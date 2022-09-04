Славянск снова попал под обстрелы российских захватчиков, - мэр Лях. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска почти ежедневно наносят удары по городу Славянск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об обстрелах города в ночь на 4 сентября сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях.

"У нас снова ночные обстрелы. На этот раз город "освободили" от автомойки и спортзала в пер. Андреевском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о жертвах не поступала.

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