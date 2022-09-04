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Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска открыли огонь по жилому сектору. Есть убитые и раненые гражданские жители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"Армия РФ вдрила по городам Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Северск, Славянск, пгт Великая Новоселка, Очеретино, Донецкое, Щербиновка, селах Шевченко, Хромово.
Враг применил против мирного населения ракеты, РСЗО "Град", артиллерию", - говорится в сообщении.
Уничтожены и повреждены 24 гражданских объекта – 20 жилых домов, гаражи, автомойка и т.д. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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показать весь комментарий04.09.2022 12:04 Ответить Мне нравится 2
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