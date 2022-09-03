2 609 9
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области.
О последствиях ночного вражеского удара по Краматорску сообщил городской голова Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что 8 ракет ударили по объектам промышленности и складам гуманитарной помощи.
"Ранен сторож, в тяжелом состоянии", - добавил Гончаренко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Роман Бургарт 5ec0d074
показать весь комментарий03.09.2022 11:10 Ответить Мне нравится 4
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий03.09.2022 11:28 Ответить Мне нравится 2
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий03.09.2022 11:26 Ответить Мне нравится 3
Chandler Bing
показать весь комментарий03.09.2022 11:40 Ответить Мне нравится 1
Яна Чорновола
показать весь комментарий03.09.2022 11:58 Ответить Мне нравится 3
Никоай Соловей
показать весь комментарий03.09.2022 14:07 Ответить Мне нравится 0
Демусика Вредная
показать весь комментарий03.09.2022 12:20 Ответить Мне нравится 3
Чиста Пречиста
показать весь комментарий03.09.2022 20:36 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...