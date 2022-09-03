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ВСУ уничтожили автомобильный мост в Новой Каховке: опубликован спутниковый снимок. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден.

Вооруженные силы Украины ударами вывели из строя автомобильный мост во временно оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области. В сети опубликован спутниковый снимок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

ВСУ уничтожили автомобильный мост в Новой Каховке: опубликован спутниковый снимок 01

"Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", – говорится в подписи к фото.

Читайте также: ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки, - Братчук. ФОТО
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Топ комментарии
+34
Зі свіжих новин;кацапи знімають зі зберігання с-200,наші точковим ударом припинили поставку води в Крим.
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03.09.2022 19:43
+16
Питання до Притули : а коли на Цензорі з'являться фото з арендованого тобою супутника ? Бо якщо наші американські друзі дають якісні фото безкоштовно , то навіщо було вбухувати 600 млн. народних коштів в незрозуміло що ?
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03.09.2022 19:54
+15
Це якесь диво,що ці С 200 з 60-х років не розікрали на запчастини.В цих "бандурах" напевно є купа
деталей які містять дорогоцінні метали.
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03.09.2022 19:59
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Правила форума Совет форумчан
нэ обвалывся,бо на прысыпци экономлять...
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03.09.2022 19:39 Ответить
Зі свіжих новин;кацапи знімають зі зберігання с-200,наші точковим ударом припинили поставку води в Крим.
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03.09.2022 19:43 Ответить
А можно подробнее вторую часть предложения?
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03.09.2022 19:48 Ответить
Нанесли удар по насосній станції.
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03.09.2022 20:07 Ответить
Скабееву убили?
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03.09.2022 20:19 Ответить
Коли?!
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03.09.2022 21:22 Ответить
🤣🤣🤣
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03.09.2022 21:59 Ответить
Вона же зливний бачок.
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03.09.2022 22:01 Ответить
многостаночнiца
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03.09.2022 22:39 Ответить
Какая насосная станция на дамбе Каховской ГЭС. Там вода идет самотеком. Нет никаких насосов.
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03.09.2022 21:45 Ответить
Саме так. Вода йде вниз, до лиману та моря. Насоси потрыбні, щоб в верх її піднімати
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03.09.2022 22:15 Ответить
Перша частина новини набагато цікавіша - ракета рідкопаливна Працює на токсичних компонентах Вона страшна навіть для тих, хто її до запуску готувать буде - і витоками палива чи окислювача, і тим, що хтось може "лохонуться" при заливанні компонентів "Фейєрверк" буде знатний
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03.09.2022 20:42 Ответить
Це якесь диво,що ці С 200 з 60-х років не розікрали на запчастини.В цих "бандурах" напевно є купа
деталей які містять дорогоцінні метали.
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03.09.2022 19:59 Ответить
далі......

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03.09.2022 20:25 Ответить
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03.09.2022 20:31 Ответить
и в самом конце.....
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03.09.2022 21:28 Ответить
На медведева похож, может родственник какой?
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04.09.2022 02:18 Ответить
Техніка хоть і застаріла але дуже грізна. В неї дуже гарна дальність виявлення та знищення цілі і по землі нею також можна працювати і на доволі далекі дистанції, більші ніж С-300, почитайте про цей комплекс.
До недавнього в нас також ці комплекси стояли на озброєнні але їх зняли та ще й наче утилізували, чого б не варто було робити. Якби вони в нас залишились то ми ними могли б дуже добре контролювати повітряний простір на гарну глибину ворожого тилу да і по наземним цілям також дуже добре можна було працювати на дальшу відстань ні хімери. Але ж в нас ніхто не думає про оборону, головне собі в карман встигнути нахапати.
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03.09.2022 20:41 Ответить
1. Виявлення цілі - так, велика дальність. Знищення цілі - ні, ефективно це в неї виходить десь на відстані 55-60 км.

2. Противорадіолокаційні ракети HARM будуть знищувати С-200 з щє більшої відстані.
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03.09.2022 20:45 Ответить
А когда Ту154 сбили за 300 км?Хватило дальности?
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03.09.2022 21:02 Ответить
Ну так одно это говорит о "качестве" системы. Пульнули в белый свет как в копечку, ракета улетела бох знает куда и попала туда, куда не должна была.
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03.09.2022 22:36 Ответить
Мне тогда пришлось общаться со Специалистом ,случайно.Он объяснил, что ракета задачу выполнила чётко.
Просто такое оружие в Европе, в мирное время использовать нельзя - она цель найдёт и отработает.
Совершенно случайно пришлось початится с человеком, который утверждал,что присутствовал при пуске.Чистой воды головотяпство Большого генерала - дал команду и упёрся, когда объясняли, что нельзя..
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03.09.2022 23:34 Ответить
В нас вони ще теж є, хоч і списані- кремлівськи міністри яника ще не все встигли попиляти на метал
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03.09.2022 20:53 Ответить
Нічого. Вода камінь точить.
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03.09.2022 19:39 Ответить
Вовка @Wowikbest
Наші,на Запорізькому роз'******* грузовик з дохлими орками))
шоб навєрняка вже,чи шо?)
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03.09.2022 19:39 Ответить
пазлы ещё востребованы...!)
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03.09.2022 19:42 Ответить
Ха...Собери орка-получи Жигули.
Это как в старом анекдоте-"Купи три беляша на вокзале и собери собаку."
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03.09.2022 20:35 Ответить
Везли в Бердянськ де розвернули мобільний крематорій.
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03.09.2022 19:43 Ответить
а кажуть двічі не помирають
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03.09.2022 19:54 Ответить
Ойц! А хто надав нам супутниковий знімок? Це вони - страшні натівці. Так, свинособаки, ви воюєте з НАТО. А, як сказав Великий Бульбафюрер - Росія НАТО не може програти. Тож думайте.
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03.09.2022 19:41 Ответить
Питання до Притули : а коли на Цензорі з'являться фото з арендованого тобою супутника ? Бо якщо наші американські друзі дають якісні фото безкоштовно , то навіщо було вбухувати 600 млн. народних коштів в незрозуміло що ?
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03.09.2022 19:54 Ответить
Як жеж ви заманали.

