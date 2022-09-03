Распространяли панические настроения и фейки о ВСУ. СБУ заблокировала 2 ботофермы в Киевской области и в Одессе. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Киберспециалисты СБУ ликвидировали еще 2 ботофермы, разгонявшие деструктивный контент в Украине.
Об этом сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Армию ботов" почти в 7 тысяч аккаунтов использовали для:
▪️ дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства;
▪️ оправдания вооруженной агрессии РФ;
▪️ расшатывания общественно-политической ситуации в стране.
"На Киевщине, по данным следствия, ботоферму на 5 тыс. аккаунтов создал и администрировал 24-летний уроженец Запорожской области. Его "клиентами" были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане России, продвигающие в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы.
"В Одесской области организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей. Основное направление их деятельности – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов", - говорится в сообщении СБУ.
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СБУ могло б їх відстежити, але їм ніколи. Пригадуєте, як разом із журнашлюхами з УкрсучнеПравди розкручували фейк про ліквідацію мільйонної ботоферми Порошенка? Потім виявилося, що не мільйонна, й не Порошенка, і навіть не зовсім ботоферма, а головне, що не антиукраїнська. Тоді СБУ знищили проєкт колишнього громадянина рф, який в Україні створював мережу для інформаційної війни проти путніського режиму на рашці (це Тарас натякає, що це була група підтримки Іллі Пономарьова і створеної ними «Національної республіканської армії», НРА). Тож, доки СБУ буде боротися проти антирашистських мереж, їм точно буде не до антиукраїнських.
Пост Ірини Геращенко, що вона думає з цього приводу, розлогіше - за цією ссиллю.
закликуньте вечірній відосик зрання - камінь в мавзолей вже пора..
тільки не в Киеві.
вінторогим - тільки в вінторогії...
СБУ - мальків грабуете - суйтеся на Банкову.
Никто не будет делать ботов под настоящие симки.
Тут 100% арбитражник.