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Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь украинским защитникам. Воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Бойцы позвонили почти ночью. Связь была несколько минут и оборвалась. Срочно просят два дрона, тепловизор, планшеты. Очень прошу помочь!!

Счет на два дрона -113 400 тыс., генератор - 72 тыс. Тепловизоры купила - 134 тыс., 4 планшета купила - 39 тыс., еще два дрона нужно и генератор. На штурм. "Скажи всем, что мы сражаемся и обязательно победим. Мы теряем много побратимов, но мы сильнее." На фронте ожесточенные бои, поможем бойцам?" - подчеркнула волонтер.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected].

5168 7520 1722 3390, ПриватБанк, Юсупова Наталья Августа

4149 4993 7434 4032 ПриватБанк

5375 4115 0429 3973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых. ФОТО

Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова 01

Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова 02
Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова 03
Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова 04
Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова 05
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Топ комментарии
+11
Не на часі . Зелень вділяє бабло на велике крадівництво.
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03.09.2022 14:05
+9
А де ті мільярди, що ідуть на армію? Коли вже нарешті армію забеспечуть всим необхідним? Ми свого солдата і його побратимів самі вдягаємо, взуваємо, годуємо! Бронік сам купив, каску ми йому купили, лопату, спальник, берці теж, і т.д..... Машину купив з бойових, які отримав 1 раз за 6 місяців🤬🤬🤬 А те лайно зелене на дороги і канал рада 400 мільйонів дало! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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03.09.2022 14:20
+8
Та япона мать!!! Где этот обкурыш??? Почему в страну транши вагонами валят, а на передке пацанам защищаться нечем? Где, лядь твою мать говнокомандующий, нормальное снабжение наших парней. Брось курить айкосики и купи пять дронов для наших парней на передке!!!
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03.09.2022 14:11
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Не на часі . Зелень вділяє бабло на велике крадівництво.
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03.09.2022 14:05 Ответить
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03.09.2022 14:54 Ответить
Та япона мать!!! Где этот обкурыш??? Почему в страну транши вагонами валят, а на передке пацанам защищаться нечем? Где, лядь твою мать говнокомандующий, нормальное снабжение наших парней. Брось курить айкосики и купи пять дронов для наших парней на передке!!!
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03.09.2022 14:11 Ответить
+
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03.09.2022 14:12 Ответить
о я перекину трохи...цього місяця пару копійок появилося...
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03.09.2022 14:17 Ответить
Зелене лайно хоч сто гривен пожертвувало на оборону?
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03.09.2022 14:17 Ответить
А де ті мільярди, що ідуть на армію? Коли вже нарешті армію забеспечуть всим необхідним? Ми свого солдата і його побратимів самі вдягаємо, взуваємо, годуємо! Бронік сам купив, каску ми йому купили, лопату, спальник, берці теж, і т.д..... Машину купив з бойових, які отримав 1 раз за 6 місяців🤬🤬🤬 А те лайно зелене на дороги і канал рада 400 мільйонів дало! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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03.09.2022 14:20 Ответить
Тільки зарплатня - це 60 мільярдів на місяць. І не треба брехати, що "раз за 6 місяців". Тут в кожного є родичі та знайомі в ЗСУ. Зарплатня приходить або день в день, або з невеликими, до тижня, затримками, зазвичай обумовленими бюрократичними затримками в бригадах, а не з-за того, що міноборони щось затримало.
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03.09.2022 15:27 Ответить
Нащо мені брехати? За перший місяць наш отримав 13 тис, за другий бойові. І все🤬 Був у шпиталі 2 тижні--документи випарувались! Заправляються за свої, ремонтуються за свої!
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03.09.2022 15:43 Ответить
На цензорі написано, прямо зараз є стаття на головній сторінці (100 тисяч для військовослужбовців ) в якій докладно розписано, як розраховуються, кому що призначається. Також там вказано, що за період з дня поранення та на період безпосереднього перебування в лікарні - нараховуються "бойові" 100тис.

