Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь украинским защитникам. Воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты.
Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Бойцы позвонили почти ночью. Связь была несколько минут и оборвалась. Срочно просят два дрона, тепловизор, планшеты. Очень прошу помочь!!
Счет на два дрона -113 400 тыс., генератор - 72 тыс. Тепловизоры купила - 134 тыс., 4 планшета купила - 39 тыс., еще два дрона нужно и генератор. На штурм. "Скажи всем, что мы сражаемся и обязательно победим. Мы теряем много побратимов, но мы сильнее." На фронте ожесточенные бои, поможем бойцам?" - подчеркнула волонтер.
Реквизиты для помощи:
PayPal: [email protected].
5168 7520 1722 3390, ПриватБанк, Юсупова Наталья Августа
4149 4993 7434 4032 ПриватБанк
5375 4115 0429 3973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142
Пожалуйста, подождите...
Тож одне з 2:
1. або "ваш" воює не оформившись - і за це відповідальний якийсь бюрократ у відповідній бригаді і "ваш", який не знайшов за 6 місяців часу правильно все оформити. Бо ЗСУ - це армія бюрократії, якщо хто не знає.
2. або "ваш" бреше - і "заначує" гроші на щось інше, окрім видачі їх вам (навіщо, до речі? ви що, не працюєте, маєте 5 дітей і потребуєте грошей, які воїн може і повинен витрачати так, як йому потрібніше?).
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Джерело: https://censor.net/ua/v3364884
Самі можете зайти на соціальні сторінки волонтерів й почитати ЧОГО КОНКРЕТНО НЕ ВИСТАЧАЄ ЗСУ. Я пояснювати елементарні речі не збираюся.
P. S. Хоча б того що перераховано у проханні Юсупової.
P. S. S. Школяр чи нерозумний пожиттю залишився?
Особисто я - знаю тільки те, чого просили в мене. І через мене за 6 місяців пройшло >2 мільйонів гривень, на які було куплене та відправлене на фронт багато чого, включаючи автотранспорт.
Мені ось цікаво, чи знають інші, чого реально "потребує ЗСУ". Бо ЗСУ - вони ДУЖЕ різні. І різним підрозділам потрібні дуже різні речі. І приблизно з червня - всі в нашій спільноті дуже уважно перевіряємо, що і хто просить. Бо "дайте дрон за $4к або джип за $20к нашому підрозділу, який героїчно захищає військомат в Тернопільській області" - занадто часто траплялося.
Броніки: на початку цієї фази війни так, була проблема. Наш зє-покидьковий уряд будував дороги для грошей в кармани "притронних" младо-олігархів. На поточний момент такої проблеми немає. Уряд і міноборони не тільки закупили все, що треба щодо броників, а навіть замінили практично всім оті недоробки, які в 7 з 10 випадків купували волонтери невідомо в кого і невідомо якої якості. Якщо "ваш" ще носить "бронік", який "купив сам" - то мабуть він служить в ТРО Мукачево. Бо по бригадах - за це вже по голові не гладять.
Аптечки: це дійсно факап міноборони. Постійний і неперервний. Медична справа поставлена вкрай пагано. І реально нічого не роблять. І пагано закупають. Хоча могли б і навчання інтенсивне КОЖНОГО провести. І закупівлі організувати, в т.ч. українського виробництва.
Машина: міноборони всі піхотні (насправді - мото-піхотні) бригади, звісно, повинен повністю забезпечити штатним транспортом. Причому не іржавими рамними джипами з ЄС, а броньованими колісними або гусеничними машинами. Але... Поцікавтеся їх вартістю. В кількостях "від 5000 штук" ніхто Україні їх не те щоб не подарує, а навіть не продасть. І за 5 років. А якщо міноборони почне закуповувати іржаві "ісузу" для піхотних підрозділів - ви перша вий піднімете.
Зарплата: "ваш" або бреше, або служить там, де якісь потвори. А таких місць реально мало.
Ой там багато цікавого випливе!
1. США надсилають пакети допомоги Україні кожні 2-3 тижні розміром від $200млн до $3млрд у вигляді набоїв, снарядів, ракет, катерів, хаммві, дронів. І коштує це в американських цінах. Якщо не знаєте, скільки коштує 1 ракета GMLRS або 1 бтр M113 - то закрийтеся і не ідіотствуйте.
За 6 місяців, найбільший конкретно фінансовий грант в бюджет України - був 8 серпня. На $4.5 мільярди. До цього - розміри грантів від США були в межах $1 мільярду на місяць, а разом з військовою допомогою - "до $2мільярдів на місяць".
Тож - не розводьте зради. Підтримка тільки почала реально з'являтись. Перші 3 місяці Україна стояла практично самотужки - на своїх запасах зброї, набоїв та фінансів.
Це не питання до волонтерів, які роблять потрібну справу в потрібний час, це питання до існуючого порядку і механізму забезпечення армії шляхом державних закупівель. Прості громадяни, які переказують по 200 грн волонтерам, ніколи не зможуть зрівнятися в можливостях фінансування оборони з рядовими чиновниками МО, в яких в диванах зайві 500 тис доларів валяється, замість того, щоб йти на оборону країни.