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Лесной пожар, возникший на Сумщине после вражеских обстрелов, перекинулся на территорию РФ, - Живицкий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате вражеского обстрела приграничья Сумской области возник лесной пожар, который впоследствии перекинулся на территорию РФ.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Лесной пожар, возникший на Сумщине после вражеских обстрелов, перекинулся на территорию РФ, - Живицкий 01

"За день россияне выпустили полсотни мин и снарядов по Краснопольщине. Всего было три обстрела разных территорий громады, в результате одного из них загорелся лес. Впрочем пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "0" и был большой риск для спасателей.

Та же природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своих же обстрелов", - написал чиновник.

Лесной пожар, возникший на Сумщине после вражеских обстрелов, перекинулся на территорию РФ, - Живицкий 02

В результате обстрелов на территории Украины выгорело около гектара, среди которых лес и поле. "В настоящее время на нашей территории пожара нет", - подчеркнул Живицкий.

Смотрите: В Сумской области в результате вражеских обстрелов горит лес, - Живицкий. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+24
"благодатний вогонь" братьев-нєнацістов повернувся додому
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02.09.2022 22:41
+19
Отлично. Сами себя поимели свинособаки в резиновую попу
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02.09.2022 22:41
+18
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02.09.2022 23:08
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"благодатний вогонь" братьев-нєнацістов повернувся додому
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02.09.2022 22:41 Ответить
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03.09.2022 00:12 Ответить
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02.09.2022 22:41 Ответить
Отлично. Сами себя поимели свинособаки в резиновую попу
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02.09.2022 22:41 Ответить
що посієш, те піжнеш
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02.09.2022 22:41 Ответить
Загорівся наш ліс, відразу ж підпалити їхній. Розваляли ТЕЦ у Харкові, відразу ж розваляти ТЕЦ у Бєлгороді. Чи не війна?!
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02.09.2022 22:42 Ответить
У когось в голові вона давно закінчилась.
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02.09.2022 22:50 Ответить
Сказали что мы так не будем делать, потому что мы не такие как они. Поэтому наших гражданских убивают, а ихних нет
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02.09.2022 23:11 Ответить
Я канешно, всё понимаю, но по заводам и складам можно пару раз *******ить, шоб жизнь мёдом не казалась.
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03.09.2022 00:16 Ответить
на самом деле так не пойдет - как минимум пропорции нужно соблюдать для паритетного ответа.
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02.09.2022 23:29 Ответить
Бяндеровский огонь,снова Ярош шалит и визитки разбрасывает
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02.09.2022 22:45 Ответить
Бажаю росії вічного вогню.
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02.09.2022 22:46 Ответить
Символично!!!
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02.09.2022 22:59 Ответить
Вот когда благодатный огонь перекинется и будет выкашивать нефте и газопромыслы орков, которые им наполняют бюджет и позволяют нанимать наемников для войны в Украине ото будет новость
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02.09.2022 23:00 Ответить
Там вже працюють санкції, яких "Искандерьі не боятся"
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02.09.2022 23:14 Ответить
Западный ветер сожрёт рабZeю...карма така...
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02.09.2022 23:01 Ответить
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02.09.2022 23:08 Ответить
Шо за фейкі? На раБсії нема пожеж!

НУ... хіба що "незначительное задьімление, самопотушившиеся вследствие вьігорания всего на ***" )))
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02.09.2022 23:13 Ответить
«Атрицатильнає затуханиє»
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02.09.2022 23:22 Ответить
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02.09.2022 23:22 Ответить
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02.09.2022 23:28 Ответить
Чого б кацап не торкнувся, все згидить.
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02.09.2022 23:48 Ответить
Шо рабсеяне, пятки не подгорают, вы дебилы думаете, что на другой планете живёте и кацманавт путлер безнаказанно истезает аборигенов во благо планеты *********. Нет недоразвитые, война бумерангом вернётся к вам в дом, со смертью родных и близких и разрухой, сегодня горит , а завтра ваш маньяк перекинет на вас ядерный реактор. Поделом, рабы своего паразита.
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02.09.2022 23:56 Ответить
Ну і пречудово
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03.09.2022 09:22 Ответить
 
 