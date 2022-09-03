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На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Червонограда повесил у себя на балконе флаг с серпом, молотом и звездой. Дома у него нашли литературу в поддержку "русского мира", патроны и коктейли Молотова.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Флаг с советской символикой мужчина повесил на балконе перед началом полномасштабного вторжения РФ.

"Кроме этого, в ходе обыска у мужчины обнаружена и изъята другая коммунистическая символика, символика страны-агрессора, антиукраинские открытки, литература в поддержку "русского мира", форменная одежда правоохранительных органов, холодное и огнестрельное оружие, патроны и коктейли Молотова", - рассказали в прокуратуре.

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Мужчину отправили под стражу. Он обвиняется в распространении коммунистической символики и незаконном обращении с оружием. Наибольшее наказание по этим статьям – до 7 лет лишения свободы.

На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину 01

На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину 02
На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину 03
На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину 04
На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину 05
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Топ комментарии
+18
у чувака явно не все дома. На кой ляд держать в ломе оружие, если вывешиваешь флаг совка на балкон. Это такой ход ва-банк?
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03.09.2022 11:18
+16
Замотайте его в эту тряпку и заройте в лесу а не какие-то смешные сроки давать.
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03.09.2022 11:18
+15
так, дуже далеко, аж у "95 квартал", а той прозтарижував його ще далі, ад на телеканал "1+1" та "єдиний марафон". І це наслідки "какая разница как бідет називаться улица і кому там будет стоять памятник".
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03.09.2022 11:22
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a chovo vin hotil ta ? bojara zakinchilos ? ?
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03.09.2022 11:16 Ответить
Чому арештували? Чому гуманно не розстріляли ?
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03.09.2022 13:31 Ответить
mozhno bilo s balkona skinutj - kak ani ljubjat(c)
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03.09.2022 14:08 Ответить
у чувака явно не все дома. На кой ляд держать в ломе оружие, если вывешиваешь флаг совка на балкон. Это такой ход ва-банк?
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03.09.2022 11:18 Ответить
Дома-не дома, но если он до сих пор, на 32-м году независимости и тем более в Западной Украине, живет в городе "ЧЕРВОНОград", то какие к нему, несчастному психу, любителю "русского и советского мира" могут быть претензии
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03.09.2022 11:21 Ответить
Вообще-то эта область исторически называлась Червоной или Червленской Русью.
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03.09.2022 11:46 Ответить
Кристинополь был советской властью переименован в Червоноград в 1951 году, и как мне кажется, аж совсем не в честь Червоной Руси
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03.09.2022 11:49 Ответить
Не знаю, мы можем считать, что в честь Червоной Руси. Сейчас так точно.
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03.09.2022 12:02 Ответить
Замотайте его в эту тряпку и заройте в лесу а не какие-то смешные сроки давать.
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03.09.2022 11:18 Ответить
Далеко заишов руськии мір
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03.09.2022 11:19 Ответить
так, дуже далеко, аж у "95 квартал", а той прозтарижував його ще далі, ад на телеканал "1+1" та "єдиний марафон". І це наслідки "какая разница как бідет називаться улица і кому там будет стоять памятник".
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03.09.2022 11:22 Ответить
Укранізація - тут нема мови а насчот памятників і вулиць на Львівщині я сумніваюсь шо вони накосячили.
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03.09.2022 11:36 Ответить
Видайте йому чи їй паспорт із серпом і гроші зразка, коли був серп. Відмовте в пенсії в ПФУ і хай отримає пенсію в той системі де серп і молот.
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03.09.2022 11:20 Ответить
Червоноград - це такий собі ватний анклав на Львівщині, утворений звезеними совком зі сзиду, в тому числі і з кацапії "шахтьорами". З наствнням Незалежності дехто з цієї узкоізичної публіки виїхав до своїх ******, але дехто і залишився, як бачимо. Це ті, хто на ****** не мав нічого окрім сортіру і землянки. У Червонограді такі розжилися на квартири.
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03.09.2022 11:20 Ответить
Вся Західна Україна, від Рівного до Ужгорода, від Львова до Хмельницького, це один ватний анклав, бо не забувайте, це ПрикВО зі штабом у Львові, це три армії вІ.Ф., Рівному та Хмельницькому , це сотні тисяч військових та десятки тисяч офіцерських та прапорщицьких сімей, які отримали квартири, осіли , укоренилися і навіть у думках не мали повертатися у свої гребані "рязані і тамбови"
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03.09.2022 11:33 Ответить
Не перебільшуйте.
таким самим методо ватні анклави можна знайти і в Ізраїлі.
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03.09.2022 11:39 Ответить
Там навіть шукати не треба - все на видноті, навіть не ховається.
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03.09.2022 13:08 Ответить
ти живеш в Червонограді чи лише б язиком херню молоти ?
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03.09.2022 11:36 Ответить
