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Рашисты снова обстреляли окрестности Славянска, - мэр Лях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Город снова обстреляли. Громко было в окрестностях. В Билбасовке пострадали частные дома на ул. Школьной и Ясеневой. На ул. Литературной "прилет" в КП АТП. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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Информация о повреждении объектов уточняется.

Рашисты снова обстреляли окрестности Славянска, - мэр Лях 01
Рашисты снова обстреляли окрестности Славянска, - мэр Лях 02
Рашисты снова обстреляли окрестности Славянска, - мэр Лях 03
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Сволочі
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03.09.2022 09:01 Ответить
Шо за Лях,а почему не Штепа,которая говорила на кацапов в 2014 это наши робята.
Она небось сидит уже и ждёт своих в кокошнике и с балалайкой
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03.09.2022 09:05 Ответить
Путлер после 8 лет штурма Донбасса приказал взять его к 11 сентября...
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03.09.2022 09:58 Ответить
Їм Слов'янськ дуже потрібний, якщо його не візьмуть- залишаться без води російські тварюки.
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03.09.2022 10:22 Ответить
 
 