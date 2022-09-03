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Боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове, травмированы дети, - СМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Чернигове в исторической части города, на Валу, 3 сентября около 13:30 раздался взрыв. В результате травмированы дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Суспільного.

По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.

На месте работают скорая и спасатели.

Больше подробностей со временем.

Смотрите также: Спасли Чернигов от оцепления: воспоминания украинских военных о бое с оккупантами в Колычовке. ВИДЕО

Боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове, травмированы дети, - СМИ 01
Боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове, травмированы дети, - СМИ 02
Боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове, травмированы дети, - СМИ 03
Боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове, травмированы дети, - СМИ 04
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Топ комментарии
+57
Кто вообще этот цирк устроил с демонстрацией оружия для детей?
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03.09.2022 14:21
+22
Бойові БК на виставку до людєй? Ви в своєму розумі?!
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03.09.2022 14:23
+19
показувати треба, але ж без начиненої цієї зброї вибухівкою!
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03.09.2022 14:26
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хтось по жопкі неслабо заробе
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03.09.2022 14:20 Ответить
Кто вообще этот цирк устроил с демонстрацией оружия для детей?
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03.09.2022 14:21 Ответить
Демонстрировать нужно. Учить безопасности. Только ответственно.
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03.09.2022 14:26 Ответить
Можеш свою дитину в Донецьку обл відвезти, нехай повчиться.
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03.09.2022 14:28 Ответить
Там не учат, там гибнут необученые, зебил
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03.09.2022 14:31 Ответить
зебіле, мову вчи
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03.09.2022 15:06 Ответить
зебил - сын твоей мамы
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03.09.2022 15:15 Ответить
Нехай учіт там бєзапаснасть. Це ж твої слова мерзота падалЬяковька рубльова.
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03.09.2022 16:18 Ответить
навіщо в Ордлу ?
можна в Бучу або під Вишгород
дожилися......