Недалеко. І живу вже довго. Тому знаб, про що пишу. Зауважте, я не ввабаю всіх жителів Червнограда ватниками. Бо по-правді там ще є анклав християн-євангелістів, які ватниками апріорі бути не можуть. 😊 І мені цікаво, чому такі мммм... не ватні жителі цього міста досі не повернули йому історичну назву Кристинопіль, а користуються краснокацапською Червоноград? Напевне якась ватка таки зосталася. 🤔 Нє?
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03.09.2022 13:16 Ответить
Оце реально писати заради писати. Кристинопіль ні разу не був украінським. Клюсів- так. Новий Двір-так. Кристинопіль- більш як 90 відсотків еврейського населення до початку Світової.
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03.09.2022 14:34 Ответить
Місто засноване коронним гетьманом Казимиром Потоцьким у 1692 році і назване ним в честь дружини Крістіни Крістінополем. Справедливо? Як на мене - справедливо! В честь кого, чи чого перейменовчне у 1951-му році у Червоноград? До речі, УПА в ті роки з тими краснокацапами ще воювала. Так зпозуміліше буде?
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03.09.2022 17:29 Ответить
Ну якщо неподалік , то ще б мали знати що поруч є ще одне таке ж шахтарське місто Нововолинськ, так от там майже через день по два-три похорони молодих хлопців які боронили Україну, і така ж сама ситуація і в Червонограді , Сокалі, Володимирі ...
І лишіть вже ту "солянку" совкову, яка приїхала на шахти працювати в 50-х роках - те покоління і за ними вже давно на кладовищах лежать , Одиниці лишилися ото таких совкодрочерів впертих і по одному довбо#бу не треба все місто в гівно мішати, бо то ви ше спражньої вати не бачили..
А молодь там дуже патріотична і повірте шо буде Кристинопіль.
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03.09.2022 14:51 Ответить
Я писав щось про Нововолинськ? 🙄
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03.09.2022 17:22 Ответить
тішить одне - ті кінчені совкодрочері нафталінового сЕрЕсЕру вже здихающе покоління. і воно зчезне по мірі свого віку. хоча звичайно, судити *****!!
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03.09.2022 17:25 Ответить
Повесить на том же болконе мразь прокацапленая. Какие ***** сроки в военное время,зебилы херовы?
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03.09.2022 11:20 Ответить
А где патриотизм всех остальных, готовых платить такие деньги, лишь бы не идти защищать свою землю по мобилизации?
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03.09.2022 11:41 Ответить
Скільки ще хворих на голову у світі.... жах.
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03.09.2022 11:22 Ответить
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03.09.2022 11:22 Ответить
Думаю его нужно отправить жить в срашку
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03.09.2022 11:23 Ответить
Наследие и наследники Прикарпатского военного округа. Если кто полагает, что на Западе Украины одни патриоты, тот глубоко заблуждается наследники Прикарпатского военного округа, - самого мощного из округов СА, - СМЕРША, КГБ затаились, законсервированы
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03.09.2022 11:32 Ответить
Ну, час йде, й вони потрохи виздихують. Та й які з них тепер агенти, якщо основна маса ще живих - старі пердуни.
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03.09.2022 11:52 Ответить
совкодрочєр йіпаний, коли ви вже повиздихаете пітараси !
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03.09.2022 11:32 Ответить
То не вогнепальна зброя а воздушка
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03.09.2022 11:33 Ответить
На спецдурку его, на принудительное лечение. Родственник, работавший в этой структуре санитаром рассказывал, что зона по сравнению с такими заведениями - пансионат.
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03.09.2022 11:42 Ответить
Це прапор Туркменської республіки часів СРСР. Якийсь дурник совкошизанутий.
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03.09.2022 11:51 Ответить
Знайшли шпіона?Та що за червону тряпку,медальки,пневматичну рушницю яка у вільній продажі без дозволу та радянських солдатських ременів під суд ? Тих хто коригує та здає позиції ЗСУ відпускають під заставу або один рік умовно а це роздули...в мене теж є пневматика,сувенірні ножі,радянська уніформа бо служив в свій час в СА в 80-х медалі та ордени всякі які колекцінував то давайте і мене судіть і таких сотні тисяч...Ще погони є офіцерські мої....портупея шкірянна с кобурою...
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03.09.2022 11:52 Ответить
тобі залишилося лише серп і молот на балконі повісити. Думаю, що мужика пожурять і випустять. В мене вдома також є пневматика шпатиль і навіть ваза з леніним.
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03.09.2022 12:20 Ответить
І давайте всіх хто служив в СА тепер прирівняйте до ворогів народу. Я живу в містечку на Заході України де колись була військова частина СА.Багато залишилось иих хто служив тут. Виходить зрадники при владі герої а ми вороги. Чому в 2014 коли багато з нас хотіли повернутись в стрій получили відказ в військоматі а мобілізували всяких аватарів?
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03.09.2022 11:58 Ответить
У Львові досих пір збереглись «російські» школи. 45-та на Науковій як приклад. Як факт знаю там досих пір сидять самки окупантів.
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03.09.2022 11:59 Ответить
Гоп-стоп, ти був неґречний щодо нас,
Гоп-стоп, мабуть тому, що ти москаль
А в горах влітку троха парко,
Ти скинув маринарку,
Ліпше б ти її не скинув,
Куме, глянь на спину,
Ну хто відправив ту скотину
в Карпати У футболці СССР.
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03.09.2022 12:13 Ответить
Его не ву СИЗО, а в дурдои нужно!
Что это, млять, за флаг с двумя полосками?
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03.09.2022 12:18 Ответить
похоже на флаг туркменской сср. правда там полосы синие . может от стирки облинял? короче сбу опять прокололось с созданием видимости работы
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03.09.2022 12:28 Ответить
Тваою мать!
Действительно!!!
Флаг Туркменской ССР - республиканский символ Туркменской ССР - одной из 15 республик СССР.

