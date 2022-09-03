РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5170 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
2 609 9
война (46523) Краматорск (2175) обстрел (20073) ракеты (2700) Донецкая область (7117)

Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области.

О последствиях ночного вражеского удара по Краматорску сообщил городской голова Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 01

Он отметил, что 8 ракет ударили по объектам промышленности и складам гуманитарной помощи.

"Ранен сторож, в тяжелом состоянии", - добавил Гончаренко.

Смотрите также: Рашисты снова обстреляли окрестности Славянска, - мэр Лях. ФОТОрепортаж

Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 02

Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 03
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 04
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 05

Смотрите также: Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко. ФОТОрепортаж


Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 06
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 07
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 08
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 09

Читайте: Рашисти знову обстріляли околиці Слов’янська, - мер Лях. ФОТОрепортаж


Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 10

Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 11
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 12
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 13
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 14
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після Запоріжжя основною ціллю ракетних ударів стануть склади з гумдопомогою… слідкуйте за зеленими руками
показать весь комментарий
03.09.2022 11:10 Ответить
Та просто отим "зеленим рукам" не давати таку інформацію! Бо що знає д'єрмак-знають кацапи!
показать весь комментарий
03.09.2022 11:28 Ответить
Ну правильно, в одному місці всі ракети збили, а тут прошляпили
показать весь комментарий
03.09.2022 11:26 Ответить
Сгущенка успешно побеждена.
показать весь комментарий
03.09.2022 11:40 Ответить
Ну звісно саме склади гумдопомоги, яких взагалі не повинно бути, мають роздати зразу, доки не пізно
показать весь комментарий
03.09.2022 11:58 Ответить
основне мабуть украли а остаток знищили ракетами .круто.
показать весь комментарий
03.09.2022 14:07 Ответить
Странно, странно, а чого это гуманитарка в складах лежит, а не по домах нуждающихся распределена. Хотя наверное по документам она уже роздана и подписи граждан её получивших стоят. Вопросы, вопросы...
показать весь комментарий
03.09.2022 12:20 Ответить
Краматорськ страждає як і Миколаїв, якщо не більше, постійні удари. Рашисти мають бути знищені всі до останнього!
показать весь комментарий
03.09.2022 20:36 Ответить
 
 