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Последствия обстрела Новобаварского района Харькова: Ракету С-300 выпустили из Белгородской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Харьков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В часности, 3 сентября около 2 часов ночи российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова.

Ракета попала на территорию школы - поврежден фасад образовательного учреждения, выбиты окна и двери. В результате обстрела образовалась воронка размером 10х10,5 м и глубиной более 3,5 м.

По предварительным данным, оккупанты выпустили по Харькову ракету типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Смотрите также: Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Ракетами С-300 разрушено помещение спорткомплекса "Локомотив". ФОТОрепортаж

Последствия обстрела Новобаварского района Харькова: Ракету С-300 выпустили из Белгородской области 01
Последствия обстрела Новобаварского района Харькова: Ракету С-300 выпустили из Белгородской области 02
Последствия обстрела Новобаварского района Харькова: Ракету С-300 выпустили из Белгородской области 03
Последствия обстрела Новобаварского района Харькова: Ракету С-300 выпустили из Белгородской области 04
Последствия обстрела Новобаварского района Харькова: Ракету С-300 выпустили из Белгородской области 05
Последствия обстрела Новобаварского района Харькова: Ракету С-300 выпустили из Белгородской области 06
Последствия обстрела Новобаварского района Харькова: Ракету С-300 выпустили из Белгородской области 07
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Поки не буде відповіді, як робить Ізраіль, все так і буде.
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03.09.2022 11:06 Ответить
Та роздовбайте вже нарешті той московський завод "Авангард", на якому виготовляють С300 та C400 !
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03.09.2022 11:20 Ответить
Ви до кого звертаєтесь?
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03.09.2022 12:03 Ответить
Мабуть не хочуть американців підставлять
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03.09.2022 12:05 Ответить
При этом ежедневно подставляют украинцев, харьковчан, под смертельную опасность.
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03.09.2022 12:56 Ответить
Не можу дочекатися коли вже можна буде демілітиризувати бєлгородську область.
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03.09.2022 17:06 Ответить
 
 