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04.09.2022 09:36 Ответить
abibas
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03.09.2022 14:10 Ответить
Туркменбаші?
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03.09.2022 14:11 Ответить
сбу занимается куйней, создавая дебильные новости про якобы сепарню во львовской области, вместо того чтоб ловить реальных врагов.
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03.09.2022 12:24 Ответить
Винтовка пневматическая. Кроме флага ему предъявить нечего.
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03.09.2022 12:25 Ответить
А патроны? Патроны, наверное, крупнокалиберные. Они, наверное, как раз к винтовке, шо на фотке, подходят. Ага?
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03.09.2022 12:44 Ответить
Кули в подарок.

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03.09.2022 12:50 Ответить
Крім того, що він говновата, ще і рідкісний дебіл.
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03.09.2022 13:34 Ответить
Коротше, куля в лоб.
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03.09.2022 14:12 Ответить
А чем он опасен? Обычный больной человек, в каждом обществе такие были, есть и будут. Наоборот скорее всего он не будет диверсантом или разведчиком, так как слишком заметен. Куда опаснее молодые люди от 16 до 20 лет, кто за несколько тысяч долларов с хорошей анонимностью в телеграме сдает информацию. Они и фотографировать скрытно умеют, и удалять компрометирующую информацию (держат телеграм с 2 паролями, ввел один пароль и открываются одни переписки, ввел другой и открываются уже совсем иные). Фотографировать могут и не на телефон, походку держат уверенную, так как многие бывшие закладчики и не выдадут себя неловкими движениями. Вот таких надо ловить, но доказать их предательство почти невозможно, вся связь в телеграме, он блокируется сам при неактивности, деньги переводят на зарубежный счет и их могут не тратить месяцами.
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03.09.2022 14:51 Ответить
Яскравий приклад того, що в будь якому регіоні і місті України є вата!! І не треба брехати про нижчий її відсоток на заході!! Якби у рашистів були мізки, вони основну атаку зробили б через білорусь на захід України ( перерізати шляхи евакуації і постачання) і тоді міф про 100%мегапатріотів західняків пав би і 1 добу окупації, бо повилазило б рівно стільки ж зрадників колаборантів як і в нині на окупованому сході і півдні!
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03.09.2022 15:22 Ответить
 
 