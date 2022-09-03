На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину. ФОТОрепортаж

Житель Червонограда повесил у себя на балконе флаг с серпом, молотом и звездой. Дома у него нашли литературу в поддержку "русского мира", патроны и коктейли Молотова.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Флаг с советской символикой мужчина повесил на балконе перед началом полномасштабного вторжения РФ.

"Кроме этого, в ходе обыска у мужчины обнаружена и изъята другая коммунистическая символика, символика страны-агрессора, антиукраинские открытки, литература в поддержку "русского мира", форменная одежда правоохранительных органов, холодное и огнестрельное оружие, патроны и коктейли Молотова", - рассказали в прокуратуре.

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Мужчину отправили под стражу. Он обвиняется в распространении коммунистической символики и незаконном обращении с оружием. Наибольшее наказание по этим статьям – до 7 лет лишения свободы.