Тож одне з 2:
1. або "ваш" воює не оформившись - і за це відповідальний якийсь бюрократ у відповідній бригаді і "ваш", який не знайшов за 6 місяців часу правильно все оформити. Бо ЗСУ - це армія бюрократії, якщо хто не знає.
2. або "ваш" бреше - і "заначує" гроші на щось інше, окрім видачі їх вам (навіщо, до речі? ви що, не працюєте, маєте 5 дітей і потребуєте грошей, які воїн може і повинен витрачати так, як йому потрібніше?).
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03.09.2022 18:40 Ответить
Мій-це племінник, грошей я в нього не беру! А Ви, пане, мабуть погано обізнані із справжнім станом речей на нулі! З кабінету поганенько видно. Частіше спілкуйтеся з солдатами, будь ласка!
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03.09.2022 21:48 Ответить
Це не головне.... зараз головне профінансувати ось це ..

"Україномовний аудіогід запустили в Азербайджані у заповіднику "Гобустан". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

"У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської черговий україномовний аудіогід запрацював у Державному історико-художньому заповіднику "Гобустан"", - написав посол "
Джерело: https://censor.net/ua/v3364884
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03.09.2022 14:28 Ответить
Резніков має бути відсторонений якщо досі немає нормального забезпечення Захисників!!!
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03.09.2022 14:33 Ответить
Ну, я сам невисокої думки саме про Резнікова. Але ось мені цікаво: що конкретно не замовив Резніков для захисників? Будь-ласка, конкретніше. Що конкретно в товарних кількостях повинен був і не замовив Резніков?
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03.09.2022 15:29 Ответить
Орест Гарай
Самі можете зайти на соціальні сторінки волонтерів й почитати ЧОГО КОНКРЕТНО НЕ ВИСТАЧАЄ ЗСУ. Я пояснювати елементарні речі не збираюся.
P. S. Хоча б того що перераховано у проханні Юсупової.
P. S. S. Школяр чи нерозумний пожиттю залишився?
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03.09.2022 15:46 Ответить
Ну, якщо не можете написати, чого реально потребує та чого реально не вистачає ЗСУ, в товарних кількостях, то, мабуть, просто не знаєте.

Особисто я - знаю тільки те, чого просили в мене. І через мене за 6 місяців пройшло >2 мільйонів гривень, на які було куплене та відправлене на фронт багато чого, включаючи автотранспорт.

Мені ось цікаво, чи знають інші, чого реально "потребує ЗСУ". Бо ЗСУ - вони ДУЖЕ різні. І різним підрозділам потрібні дуже різні речі. І приблизно з червня - всі в нашій спільноті дуже уважно перевіряємо, що і хто просить. Бо "дайте дрон за $4к або джип за $20к нашому підрозділу, який героїчно захищає військомат в Тернопільській області" - занадто часто траплялося.
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03.09.2022 18:32 Ответить
Наш воює з 24.02. Одягаємо самі і волонтери! Бронік купив сам, каску ми! Аптечку зібрали гуртом з волонтерами! Берці купували ми, ще одні дали волонтери! Машину вони самі купили в складщину в селі. Рацій нема, тепловізорів нема, дрона нема, транспорту нема! Що мав замовити Рєзніков? 🤔🤔🤔
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03.09.2022 15:51 Ответить
Дрон: 1. "Ваш" служить в аеророзвідці? Чи може в розвід.взводі артилерійського дивізіону? Він пройшов кваліфіковані курси управління дронами, та вміє їх "водити" в умовах РЕБ та протидії? Вже маємо досвід допомоги дронами - 7 з 10 втрачаються в перше ж використання, бо з одного боку - не вміють користуватись, з іншого - воно насправді більшості тих, хто їз просив - нахєр не потрібні. Тому - не всім, а гарантованим професіоналам.

