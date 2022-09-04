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Славянск снова попал под обстрелы российских захватчиков, - мэр Лях. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска почти ежедневно наносят удары по городу Славянск Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об обстрелах города в ночь на 4 сентября сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях.
"У нас снова ночные обстрелы. На этот раз город "освободили" от автомойки и спортзала в пер. Андреевском", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о жертвах не поступала.
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показать весь комментарий04.09.2022 08:33 Ответить Мне нравится 0
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