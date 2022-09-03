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Украинские военные сбили 5 российских ракет, которые враг направил на Днепр, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты ночью атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь была очень громкой... Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией..."

В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя пожарные потушили. Никто не пострадал.

По Никопольскому району нанесли удары российские "Грады" и тяжелая артиллерия. Обошлось без погибших и раненых.

В Никополе без разрушений. В Марганце изуродовано несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.

В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская громада. Есть разрушение частных домов. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Ночью враг ударил по Никопольскому району Днепропетровской области. Ранен мужчина, - ОВА. ФОТО

Украинские военные сбили 5 российских ракет, которые враг направил на Днепр, - Резниченко 01

Украинские военные сбили 5 российских ракет, которые враг направил на Днепр, - Резниченко 02

Украинские военные сбили 5 российских ракет, которые враг направил на Днепр, - Резниченко 03

Украинские военные сбили 5 российских ракет, которые враг направил на Днепр, - Резниченко 04
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Кацапи звіріють , бо не бачать перемоги , на яку чекає кремлівський
фюрер і кривавий вбивця !

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03.09.2022 07:49 Ответить
Слава ППО! Слава ЗСУ!
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03.09.2022 08:23 Ответить
Слава пулсею де-нура - ото так буде правильно
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03.09.2022 10:30 Ответить
дякуємо!!! слава ППО !!!
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03.09.2022 08:47 Ответить
 
 