Боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове, травмированы дети, - СМИ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Чернигове в исторической части города, на Валу, 3 сентября около 13:30 раздался взрыв. В результате травмированы дети.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Суспільного.
По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.
На месте работают скорая и спасатели.
Больше подробностей со временем.
Топ комментарии
+57 Дмитро Піталов
показать весь комментарий03.09.2022 14:21
+22 Moshe Dayan
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+19 Ан Мур
показать весь комментарий03.09.2022 14:26
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можна в Бучу або під Вишгород
дожилися......
а де батьки дітей???? чому не слідкували за своїми дітьми на ткій небезпечній виставці??? і нахіба туди перти малечу ще в колясці??? шо воно зрозуміє????
Кому це на думку взагалі спало.
Якесь божевілля...