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03.09.2022 14:39 Ответить
совсем дурак?
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03.09.2022 14:40 Ответить
Та де їм, вони ж нормальних спеціалістів порозганяли, а понабирали зелене лайно, які тільки що вміє базікати і мародерити гуманітарку.
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03.09.2022 14:58 Ответить
С нехолостыми боеприпасами? Даже в армии обучают сначала на макетах!!!
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03.09.2022 15:02 Ответить
я где-то писал про боевые?
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03.09.2022 15:29 Ответить
Трясьця вашій матері! Нахіба дітям ********** показувати!?
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03.09.2022 14:21 Ответить
показувати треба, але ж без начиненої цієї зброї вибухівкою!
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03.09.2022 14:26 Ответить
Кого кацапи не вбили,бойовий мер постарається?Якщо мене не зраджує пам*ять-бойовий ******** Ляшко балотувався від Чернігова?Там привладі всі такі?
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03.09.2022 14:29 Ответить
А может это боевой Чаус?
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03.09.2022 14:36 Ответить
Кстати в пылу боев о коле все позабыли, и он похоже этому очень рад.
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03.09.2022 14:54 Ответить
Це яким ДЕБІЛОМ треба бути, щоб на виставляти бойову зброю!!! І взагалі під час війни подібні заходи... Нема слів, відчуваю розпач після таких новин!
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03.09.2022 14:23 Ответить
Це ************* чи навмисне хтось такий ********* підсунув?😳
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03.09.2022 14:23 Ответить
Бойові БК на виставку до людєй? Ви в своєму розумі?!
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03.09.2022 14:23 Ответить
Це що ********** що не знешкоджено виставляли посеред міста та ще дітей туди водили на єкскурсію?!!! Борже мій... як Господь хоче наказати людину то віднімає в нього розум....Боже , врятуй діточок поранених, прости Господи ідіотів,бо не відають що коять...
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03.09.2022 14:23 Ответить
так шо, выставка противопехотных мин на следующей неделе отменяется??
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03.09.2022 14:25 Ответить
Неа, только название - "Найди в парке противопихотную мину"
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03.09.2022 14:41 Ответить
І що виставки нерозівраних ракет не буде? Цей тупий зелений популізм уже і дітей вбиває і каліче на виставках.
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03.09.2022 14:30 Ответить
Якби не цей випадок зелені скоро б руську рулетку там організували
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03.09.2022 14:30 Ответить
..хіба хтось вже відміняв правило, що ДО БУДЬ-ЯКОЇ ЗБРОЇ ТРЕБА СТАВИТИСЯ ЯК ДО ЗАРЯДЖЕНОЇ?.. а тут - ще й виставка та діти
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03.09.2022 14:31 Ответить
Який довбень організував цю "виставку", поклавши велий (закреслено) болт на всі настанови і правила поводження із зброєю та ************? Комусь дуже вислужитися захотілося? Якщо конче необхідно ознайомити "насєлєніє" із тим, до чого не можна не те що торкатися, а навіть наближатися - то принесіть муляжі та макети!
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03.09.2022 14:32 Ответить
Організатори-довбойоби
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03.09.2022 14:32 Ответить
Жесть. Ну и маразм.
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03.09.2022 14:36 Ответить
Не всіх ідіотів війна вбила! Хіба не можна було демонструвати не бойові ********** а муляжі, учбові експонати? Це, як мінімум, службова недбалість. А, окрім того, шкоду, завдану здоров'ю дітей, повинні відшкодовувати організатори цього сумнівного заходу.
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03.09.2022 14:37 Ответить
Дебилы, блдь
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03.09.2022 14:37 Ответить
Нам мало загиблих та поранених дітей? Які виставки під час війни? У нас що, надлишки зброї, що ми її в тилу демонструємо? Бл@дь, скільки ж ще довбойобів у цій країні?
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03.09.2022 14:37 Ответить
года три назад было больше тринадцати миллионов. Сейчас цифра уменьшилась из-за естественной и не естественной убыли, а так же эмиграции. Точную цифру сейчас назвать сложно, она станет известна через 577 дней.
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03.09.2022 17:04 Ответить
хто відповідав за безпеку цієї виставки??? хтось перевіряв кожний експонат???
а де батьки дітей???? чому не слідкували за своїми дітьми на ткій небезпечній виставці??? і нахіба туди перти малечу ще в колясці??? шо воно зрозуміє????
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03.09.2022 14:42 Ответить
От дожилися.. Новина з розряду "на расії", але в Україні. Знайти і покарати організаторів виставки!
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03.09.2022 14:49 Ответить
По фото можно подумать что это не выставка а продажа ворованных боеприпасов.
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03.09.2022 14:57 Ответить
********** без попередньої перевірки піротехніками виставляти для огляду цивільним - дебілізм(
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03.09.2022 14:58 Ответить
Це злочин.
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03.09.2022 15:28 Ответить
Виставка боеприпасів ви серйозно ,в Чернігові ?!
Кому це на думку взагалі спало.
Якесь божевілля...
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03.09.2022 14:59 Ответить
ЗЕбільна влада вчергове пробила дно, замість того щоб всі сили кинути на боротьбу з кацапами влаштовують шоу виставки
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03.09.2022 15:02 Ответить
Цю виставку ,я так розумію, організувала людина яка не була присутня в Чернігові в лютому - березні ,,,
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03.09.2022 15:05 Ответить
І що, місцеві керівники ДСНС дали дозвіл на цю виставку?
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03.09.2022 15:09 Ответить
Цих трижди кінчених довбо.бів, які організували цю виставку, негайно затримати і оголосити звинувачення на роки відсидки за гратами. Мало нам горя від орків, так ще і від власних недоумків або і зрадників.
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03.09.2022 15:27 Ответить
Зеленоїбані покидьки, із орденами, і запоріжські "добродії" кермують далі. Знайте,що багато воїнів на "нулі", залишають одну кулю. ....на потім. ....для київських **********. Виколупають вас із під землі!
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03.09.2022 15:37 Ответить
Це якийсь ПИ*ДЕЦЬ. На виставці бойові експонати.
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03.09.2022 15:43 Ответить
 
 