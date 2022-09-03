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Защита восточного фланга НАТО: в Польшу прибыл бомбардировщик B-52, - Блащак. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Польшу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-52. Самолет способен нести несколько десятков тонн разных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Защита восточного фланга НАТО: в Польшу прибыл бомбардировщик B-52, - Блащак 01

"Польско-американское сотрудничество становится более тесным. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик В-52. Наша оперативная совместимость и возможности для защиты восточного фланга НАТО растут", - написал он в Twitter.

Как отмечает "Польское радио", восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress – дальний стратегический бомбардировщик. Самолет также способен нести несколько десятков тонн разных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерного оружия.

Читайте также: Мы являемся свидетелями попытки возобновления "империи зла", - министр обороны Польши Блащак

Американцы увеличили присутствие военно-воздушных сил в Европе после того, как Россия начала вторжение в Украину. В последнее время бомбардировщик B-52 кружит над Юго-Восточной Европой.
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Топ комментарии
+12
Як на 80-річного "дєдушку" він виглядає дуже достойно та пристойно

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03.09.2022 09:42
+11
Litve vcera on letal otrabatyvali s pomociu SOP zadanyje
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03.09.2022 09:40
+10
Йде підготовка до знищення мордору.Давно пора
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03.09.2022 09:35
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мечта, с ядерной зброей) вот бы нам таким врагов побомбить)
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03.09.2022 09:33 Ответить
Якщо нашім пілотам передадуть F-22, F117, велику кількість AGM-88 HARM, то вони пропилять у російському ПВО коридор до маскви. А потім вже і B-52 над масквой буде розвантажуватись. І ниякої ядерної зброї. Лише конвенційні бомби та багато, сотнями тонн кожну ніч доки маскву стане важко відрізнити від Маріуполя.
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03.09.2022 11:13 Ответить
Йде підготовка до знищення мордору.Давно пора
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03.09.2022 09:35 Ответить
орки, давайте побыстрее уже захватывайте сувальский коридор или разносите нашу атомную в хлам)
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03.09.2022 09:35 Ответить
А что скажєт товарісчь Путєн?
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03.09.2022 09:38 Ответить
Он скажет: Пуууу, потом добавит как обычно: это не я.
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03.09.2022 09:46 Ответить
Litve vcera on letal otrabatyvali s pomociu SOP zadanyje
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03.09.2022 09:40 Ответить
Tut na foto jest litovskije SOP eto specialnyje vojska rabotujicije v tylu vraga, i amerikanskije JTAC korektirovciki ognia.
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03.09.2022 09:54 Ответить
Як на 80-річного "дєдушку" він виглядає дуже достойно та пристойно

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03.09.2022 09:42 Ответить
У этого дедушки основные мускулы на уровне молодых внучат.
А планер был сделан на совесть и без российского алюминия.
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03.09.2022 10:55 Ответить
Все , від цієї новини путін всрався Та поїв то що насрав в свій портфельчик.
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03.09.2022 10:02 Ответить
Ото вже в бульбофюрера буде картопляно-пюрешний понос
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03.09.2022 10:04 Ответить
Сильный старичок.
Как там у Сельма Лагерлёф, - ты ещё крепкий старик, Розен Бом.
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03.09.2022 10:13 Ответить
пуйлу восторженно хрюкать !
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03.09.2022 10:40 Ответить
Шо там бульбофюрер гавкав? "єслі страни ната прівєзут ядєрноє аружиє к нашим граніцам, то ми..." абасрьотєсь жидєнько ви)))
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03.09.2022 11:20 Ответить
Якщо ти, цивілізована країна, то і знаходишся серед таких країн, які друг другу допомагають і захищають
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03.09.2022 11:58 Ответить
 
 