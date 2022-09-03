Волонтеры благотворительного фонда "КОЛО" и Нечипорук просят украинцев о помощи в оплате пеленок по уходу за ранеными воинами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Волонтеры просят украинцев о помощи в оплате одноразовых пеленок, которые нужны для ухода за ранеными украинскими воинами, проходящими лечение.
Об этом говорится в сообщении на странице Владимира Нечипорука в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
На фото номер два 10 020 пеленок на сумму 107 262 грн.
Я знаю, что посты без фото не очень наглядны. Поэтому фото три – это те же пеленки уже после использования.
Знаю, что люди лучше воспринимают визуальную картинку.
Так вот опишу очень подробно.
Практически каждый раненый, которого лечат у нас, в НВМКЦ ГВКГ, это человек с множественными ранениями, с АЗФ-ами, с ампутациями, с VAC-аппаратами. Основное общее – раны "текут".
Чтобы постоянно не менять белье используются пеленки. Много. Постоянно.
Поэтому получив запрос от госпиталя, Владимир Нечипорук весь вечер пятницы общался с продавцами. И объяснял значимость этого заказа.
1 Пеленки гигиенические Белоснежка Компактные 90х60 см (30 шт. в коробке) ценой – 285,98гр. – 95 упаковок – общей ценой – 27 168,22 грн
2 Пеленки гигиенические Белоснежка Компактные 90х60 см (120 шт в коробке) ценой 1 307,48 – 22 шт – общей ценой – 28 764,49 грн.
3 Пеленки для новорожденных впитывающие Tena Bed Normal 60*90 (30 шт в упаковке) – ценой 293,46 – 151 шт общей ценой – 44 312,15 грн.
10020 штук.
Всего: 100 244,86
Сумма НДС: 7 017,14
Всего с НДС: 107 262,00
Все это уже есть в госпитале. И будет использоваться.
Но давайте поможем БФ КОЛО и Владимиру Нечипоруку заплатить за них.
Может, это не героическое вложение средств. Но очень нужное для раненых.
https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8...
Можно здесь перекинуть сколько считаете нужным. Даже 10 и 20 гривен от многих людей дадут нужный результат.
Или Владимиру Нечипоруку на карточку.
Он все перечислит.
5168 7456 1036 9982
Я очень прошу вашей помощи, друзья.
PayPal", - обратились к украинцам волонтеры.
Пожалуйста, подождите...
Але зрозуміло що це фантазії і надіятися на зебланів нема чого, скину суму яку можу, і сподіваюсь це хоть трохи допоможе нашим героям.
Фірташ ??
просят помочь нас- тех кто прочитал статью.
не надо вилять. надо действовать. помогать.
Поставте, будь - ласка , плюс, якщо перерахували. Дякуємо.
кожен + це людина, яка відчуває так як і ти.
У них только ремонты дорог в голове..