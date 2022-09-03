На технике россиян заметили новые отметки, как из "Даров Смерти", - Андрющенко. ФОТО

Техника оккупантов, которая двигается сегодня через Мариуполь, имеет новые отметки. Они похожи на перевернутые "Дары Смерти" из книг о Гарри Поттере.

Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эту отметку расследователи замечали при перебрасывании по России 3-го армейского корпуса. Аналитики делали предположение, что он будет направлен в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания Путина по выходу на границу области до 15 сентября", - сообщил он.

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Андрющенко отметил, что значительная часть техники с такими отметками не остается в области. Оккупанты активно перемещают ее третий день подряд.



