого шляху, незважаючи на наслідки.
Бо всі ті хто бажає змін, руху до незалежної (територіально та економічно), правової, самодостатньої, квітучої України, пам'ятають історію, що аналогічним шляхом залякування діяли і репресивні радянські органи, за принципом, - «Була б людина, а стаття знайдеться», і ми бачимо, що подекуди примара радянщини залишилися і в ******** Україні. І як наслідок, починаючи з новітньої історії незалежної України, - засуджено, покалічено, вбито чимало громадських активістів, журналістів, політиків, які своєю життєвою позицією доводили до сказу мздоїмців, шахраїв, колаборантів.
Ми в жодному випадку не ставимо себе на один щабель з такими відомими для всіх українців видатними діячами як В'ячеслав Чорновіл, Георгій Гонгадзе та багато інших, але ми дуже добре розуміємо, що мовчання гірше за смерть, краще бути вбитим, засудженим, покаліченим, ніж мовчки спостерігати за тим, як грабують, нищать твою країну, твоїх дітей, онуків...
Далі обов'язково буде☝️
З повагою,
колектив видання П.В.
Все буде Україна❗🇺🇦💪
p.s. дякуємо журналісту-розслідувачу Євгену Плінському за об'єктивність та мужність!