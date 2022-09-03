На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Житель Червонограда повесил у себя на балконе флаг с серпом, молотом и звездой. Дома у него нашли литературу в поддержку "русского мира", патроны и коктейли Молотова.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Флаг с советской символикой мужчина повесил на балконе перед началом полномасштабного вторжения РФ.
"Кроме этого, в ходе обыска у мужчины обнаружена и изъята другая коммунистическая символика, символика страны-агрессора, антиукраинские открытки, литература в поддержку "русского мира", форменная одежда правоохранительных органов, холодное и огнестрельное оружие, патроны и коктейли Молотова", - рассказали в прокуратуре.
Мужчину отправили под стражу. Он обвиняется в распространении коммунистической символики и незаконном обращении с оружием. Наибольшее наказание по этим статьям – до 7 лет лишения свободы.
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таким самим методо ватні анклави можна знайти і в Ізраїлі.
І лишіть вже ту "солянку" совкову, яка приїхала на шахти працювати в 50-х роках - те покоління і за ними вже давно на кладовищах лежать , Одиниці лишилися ото таких совкодрочерів впертих і по одному довбо#бу не треба все місто в гівно мішати, бо то ви ше спражньої вати не бачили..
А молодь там дуже патріотична і повірте шо буде Кристинопіль.
Гоп-стоп, мабуть тому, що ти москаль
А в горах влітку троха парко,
Ти скинув маринарку,
Ліпше б ти її не скинув,
Куме, глянь на спину,
Ну хто відправив ту скотину
в Карпати У футболці СССР.
Что это, млять, за флаг с двумя полосками?
Действительно!!!
Флаг Туркменской ССР - республиканский символ Туркменской ССР - одной из 15 республик СССР.