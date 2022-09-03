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В Буче похоронили 13 убитых во время оккупации людей, тела которых никто не забрал. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

2 сентября на кладбище в городе Буча Киевской области состоялось последнее массовое захоронение украинцев, убитых россиянами во время оккупации города в марте и феврале. Часть тел до сих пор не идентифицирована.

Об этом рассказала заместитель городского головы Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня мы заканчиваем погребение незабранных тел. Почему я говорю "незабранные", потому что некоторые тела идентифицированы, но родственники не обратились и их не забрали. В этом секторе таких будет 76 могил. Это люди, которые умерли во время оккупации Бучи, а также были застрелены на территории района", — рассказала Скорик-Шкаровская.

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По ее словам, 2 сентября, во время последнего массового захоронения, прощались с 13 телами. Среди них были обгоревшие и получившие огнестрельные сквозные пулевые ранения туловища.

В общей сложности, по данным городского совета, в Бучанском районе из-за действий захватчиков погибли около 1100 человек, из них 419 именно из городской громады. Цифры неточные, ведь тела до сих пор эксгумируют, а в отношении большинства похороненных следствие устанавливает причины смерти.

В Буче похоронили 13 убитых во время оккупации людей, тела которых никто не забрал 01

В Буче похоронили 13 убитых во время оккупации людей, тела которых никто не забрал 02
В Буче похоронили 13 убитых во время оккупации людей, тела которых никто не забрал 03
В Буче похоронили 13 убитых во время оккупации людей, тела которых никто не забрал 04
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ПРОСТО НЕТ СЛОВ..НИКАКИХ..КРОМЕ МОЛИТВЫ....
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03.09.2022 00:20 Ответить
кроме молитвы есть оружие возмездия.
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03.09.2022 00:45 Ответить
Біль , сльози та горе принесли на нашу землю кремлівські фашисти і
криваві вбивці 😠
Горітимете в пеклі , кляті москалі 🤬
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03.09.2022 00:23 Ответить
Ми ніколи цього не простимо ні тим хто це творив ні тим хто це підримував ні тим хто проти але мовчав.Вічна пам'ять загиблим.Цы звырства поставили крапку взагалі усьому.Рашисти це тварюки іншого немає.А тих хто це зробив покарають на землі кожну гниль знайдуть.
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03.09.2022 00:23 Ответить
Це напевно близькі тих що були замучені,тому нікому впізнавати....
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03.09.2022 00:27 Ответить
Покойтеся із миром
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03.09.2022 01:53 Ответить
Царство Небесне...
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03.09.2022 05:09 Ответить
Вбивали родинами.
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03.09.2022 10:33 Ответить
 
 