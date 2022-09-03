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5 громких взрывов прогремели на захваченном войсками РФ аэродроме Мелитополя, - мэр Федоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели громкие взрывы в районе захваченного аэродрома.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз 10 пытались расставить свою военную технику", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, силы сопротивления в очередной раз превратили попытки оккупантов в густой черный дым.

Читайте также: Очередная адская ночь для оккупантов в Мелитополе. ВСУ ювелирно попали в склад боеприпасов в районе аэродрома, - Федоров. ВИДЕО

5 громких взрывов прогремели на захваченном войсками РФ аэродроме Мелитополя, - мэр Федоров 01

5 громких взрывов прогремели на захваченном войсками РФ аэродроме Мелитополя, - мэр Федоров 02
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Топ комментарии
+13
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03.09.2022 17:33
+11
Бавовнятко забавляється
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03.09.2022 16:44
+10
https://www.youtube.com/watch?v=t_78yKkJKII В Крыму "бабах" Слава ЗСУ !!!!!
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03.09.2022 16:59
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Бавовнятко забавляється
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03.09.2022 16:44 Ответить
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03.09.2022 16:45 Ответить
Не знаю там про вибухи,але тільки що переписувався,й з танка по нашій машині троє 200х,троє 300х,писав контужений знову.
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03.09.2022 16:54 Ответить
Курілі?...
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03.09.2022 16:55 Ответить
ага..треба прогнати по раїсі, що в нас нова зброя - самонаводиться й гатить тільки по раїсямовним))
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03.09.2022 17:01 Ответить
Бавовнятко не прижилось. "А это хлопки ПВО парассеи. Работали прямо по воздушным объектам, которые уже на земле".
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03.09.2022 16:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=t_78yKkJKII В Крыму "бабах" Слава ЗСУ !!!!!
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03.09.2022 16:59 Ответить
Басилевс Леонідас схвалює ваш нік 👍
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03.09.2022 17:35 Ответить
Дякую, приємно бачити освічену людину, сьогодні це рідкість,Thanks )
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03.09.2022 17:42 Ответить
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03.09.2022 17:33 Ответить
Яке гарне бавовнятко )
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03.09.2022 17:35 Ответить
Лінза зараз куріт вже у центрі Севастополя...
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03.09.2022 17:38 Ответить
Соси хер фашистина! Скоро и к тебе придут!
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03.09.2022 18:11 Ответить
Подгорает у русофашистов когда дела идут хорошо у ВСУ! Найдем тебя суку и утилизируем. Будешь хер сосать на камеру у путлера.
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03.09.2022 18:13 Ответить
дима, там твой сосед откалиброваный по самые яйца приехал домой со спецоперации. Он тебе может свои берцы отдать, они ему уже не пригодятся. Приезжай, будем тебе сдаваться. Только преждевременно не испарись по дороге в мотолыге.
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03.09.2022 18:19 Ответить
Раха ногами вперьод !!!!!!!!!
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03.09.2022 18:22 Ответить
Да где же вы, суки, беретесь? Разве не понятно что на нас ваши методы ИПСО не действуют. Это на рассие все это хорошо действует.
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03.09.2022 18:17 Ответить
Взагалі то на пляшці сидіти ******* лише рашисти. Це така скрепа у них. Тобі не зрозуміти що на мене діє. Тобі треба родитись не зайвохромосомним. Ось тоді може і зрозумієш)
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03.09.2022 18:25 Ответить
А ну на пляшку! Бігом. Бо іноді забуваю що рашисти лише силу розуміють. Нажаль вас всіх треба знищувати. Лише після повної утилізації всіх рашистів світ заживе спокійно.
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03.09.2022 18:30 Ответить
Їди посвердли ***** "резиновую попу", а то він зачекався на тебе.
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03.09.2022 18:38 Ответить
Они почкуются как черви или инфузориии, одного в Ютубе только раздавил с этим-же постом он на Цензоре вылез )
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03.09.2022 18:21 Ответить
у ***** ещё одна КЛИКУХА - "РЕЗИНОВАЯ ЖОПА " Педофил проговорился😂🇷🇺💩🤮
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03.09.2022 18:14 Ответить
Резиновая попка) Он любит быть маленьким мальчиком в постеле)
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03.09.2022 18:19 Ответить
Москаль без диму- не москаль!
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03.09.2022 19:12 Ответить
Вже микаються по степу як неприкаянні. Де не зупиняться, там їх чекають Химери.
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03.09.2022 19:41 Ответить
 
 