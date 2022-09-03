РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9691 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
17 941 50
взрыв (6098) война (46566) ликвидация (1921) обстрел (20085) Херсон (2090) уничтожение (3804)

ВСУ уничтожили в Херсоне комплекс отдыха, где проживали оккупанты и предатели, - СМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Несколько мощных взрывов прогремели в оккупированном Херсоне. Горожане сообщают об уничтожении ВСУ комплекса отдыха "Затерянный мир", принадлежащего Владимиру Сальдо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает херсонское интернет-издание МОСТ.

В местных пабликах херсонцы пишут, что после взрывов в значительной части города исчезла оккупантская мобильная связь, также пишут о перебоях в работе подконтрольного оккупантам интернет-провайдера "СкайНет".

ВСУ уничтожили в Херсоне комплекс отдыха, где проживали оккупанты и предатели, - СМИ 01


ВСУ уничтожили в Херсоне комплекс отдыха, где проживали оккупанты и предатели, - СМИ 02


ВСУ уничтожили в Херсоне комплекс отдыха, где проживали оккупанты и предатели, - СМИ 03

Читайте также: Более 7 тыс. российских оккупантов было ликвидировано в августе, уничтожено 175 артиллерийских систем и 35 средств ПВО. ИНФОГРАФИКА

Как отмечают, в банно-оздоровительном комплексе "Затерянный мир" были и гостиничные номера для клиентов, которые любили "отдохнуть в интимной обстановке". Известно, что в заведении долгое время жили оккупанты и предатели, сотрудничавшие с ними. Известно, что недавно оттуда выехало немало оккупантов. Была ли это ротация и заселилась ли в "Затерянный мир" новая партия оккупантов, неизвестно. Но именно на верхнем этаже расположены гостиничные номера, где, вероятно, жили оккупанты.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Гарного відпочинку! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
03.09.2022 16:31
+25
зооПарк оркского періоду..
показать весь комментарий
03.09.2022 16:34
+18
метеорит по динозаврам прилетел )))
показать весь комментарий
03.09.2022 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
затеряный мир... а почему не парк юрского периода )))
показать весь комментарий
03.09.2022 16:30 Ответить
зооПарк оркского періоду..
показать весь комментарий
03.09.2022 16:34 Ответить
положительно "ЗАТЕРЯЛИСЬ".... ********...
показать весь комментарий
03.09.2022 17:17 Ответить
як кажуть кацапи:

"знищено 300 боєвіков руZZко-фашиських формірованій..."

