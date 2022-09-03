Боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове, травмированы дети, - СМИ. ФОТОрепортаж

В Чернигове в исторической части города, на Валу, 3 сентября около 13:30 раздался взрыв. В результате травмированы дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Суспільного.

По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.

На месте работают скорая и спасатели.

Больше подробностей со временем.

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