ICEYE це не фотоспутник, а радіолокаційний.
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03.09.2022 20:09 Ответить
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03.09.2022 21:48 Ответить
наше МО та ГШ отримувало і отримує безкоштовно знімки від Maxar та Planat Lab. Крім того, супутниковий цетр, який розташований у Мадриді надає нам дані космічної розвідки.
А ті знімки, про які Ви питаєте, мабуть ідуть прямо в ОПу, де засідає СГК.
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03.09.2022 20:11 Ответить
Прямиком в "Ставку".
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03.09.2022 20:37 Ответить
Зеленину на монитор
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03.09.2022 21:03 Ответить
Все просто!

По-перше - Ви ж хочете подивитись на супутникову фотографію, а не зображення радіолокатора, правда ж?

Ну і друге - Вам воно все рівно, а нашим військовим треба їх отримувати якнайскорше, а не через добу-другу.
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03.09.2022 20:37 Ответить
Cупутник придбаний для ЗСУ, а не для диванних цікавих.
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03.09.2022 21:12 Ответить
Коли Леонид Тищенко 711***** буде воювати на передовій.
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03.09.2022 21:17 Ответить
Ну не всім дано зрозуміти що це засупутники це правда.

Але ті хто зрозуміли повністю задоволені. Бачити всі металеві об'єкти та їх переміщення навіть під укриттями в будь-яку погоду та пору доби це дуже потрібна річ.
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03.09.2022 21:51 Ответить
Питання до Притули : а коли на Цензорі з'являться фото з арендованого тобою супутника ?
Я думаю що грошi тупо сперли.
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03.09.2022 22:14 Ответить
+++
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04.09.2022 07:12 Ответить
А что, Притула спутник арендовал, что б вам на Цензоре фоточки постить?
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03.09.2022 22:37 Ответить
+100500
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04.09.2022 07:09 Ответить
Так то автомобільний чи залізничний, чи там два разом?
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03.09.2022 20:09 Ответить
Автомобільний, через північно-кримський канал
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03.09.2022 20:29 Ответить
Так там поруч і залізничні шляхи йдуть.
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03.09.2022 20:38 Ответить
Вже не йдуть, знищені, просто не обвалилися щє.
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03.09.2022 20:47 Ответить
Ну що це за фото. Ще в СССР із супутника могли читати секретні документи на свіжому повітрі. Втикають нам куйню, яку не видно. Встидано має бути за супутник, куплений.
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03.09.2022 20:38 Ответить
Що ти кацапчику мелеш, загугли якими супутниками ви користуєтесь , там до тепер фотоплівка !!! аналоговнєт
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03.09.2022 21:49 Ответить
Леонид Тищенко 711*****

Питання до Притули : а коли на Цензорі з'являться фото з арендованого тобою супутника ? Бо якщо наші американські друзі дають якісні фото безкоштовно , то навіщо було вбухувати 600 млн. народних коштів в незрозуміло що ?

логічне запитання
не понятно навіщо сламити
тим більше що фігурують народні гроші в 600млн
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03.09.2022 20:39 Ответить
Так залізничний чи автомобільний? В тексті і заголовку якась каша
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03.09.2022 20:41 Ответить
Якщо Ви уважно подивитесь на знімок, то Ви побачите зверху роздвоєння дороги - ліва частина повертає лівіше - оце і є автомобільний шлях. Те, що правіше, і іде зверху знімка прямо - це залізна дорога.

Та от на тому місці, де повинен бути міст для автошляху, там наразі провал... тобто автомобільна частина мосту просто відсутня.

А взагалі нетяжко відкрити Гугл-карту, перейти в режим супутника, і подивитись що там і як проходило раніше.
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03.09.2022 21:05 Ответить
Це до писак. Писати треба нормально і зрозуміло для всіх, щоб не ходити в гугл
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04.09.2022 06:57 Ответить
Що знову? Такі новини 3 місяць підряд уже бісять! Ну ви чи зруйнуйте їх ті мости, чи не пишіть про кожне маломальське влучання по них, бо рашисти як сиділи на правобережжі так і сидять....ганьбище.
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03.09.2022 20:46 Ответить
Рашисти зараз скачуть під вогнем Байрактарів на правобережжі, як оголтєлия.
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03.09.2022 20:49 Ответить
Бачите - без Вас нічого не получається зробити!
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03.09.2022 20:49 Ответить
не хотите ли советником в ГШ? есть же потенциал.
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03.09.2022 22:10 Ответить
А вы лично что-нибудь сделали, что б рсукие выродки с правого берега ушли?
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03.09.2022 22:40 Ответить
Всім збоченцям супутника Притули. Пропоную звертатись беспосередньо до нього самого, нах.я це спамити в кожній гілці?
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03.09.2022 21:53 Ответить
 
 