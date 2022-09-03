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Войска РФ произвели массированный обстрел Новгород-Северского района, повреждены дома, жертв нет, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрелов оккупантами жертв нет.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской громады. Насчитали более 50 взрывов. Жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Также сегодня войска РФ обстреляли территорию у села Каменская Слобода Новгород-Северской громады.
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Никоай Соловей
показать весь комментарий03.09.2022 21:58 Ответить Мне нравится 0
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