Броніки: на початку цієї фази війни так, була проблема. Наш зє-покидьковий уряд будував дороги для грошей в кармани "притронних" младо-олігархів. На поточний момент такої проблеми немає. Уряд і міноборони не тільки закупили все, що треба щодо броників, а навіть замінили практично всім оті недоробки, які в 7 з 10 випадків купували волонтери невідомо в кого і невідомо якої якості. Якщо "ваш" ще носить "бронік", який "купив сам" - то мабуть він служить в ТРО Мукачево. Бо по бригадах - за це вже по голові не гладять.

Аптечки: це дійсно факап міноборони. Постійний і неперервний. Медична справа поставлена вкрай пагано. І реально нічого не роблять. І пагано закупають. Хоча могли б і навчання інтенсивне КОЖНОГО провести. І закупівлі організувати, в т.ч. українського виробництва.

Машина: міноборони всі піхотні (насправді - мото-піхотні) бригади, звісно, повинен повністю забезпечити штатним транспортом. Причому не іржавими рамними джипами з ЄС, а броньованими колісними або гусеничними машинами. Але... Поцікавтеся їх вартістю. В кількостях "від 5000 штук" ніхто Україні їх не те щоб не подарує, а навіть не продасть. І за 5 років. А якщо міноборони почне закуповувати іржаві "ісузу" для піхотних підрозділів - ви перша вий піднімете.

Зарплата: "ваш" або бреше, або служить там, де якісь потвори. А таких місць реально мало.
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03.09.2022 18:21 Ответить
Мій точно на першій лінії і не в Мукачеві.
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03.09.2022 21:54 Ответить
++
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03.09.2022 14:38 Ответить
Після війни треба буде взяти за "зад" зелену владу за таке фінансування армії!!! І перевірити в кого і на скільки збільшилися рахунки за час війни!!!
Ой там багато цікавого випливе!
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03.09.2022 14:40 Ответить
Американцы заявляют что посылают в Украину по 7 миллиардов долларов в месяц. А военные "очень просят помочь" население.
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03.09.2022 14:53 Ответить
Не несіть навіженої чухні.

1. США надсилають пакети допомоги Україні кожні 2-3 тижні розміром від $200млн до $3млрд у вигляді набоїв, снарядів, ракет, катерів, хаммві, дронів. І коштує це в американських цінах. Якщо не знаєте, скільки коштує 1 ракета GMLRS або 1 бтр M113 - то закрийтеся і не ідіотствуйте.

За 6 місяців, найбільший конкретно фінансовий грант в бюджет України - був 8 серпня. На $4.5 мільярди. До цього - розміри грантів від США були в межах $1 мільярду на місяць, а разом з військовою допомогою - "до $2мільярдів на місяць".

Тож - не розводьте зради. Підтримка тільки почала реально з'являтись. Перші 3 місяці Україна стояла практично самотужки - на своїх запасах зброї, набоїв та фінансів.
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03.09.2022 15:43 Ответить
+
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03.09.2022 14:56 Ответить
а до керівництва армії звертатись пробували?
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03.09.2022 15:00 Ответить
Чому українська армія не займається забезпеченням "індивідуальних потреб Васі Пупкіна", які викликані необхідністю виконання бойових завдань, поставлених цією самою армією? Таке враження, що армія укладає договір підряду з військовослужбовцями.

Це не питання до волонтерів, які роблять потрібну справу в потрібний час, це питання до існуючого порядку і механізму забезпечення армії шляхом державних закупівель. Прості громадяни, які переказують по 200 грн волонтерам, ніколи не зможуть зрівнятися в можливостях фінансування оборони з рядовими чиновниками МО, в яких в диванах зайві 500 тис доларів валяється, замість того, щоб йти на оборону країни.
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03.09.2022 18:39 Ответить
а до керівництва армією звертатись пробували?
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03.09.2022 15:02 Ответить
Я, щось не розумію. Де допомога захисникам від уряду і західних партнерів? На два дрона вже не має? Добре, що на ВР все є.
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03.09.2022 16:33 Ответить
+++
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03.09.2022 19:42 Ответить
+
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11.09.2022 22:24 Ответить
 
 