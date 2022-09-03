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В бою под Харьковом погиб британский доброволец Макинтош. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

крейг,макінтош,стенлі

Крэйг Стэнли Макинтош был парамедиком. Его жизнь оборвалась 24 августа, когда британец оказывал помощь своим украинским побратимам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 24 канал.

48-летний Макинтош был убит российскими военными во время патрулирования, когда его отряд попал в засаду под Харьковом.

О побратиме вспоминает защитник Украины Руслан Андрийко. "Был с нами с самого начала Изюмской офензивы Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сечь". Душевный добряк, человек с открытым сердцем, защищал Украину. Пошел в последний бой в качестве парамедика, оказывал помощь раненым бойцам на поле боя. В том бою были уничтожены десятки орков, но разве их зловонные туши стоят его жизни?" – пишет он в фейсбуке.

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В бою под Харьковом погиб британский доброволец Макинтош 01

Сестра британца Лорна Макинтош рассказала, что он погиб "при исполнении служебных обязанностей" 24 августа.

"Наш брат храбро вызвался поехать в Украину как медик, чтобы помочь спасти жизнь в этой стране, раздираемой войной. При исполнении служебных обязанностей, помогая другим, он погиб. Этот самоотверженный человек сейчас застрял в морге в Украине, и нет никакой возможности вернуть его домой", - говорит женщина.

Макинтош работал ландшафтным садоводом в Норфолке в Англии. Он еще с молодых лет мечтал стать профессиональным военным, но медицинская комиссия не разрешила. Его близкие вспоминают, что после начала полномасштабной войны в Украине мужчина решил, что хочет помогать людям.

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24 марта Макинтош приехал в Украину. Он приезжал домой в апреле, но в начале августа снова приехал в Украину.

Обещал семье, что в октябре вернется навсегда, однако этого не произошло. У Макинтоша осталось две дочери.

Представитель МИД Британии подчеркнул, что ведомство "поддерживает семью погибшего в Украине британца".
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Топ комментарии
+51
Спочивай з Богом, брате...
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03.09.2022 09:15
+46
Вічна та світла пам'ять, спочивай з миром Герою!🕯️
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03.09.2022 09:16
+36
Велика шана мужній людині! Велика подяка Британії за підтримку! Таке не можна забувати.
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03.09.2022 09:19
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Спочивай з Богом, брате...
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03.09.2022 09:15 Ответить
+
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03.09.2022 09:45 Ответить
Як жалко , така добра людина загинула!! А ці тварюки живуть на Росії та клянуть нас.
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03.09.2022 10:06 Ответить
Вічна та світла пам'ять, спочивай з миром Герою!🕯️
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03.09.2022 09:16 Ответить
Слава Герою
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03.09.2022 09:18 Ответить
Велика шана мужній людині! Велика подяка Британії за підтримку! Таке не можна забувати.
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03.09.2022 09:19 Ответить
Вічна слава.
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03.09.2022 09:23 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Великобританії!!!
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03.09.2022 09:24 Ответить
Вічна пам'ть та подяка від народу України.
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03.09.2022 09:25 Ответить
Світла пам'ять добровольцю
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03.09.2022 09:27 Ответить
люди із Британії,Бразилії,США їдуть сюди до нас і помирають за Україну, а у нас купу підпільних контор які налагодили бізнес по переправці бажаючих відкосити від армії за кордон і зашибають космічні бабки, і охочих на такі послуги тьмя незважаючи на розцінки
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03.09.2022 09:27 Ответить
Ті, що хочуть відкосити, воювати не будуть. При обстілі покидають зброю та спорядження і втечуть. А потім будуть розказувати, що їх голіруч послали на позиції.
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03.09.2022 09:48 Ответить
і для них службу можна найти, не обов"язково на нулі
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03.09.2022 10:06 Ответить
Головна контора в опі, не забуваймо про це
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03.09.2022 09:49 Ответить
Слава Герою 💪та Вічная Пам'ять👍💙💛
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03.09.2022 09:33 Ответить
Слава Герою і вічна Пам'ять в серці українського народу!
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03.09.2022 09:47 Ответить
Открытое, честное лицо. Спокойная профессия.
Гребанная раша, гребанная война, **** путин.
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03.09.2022 09:50 Ответить
100%, даже не **** , тварь помойная.
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03.09.2022 10:07 Ответить
RIP
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03.09.2022 09:59 Ответить
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03.09.2022 10:44 Ответить
Дякуємо тобі, Крейгу
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03.09.2022 11:00 Ответить
Вічна та світла пам'ять герою! Ти назавжди лишисься в думках св1х побратимів.
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03.09.2022 11:38 Ответить
Світла Пам'ять Герою !!

Украіна сумує ...😪😪😪
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03.09.2022 12:25 Ответить
Садовод. Много людей которые никогда даже в армии не служили.
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03.09.2022 12:32 Ответить
Шкода, що так рано пішов... R.I.P.
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03.09.2022 23:12 Ответить
 
 