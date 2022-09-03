Из-за неисправности следовавшего в Украину сухогруза в Босфоре приостановили движение судов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Движение судов в Стамбульском проливе приостановили из-за неисправности следовавшего в Украину сухогруза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадола" со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.
В сообщении отмечается, что 107-метровый сухогруз BRIZA бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки механизмов.
На место происшествия направили два буксира Kurtarma-5 и Kurtarma-6 и катер KEGM-5.
Благодаря усилиям береговой охраны сухогруз удалось пришвартовать в районе Ахиркапы.
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