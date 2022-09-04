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Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска открыли огонь по жилому сектору. Есть убитые и раненые гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 01

"Армия РФ вдрила по городам Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Северск, Славянск, пгт Великая Новоселка, Очеретино, Донецкое, Щербиновка, селах Шевченко, Хромово.

Враг применил против мирного населения ракеты, РСЗО "Град", артиллерию", - говорится в сообщении.

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Уничтожены и повреждены 24 гражданских объекта – 20 жилых домов, гаражи, автомойка и т.д. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 02
Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 03
Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 04
Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 05
Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 06
Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 07
Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 08
Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 09
Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 10
Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 11
Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция 12
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свінособаки рашисти.
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04.09.2022 12:04 Ответить
 
 