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5 громких взрывов прогремели на захваченном войсками РФ аэродроме Мелитополя, - мэр Федоров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мелитополе прогремели громкие взрывы в районе захваченного аэродрома.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз 10 пытались расставить свою военную технику", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, силы сопротивления в очередной раз превратили попытки оккупантов в густой черный дым.
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