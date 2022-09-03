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Из-за неисправности следовавшего в Украину сухогруза в Босфоре приостановили движение судов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Движение судов в Стамбульском проливе приостановили из-за неисправности следовавшего в Украину сухогруза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадола" со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

В сообщении отмечается, что 107-метровый сухогруз BRIZA бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки механизмов.

На место происшествия направили два буксира Kurtarma-5 и Kurtarma-6 и катер KEGM-5.

Благодаря усилиям береговой охраны сухогруз удалось пришвартовать в районе Ахиркапы.

Смотрите также: Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Стамбуле и перекрыл движение по Босфору. ФОТО

Из-за неисправности следовавшего в Украину сухогруза в Босфоре приостановили движение судов 01

Из-за неисправности следовавшего в Украину сухогруза в Босфоре приостановили движение судов 02
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Топ комментарии
+5
Стара галоша зламалась.
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03.09.2022 08:27
+4
И сколько ж обойдётся теперь стоянка в Босфоре украинскому народу,небось месячная зарплата с каждого?
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03.09.2022 09:17
+3
Фарватер значит чистить)
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03.09.2022 09:18
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Стара галоша зламалась.
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03.09.2022 08:27 Ответить
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03.09.2022 08:46 Ответить
Москальские ушки там не торчат?
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03.09.2022 08:48 Ответить
Второй уже?
Чистить канал лучше нужно
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03.09.2022 08:48 Ответить
Це не канал, а протока.
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03.09.2022 08:59 Ответить
Фарватер значит чистить)
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03.09.2022 09:18 Ответить
Це тут до чого?
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03.09.2022 11:03 Ответить
И сколько ж обойдётся теперь стоянка в Босфоре украинскому народу,небось месячная зарплата с каждого?
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03.09.2022 09:17 Ответить
Хоть бы хватило всего зерна что уже перевезли для расчета.
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03.09.2022 09:39 Ответить
А чому воно щось повинно коштувати українському народу? Не пишить дурниць.
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03.09.2022 11:05 Ответить
Эрдогана экономика еле дышит дефицит бюджета 500 ярдов долларов...инфляция перешла отметку 82%...а це як кажуть у Одесі ...полный Завал Рабинович...
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03.09.2022 10:03 Ответить
Відомо чому так ? Наче економіка задіяна. Країна популярна.
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03.09.2022 11:17 Ответить
Взагалі це судно не дуже придатно для перевезення зерна. Зафрахтували те, що було поблизу?
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03.09.2022 11:14 Ответить
Чомусь це судно виглядає як в баласті. Де там той повний вантаж зерна. Навіть гребний винт не занурений у воду.
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03.09.2022 11:50 Ответить
 
 