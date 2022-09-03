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В Десантно-штурмовых войсках подготовили командиров отделений. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины завершился смежный курс подготовки командиров отделений.

Об этом сообщает командование ДШВ ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В течение месяца десантники могли испытать себя во время ряда интенсивных занятий и зачетов", - говорится в сообщении.

В подготовке приняли участие лучшие представители сержантского корпуса воинских частей ДШВ.

Сержанты показали навыки и знания во время боевых стрельб в различных видах боя, зачистке траншей и опорных пунктов противника, а также продемонстрировали умение во владении боевой техникой, находящейся на вооружении Десантно-штурмовых войск.

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Также они провели занятия по лидерству и основам повседневной деятельности отделений и взводов.

Каждый участник получил сертификат, а сержанты, показавшие лучшие результаты, были отмечены ценными подарками.

Главный сержант Десантно-штурмовых войск ВСУ главный мастер-сержант Алексей Мирошников заявил: "Этот курс является первым шагом к профессиональному росту. Он мотивирует быть настоящим сержантом и соответствовать этому званию. Сержантский корпус это становой хребет любых профессиональных вооруженных сил. Мы те, кто реализуют стратегические планы замысла командиров на поле боя. Желаю всем успехов в службе и несгибаемой веры в Победу".

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В Десантно-штурмовых войсках подготовили командиров отделений 02
В Десантно-штурмовых войсках подготовили командиров отделений 03
В Десантно-штурмовых войсках подготовили командиров отделений 04
В Десантно-штурмовых войсках подготовили командиров отделений 05
В Десантно-штурмовых войсках подготовили командиров отделений 06
В Десантно-штурмовых войсках подготовили командиров отделений 07
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Дай Боже нашим воїнам Здоров'я та успіху і нехай Бог збереже їхнє життя, ці хлопці наша сила та майбутнє України.
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03.09.2022 10:25 Ответить
Обличчя Воїнів і морди орків. Велика різниця. Одні несуть Світло і Волю, інші смерть і розруху. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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03.09.2022 10:28 Ответить
Дивилася вчора марш 2016, до 25-ї річниці незалежності України. це просто щось неймовірне (6 млн переглядів, до речі)

https://youtu.be/tzTjmZE1ijA
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03.09.2022 10:32 Ответить
ДШВ України-черговий респект...
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03.09.2022 10:43 Ответить
Скільки вас вже загинуло, сонечки ви наші, скільки ще загине, дякую говнокомандувач
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03.09.2022 11:04 Ответить
 
 