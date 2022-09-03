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Волонтеры благотворительного фонда "КОЛО" и Нечипорук просят украинцев о помощи в оплате пеленок по уходу за ранеными воинами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Волонтеры просят украинцев о помощи в оплате одноразовых пеленок, которые нужны для ухода за ранеными украинскими воинами, проходящими лечение.

Об этом говорится в сообщении на странице Владимира Нечипорука в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На фото номер два 10 020 пеленок на сумму 107 262 грн.

Я знаю, что посты без фото не очень наглядны. Поэтому фото три – это те же пеленки уже после использования.

Знаю, что люди лучше воспринимают визуальную картинку.

Так вот опишу очень подробно.

Практически каждый раненый, которого лечат у нас, в НВМКЦ ГВКГ, это человек с множественными ранениями, с АЗФ-ами, с ампутациями, с VAC-аппаратами. Основное общее – раны "текут".

Чтобы постоянно не менять белье используются пеленки. Много. Постоянно.

Поэтому получив запрос от госпиталя, Владимир Нечипорук весь вечер пятницы общался с продавцами. И объяснял значимость этого заказа.

1 Пеленки гигиенические Белоснежка Компактные 90х60 см (30 шт. в коробке) ценой – 285,98гр. – 95 упаковок – общей ценой – 27 168,22 грн

2 Пеленки гигиенические Белоснежка Компактные 90х60 см (120 шт в коробке) ценой 1 307,48 – 22 шт – общей ценой – 28 764,49 грн.

3 Пеленки для новорожденных впитывающие Tena Bed Normal 60*90 (30 шт в упаковке) – ценой 293,46 – 151 шт общей ценой – 44 312,15 грн.

10020 штук.

Всего: 100 244,86

Сумма НДС: 7 017,14

Всего с НДС: 107 262,00

Все это уже есть в госпитале. И будет использоваться.

Но давайте поможем БФ КОЛО и Владимиру Нечипоруку заплатить за них.

Может, это не героическое вложение средств. Но очень нужное для раненых.

https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8...

Можно здесь перекинуть сколько считаете нужным. Даже 10 и 20 гривен от многих людей дадут нужный результат.

Или Владимиру Нечипоруку на карточку.

Он все перечислит.

5168 7456 1036 9982

Я очень прошу вашей помощи, друзья.

[email protected]

PayPal", - обратились к украинцам волонтеры.

Волонтеры благотворительного фонда КОЛО и Нечипорук просят украинцев о помощи в оплате пеленок по уходу за ранеными воинами 01
Волонтеры благотворительного фонда КОЛО и Нечипорук просят украинцев о помощи в оплате пеленок по уходу за ранеными воинами 02
Волонтеры благотворительного фонда КОЛО и Нечипорук просят украинцев о помощи в оплате пеленок по уходу за ранеными воинами 03
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Топ комментарии
+25
Може зеблан виділить на це с 400млн які він виділив з міжнародної допомоги на канал "Рада" де працюють мураєвсько-медведчуковські виплядки? Чи може з мільярдів на велике будівництво? Що ж ви виродки тупі понавибирали всім нам?

Але зрозуміло що це фантазії і надіятися на зебланів нема чого, скину суму яку можу, і сподіваюсь це хоть трохи допоможе нашим героям.
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03.09.2022 23:07
+17
А яку допомогу армії надали Зеленський, Коломойський, Боголюбов,
Фірташ ??
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03.09.2022 23:10
+8
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03.09.2022 22:48
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03.09.2022 22:48 Ответить
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03.09.2022 22:50 Ответить
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03.09.2022 22:54 Ответить
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03.09.2022 22:58 Ответить
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03.09.2022 23:01 Ответить
Може зеблан виділить на це с 400млн які він виділив з міжнародної допомоги на канал "Рада" де працюють мураєвсько-медведчуковські виплядки? Чи може з мільярдів на велике будівництво? Що ж ви виродки тупі понавибирали всім нам?

Але зрозуміло що це фантазії і надіятися на зебланів нема чого, скину суму яку можу, і сподіваюсь це хоть трохи допоможе нашим героям.
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03.09.2022 23:07 Ответить
💯
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03.09.2022 23:11 Ответить
А яку допомогу армії надали Зеленський, Коломойський, Боголюбов,
Фірташ ??
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03.09.2022 23:10 Ответить
давайте всё же поможем а не будет кивать на других.
просят помочь нас- тех кто прочитал статью.
не надо вилять. надо действовать. помогать.
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04.09.2022 07:43 Ответить
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03.09.2022 23:11 Ответить
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03.09.2022 23:33 Ответить
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03.09.2022 23:59 Ответить
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04.09.2022 10:26 Ответить
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04.09.2022 10:40 Ответить
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04.09.2022 10:45 Ответить
Это - при тех бешеных лярдах помощи, которые присылает Запад.... На кражи хватает - на пелёнки нет...
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04.09.2022 11:30 Ответить
Зрозуміло.
Поставте, будь - ласка , плюс, якщо перерахували. Дякуємо.
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04.09.2022 20:48 Ответить
Постійно перераховую. Є кому і у Харкові , й в Франківську... Але ж я пенсіонер.Ресурс мій дуже обмежений. Нажаль.
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04.09.2022 22:02 Ответить
Дякую! + ставити, на мою думку, дуже важливо, це не лише реальна фінансова допомога, і не має значення скільки,
кожен + це людина, яка відчуває так як і ти.
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05.09.2022 00:53 Ответить
Видя сколько работы делают волонтеры - вывод гнать надо это правительство, которое не справляется со снабжением ни больниц ни армии....
У них только ремонты дорог в голове..
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05.09.2022 06:40 Ответить
А може досить будувати мости та шляхи коли йде війна, та почнуть забезпечувати військових
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05.09.2022 12:33 Ответить
 
 