Оккупанты из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровщину, повреждена линия электропередач, жилые дома, склады, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг трижды ударил по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом в телеграме написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью снова было горячо… Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых".
В Никополе произошел пожар. Огонь уже погасили. В городе изуродованы 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач.
В Марганецкой громаде поврежден частный дом и склады и проходная местного завода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах ночь была без обстрелов и в эту минуту спокойно.
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