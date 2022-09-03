ВСУ уничтожили в Херсоне комплекс отдыха, где проживали оккупанты и предатели, - СМИ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Несколько мощных взрывов прогремели в оккупированном Херсоне. Горожане сообщают об уничтожении ВСУ комплекса отдыха "Затерянный мир", принадлежащего Владимиру Сальдо.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает херсонское интернет-издание МОСТ.
В местных пабликах херсонцы пишут, что после взрывов в значительной части города исчезла оккупантская мобильная связь, также пишут о перебоях в работе подконтрольного оккупантам интернет-провайдера "СкайНет".
Как отмечают, в банно-оздоровительном комплексе "Затерянный мир" были и гостиничные номера для клиентов, которые любили "отдохнуть в интимной обстановке". Известно, что в заведении долгое время жили оккупанты и предатели, сотрудничавшие с ними. Известно, что недавно оттуда выехало немало оккупантов. Была ли это ротация и заселилась ли в "Затерянный мир" новая партия оккупантов, неизвестно. Но именно на верхнем этаже расположены гостиничные номера, где, вероятно, жили оккупанты.
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зооПарк оркского періоду..
"знищено 300 боєвіков руZZко-фашиських формірованій..."
але ми не брешемо
ласковыймишка...
вам кацапским гандонам - половой орган бабушки...!\как сказал ваше великое *****...!!!\
войте от анальной боли...!!!
а в гробу тобі москалю бархатний сезон..........
Вскоре смотрите продолжение: "Динозавры XXI века"
Ах-ха-хаааа
Це про рашку та руський мир?