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На технике россиян заметили новые отметки, как из "Даров Смерти", - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Техника оккупантов, которая двигается сегодня через Мариуполь, имеет новые отметки. Они похожи на перевернутые "Дары Смерти" из книг о Гарри Поттере.

Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эту отметку расследователи замечали при перебрасывании по России 3-го армейского корпуса. Аналитики делали предположение, что он будет направлен в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания Путина по выходу на границу области до 15 сентября", - сообщил он.

Смотрите также: Грузовики, танки, гаубицы: колонна российской техники с 80 единиц двигается в сторону центра Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО

Андрющенко отметил, что значительная часть техники с такими отметками не остается в области. Оккупанты активно перемещают ее третий день подряд.

На технике россиян заметили новые отметки, как из Даров Смерти, - Андрющенко 01

На технике россиян заметили новые отметки, как из Даров Смерти, - Андрющенко 02
На технике россиян заметили новые отметки, как из Даров Смерти, - Андрющенко 03
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Топ комментарии
+45
Нічого, щоб кацапня не малювала на своїх залізяках, горять і вибухають вони однаково красиво.
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03.09.2022 14:30
+44
Джгути в майора всі на місці, окуляри цілі. Від чого помер - хз. Клімат? "В результаті нервового струсу ми бачимо у жаби розлад нервової системи, шо привело тварюку до клінічної смерті, ознаками якої служить відсутність потіння дзеркальця."
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03.09.2022 14:33
+32
дары смерти....-эта кацапо-сатанинская страна с очумелыми зомби должна исчезнуть с лица земли
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03.09.2022 14:31
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Нічого, щоб кацапня не малювала на своїх залізяках, горять і вибухають вони однаково красиво.
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03.09.2022 14:30 Ответить
може это они резиновую жо-жо своего фюрера изобразили как сумели)))
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03.09.2022 14:38 Ответить
Як то кажуть, щоб кацапня не малювала все рівно виходить або хер або дупа
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03.09.2022 15:21 Ответить
дары смерти....-эта кацапо-сатанинская страна с очумелыми зомби должна исчезнуть с лица земли
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03.09.2022 14:31 Ответить
от що нпамалювали те і отримають собі.
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03.09.2022 14:32 Ответить
Просто кацапи зашкварились із свастиками. Зараз їхні пропагандони прибирають із своїх каналів зетки і вешки (неначе це змінить їхню сутність).
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03.09.2022 14:31 Ответить
Шифруюця під потусторонніх.
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03.09.2022 14:31 Ответить
Масони, чи шо?
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03.09.2022 14:32 Ответить
та ні,-кацапи
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03.09.2022 14:48 Ответить
кацапсоны
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03.09.2022 18:34 Ответить
Prosto debili
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03.09.2022 14:49 Ответить
Ну какие масоны из кацапов? Это дикая лапотная обрсранная орда.
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03.09.2022 16:04 Ответить
Так може вперше не збрехали і це і є мобільний крематорій?
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03.09.2022 14:33 Ответить
Мобільні крематорії у них первинно були змонтовані на базі автомобіля "Вольво" Може, потім "імпортозамістили"?
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03.09.2022 15:00 Ответить
Джгути в майора всі на місці, окуляри цілі. Від чого помер - хз. Клімат? "В результаті нервового струсу ми бачимо у жаби розлад нервової системи, шо привело тварюку до клінічної смерті, ознаками якої служить відсутність потіння дзеркальця."
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03.09.2022 14:33 Ответить
він тепер хороший руський, все інше вторинне...
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03.09.2022 14:42 Ответить
даже георгиевская лента в целости и сохранности
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03.09.2022 15:48 Ответить
на фото не видно бутылку в жопе - причина смерти - разрыв ануса
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03.09.2022 18:35 Ответить
***** уже обезумел на сатанизме. Фашистская свастика с буквами V и Z, а так же *дубовый лист* нарисованный на танках как у войск СС, не помог рашистам скопировать *блицкриг* как у войск Вермахта. Теперь будут колдовать сатанинские и циганские знаки
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03.09.2022 14:34 Ответить
А може так швидко відреагували і це - символ гумового Очка
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03.09.2022 14:36 Ответить
Блін , точно воно , просто ще кліше не прислали от вони і намазякали як собі уявляли
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03.09.2022 14:43 Ответить
Ну так бьют не по фото в паспорте, а по хлебалу.
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03.09.2022 14:43 Ответить
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03.09.2022 14:44 Ответить
це щоби відрізнити всоїх смертників??? чи щось з скрепного??? ідіёти !!!
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03.09.2022 14:45 Ответить
Та хай хоть ********** сраку в реалистичной манере и натуральную величину на своей технике малюют - не поможет. Большинство из этих кацапов - трупы. Только они об этом ещё не знают
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03.09.2022 14:48 Ответить
Это ********!!! Это их боевой знак.
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03.09.2022 14:51 Ответить
Они (рашистские ******) называют этот знак «треугольное очко».
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03.09.2022 15:00 Ответить
Дирку у ср@ці малюють... Чи то взагалі... Жіноче... Хм...
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03.09.2022 15:02 Ответить
Та спокійно до цього віднесіться.
Та емблема означає:
В Украину БЕЗВОЗВРАТНО!!!

Все буде УКРАЇНА!!!
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03.09.2022 15:05 Ответить
Мавзолейное стадо обезьян 🦍может придумать что угодно...но ..постоянная ложь в ящике или СМИ всегда приводит к катастрофе...так было в дохлом SSрэ так продолжается и сегодня ...в дохлой по факту рабZZee...

Карма, Сэр...🤣
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03.09.2022 15:10 Ответить
Чим дебільніші малюнки у кацапні на броні тим легше їх помітити та знищити.
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03.09.2022 15:18 Ответить
гитлер тоже всякие символы рисовал. Но это ему не очень помогло
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03.09.2022 15:52 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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03.09.2022 16:01 Ответить
Логіка: якщо стара позначка - коло, а нова - коло у трикутнику, то намалюй трикутник навколо кола

Кацапи (перша світлина): закреслили коло, намалювали поряд коло у трикутнику
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03.09.2022 19:31 Ответить
 
 