але ми не брешемо
показать весь комментарий
03.09.2022 17:49 Ответить
Парк сальдовського періоду
показать весь комментарий
03.09.2022 17:54 Ответить
метеорит по динозаврам прилетел )))
показать весь комментарий
03.09.2022 16:31 Ответить
Гарного відпочинку! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
03.09.2022 16:31 Ответить
Значить так треба.
показать весь комментарий
03.09.2022 16:32 Ответить
Русским это не понять...
показать весь комментарий
03.09.2022 16:54 Ответить
Може вони так кажуть лише щоб потім відзвітувати про "вибили У з великими втратами".
показать весь комментарий
03.09.2022 16:34 Ответить
Ти зарегався спеціально саме сьогодні, щоб задати це питання?
показать весь комментарий
03.09.2022 16:39 Ответить
Тобі що важливіші шашечки
показать весь комментарий
03.09.2022 16:55 Ответить
Тому що ще можливі контратаки орків, спроби повернути втрачене взад. Шо не ясно?!
показать весь комментарий
03.09.2022 16:46 Ответить
От наші закріпляться, убезпечать себе від ударів з флангів (це ж поки що вузький коридор), тоді й скажуть.
показать весь комментарий
03.09.2022 16:55 Ответить
доцвидания ласковый мишка...
показать весь комментарий
03.09.2022 17:45 Ответить
ты свинорыл думаешь что твои боевые ********* - что-то смогут сделать...?
вам кацапским гандонам - половой орган бабушки...!\как сказал ваше великое *****...!!!\
показать весь комментарий
03.09.2022 18:08 Ответить
ты свиноцабака думаешь что ты на совете форумчан устроишь срачь - путина тебе в твою "резиновую попу"...!
показать весь комментарий
03.09.2022 18:19 Ответить
вас ********** свинорылых кто-то будет спрашивать...?
войте от анальной боли...!!!
показать весь комментарий
03.09.2022 18:21 Ответить
что ты дерьмо свиноцабачье замолчало - наверное набрал в рот гавна чтобы в меня плюнуть...?
показать весь комментарий
03.09.2022 18:31 Ответить
Як мінімум, коли ЗСУ вийде на берег Дніпра.
показать весь комментарий
03.09.2022 16:55 Ответить
от вони там і затерялись
показать весь комментарий
03.09.2022 16:31 Ответить
причем навсегда
показать весь комментарий
03.09.2022 16:50 Ответить
Ага, гиви, захераченки и моторылы тоже в том мире затерялись. Не#уй шастать.
показать весь комментарий
03.09.2022 16:37 Ответить
а как же отдохнуть? а бархатний сезон??
а в гробу тобі москалю бархатний сезон..........
показать весь комментарий
03.09.2022 16:37 Ответить
От і добре...
показать весь комментарий
03.09.2022 16:43 Ответить
Тепер орки відпочинуть в інтимній обстановці разом з Кобзоном )
показать весь комментарий
03.09.2022 16:48 Ответить
Ну У Сальдо треба відбирати майно у колаборантів
показать весь комментарий
03.09.2022 16:50 Ответить
Neploxo otdaxnuli ruso nacisti.
показать весь комментарий
03.09.2022 16:52 Ответить
"Утерянный мир"..
Вскоре смотрите продолжение: "Динозавры XXI века"
показать весь комментарий
03.09.2022 17:08 Ответить
Ще один захопленний опорний пункт рашистів під Херсоном - https://t.me/newspn/33275
показать весь комментарий
03.09.2022 17:16 Ответить
Орки вимерли по новітній історії.
показать весь комментарий
03.09.2022 17:23 Ответить
" ..Ти хотів землі моєї,то тепер змішайся з нею..."
показать весь комментарий
03.09.2022 17:33 Ответить
видео подоспело: https://twitter.com/i/status/1566067705425416194
показать весь комментарий
03.09.2022 17:39 Ответить
Прелестно!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!СЛАВА ПАРТИЗАНАМ!
показать весь комментарий
03.09.2022 17:46 Ответить
Русский мир и должен быть затерян. Навсегда.
показать весь комментарий
03.09.2022 17:47 Ответить
Затерянный мир
Ах-ха-хаааа
Це про рашку та руський мир?
показать весь комментарий
03.09.2022 17:53 Ответить
ну вас свиноцабак, если положить всех на Херсонщине - на следующий год будет хороший урожай...!!!
показать весь комментарий
03.09.2022 18:36 Ответить
ты свиноцабака набери в рот гавна и плюнь в меня...
показать весь комментарий
03.09.2022 18:56 Ответить
затерялись ванюшки)
показать весь комментарий
03.09.2022 18:41 Ответить
"отрицательное сальдо". Забирає все своє із собою. Попарились, однако, попарились !
показать весь комментарий
03.09.2022 19:35 Ответить
Чому ви радієте всі? Ну нехай в тому готелі на верхньому поверсі ну 20 номерів. Скільки там могло вміститися тих рашистів? А тепер головне питання- де живуть тисячи окупантів і росгвардійців в Херсоні??? Підказка- що з нашими частинами зсу і нацгвардії, поліцейським відділками?? Очевидно що вони захоплені як в Криму в 14році! Чому зсу не бомбить їх???????? Що за 6 місяців вже забули адреси?????
показать весь комментарий
03.09.2022 21:16 Ответить
 
 