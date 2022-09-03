Волонтеры благотворительного фонда "КОЛО" и Нечипорук просят украинцев о помощи в оплате пеленок по уходу за ранеными воинами. ФОТОрепортаж

Волонтеры просят украинцев о помощи в оплате одноразовых пеленок, которые нужны для ухода за ранеными украинскими воинами, проходящими лечение.

Об этом говорится в сообщении на странице Владимира Нечипорука в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На фото номер два 10 020 пеленок на сумму 107 262 грн.

Я знаю, что посты без фото не очень наглядны. Поэтому фото три – это те же пеленки уже после использования.

Знаю, что люди лучше воспринимают визуальную картинку.

Так вот опишу очень подробно.

Практически каждый раненый, которого лечат у нас, в НВМКЦ ГВКГ, это человек с множественными ранениями, с АЗФ-ами, с ампутациями, с VAC-аппаратами. Основное общее – раны "текут".

Чтобы постоянно не менять белье используются пеленки. Много. Постоянно.

Поэтому получив запрос от госпиталя, Владимир Нечипорук весь вечер пятницы общался с продавцами. И объяснял значимость этого заказа.

1 Пеленки гигиенические Белоснежка Компактные 90х60 см (30 шт. в коробке) ценой – 285,98гр. – 95 упаковок – общей ценой – 27 168,22 грн

2 Пеленки гигиенические Белоснежка Компактные 90х60 см (120 шт в коробке) ценой 1 307,48 – 22 шт – общей ценой – 28 764,49 грн.

3 Пеленки для новорожденных впитывающие Tena Bed Normal 60*90 (30 шт в упаковке) – ценой 293,46 – 151 шт общей ценой – 44 312,15 грн.

10020 штук.

Всего: 100 244,86

Сумма НДС: 7 017,14

Всего с НДС: 107 262,00

Все это уже есть в госпитале. И будет использоваться.

Но давайте поможем БФ КОЛО и Владимиру Нечипоруку заплатить за них.

Может, это не героическое вложение средств. Но очень нужное для раненых.

https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8...

Можно здесь перекинуть сколько считаете нужным. Даже 10 и 20 гривен от многих людей дадут нужный результат.

Или Владимиру Нечипоруку на карточку.

Он все перечислит.

5168 7456 1036 9982

Я очень прошу вашей помощи, друзья.

[email protected]

PayPal", - обратились к украинцам волонтеры.





