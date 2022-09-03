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Рашисты снова обстреляли окрестности Славянска, - мэр Лях. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Город снова обстреляли. Громко было в окрестностях. В Билбасовке пострадали частные дома на ул. Школьной и Ясеневой. На ул. Литературной "прилет" в КП АТП. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
Информация о повреждении объектов уточняется.
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Она небось сидит уже и ждёт своих в кокошнике и с балалайкой