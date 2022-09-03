В Буче похоронили 13 убитых во время оккупации людей, тела которых никто не забрал. ФОТОрепортаж

2 сентября на кладбище в городе Буча Киевской области состоялось последнее массовое захоронение украинцев, убитых россиянами во время оккупации города в марте и феврале. Часть тел до сих пор не идентифицирована.

Об этом рассказала заместитель городского головы Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня мы заканчиваем погребение незабранных тел. Почему я говорю "незабранные", потому что некоторые тела идентифицированы, но родственники не обратились и их не забрали. В этом секторе таких будет 76 могил. Это люди, которые умерли во время оккупации Бучи, а также были застрелены на территории района", — рассказала Скорик-Шкаровская.

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По ее словам, 2 сентября, во время последнего массового захоронения, прощались с 13 телами. Среди них были обгоревшие и получившие огнестрельные сквозные пулевые ранения туловища.

В общей сложности, по данным городского совета, в Бучанском районе из-за действий захватчиков погибли около 1100 человек, из них 419 именно из городской громады. Цифры неточные, ведь тела до сих пор эксгумируют, а в отношении большинства похороненных следствие устанавливает причины смерти.





