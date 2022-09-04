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Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

4 сентября около 00:10 два артиллерийских снаряда попали на территорию объекта гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

"На территории образовались 2 воронки. Произошло возгорание. В результате обстрела разрушено здание и деревянные постройки.

По адресу сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №1 провели осмотр места происшествия и собрали вещдоки", - говорится в сообщении.

Следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 01

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 02

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 03

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 04

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 05

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 06

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 07

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 08

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 09

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 10
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04.09.2022 12:31 Ответить
А в 2014 г. кричали "путин введи войска". И еще донецкие говорили, что им Украина не нужна, все им обеспечит россия. Что ж пусть россия теперь и воду дает. Не хочется выглядеть злорадной, но все-таки...., они же сами привели себя к этому.
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04.09.2022 22:23 Ответить
Це в Харкові таке кричали ?
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05.09.2022 11:01 Ответить
Ні в Харкові такого не було, це на донбасі кликали путіна. В Харкові кричали "путін геть"
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06.09.2022 10:55 Ответить
Зат нет биндэр, и есть поребрик.
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04.09.2022 13:11 Ответить
Гламурное место. Именно здесь хозяин заведения бывший генерал от таможни Иванов и такой же бывший генерал-пограничник Слюсарев ( горловский сепар , оба сказочно разбогатели под крышей Артема Пшонки) продолжали негласно руководить потоками и назначениями на таможне , теперь уже под крышей ОП и являются главными спонсорами СН. В виде небольшого бонуса дочка Иванова стала нардепом от Слуг. Подонок Слюсарев помог кремлёвскому агенту Мураеву избежать конфискации , оформил бизнес очкарика на себя, а , может , под покровительством дЕрмака , просто отжал
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04.09.2022 14:00 Ответить
В Харькове в этом ресторане ДСНС-ники спасли котенка. Вытащили его и оказали помощь. Все-таки наши военные имеют доброе сердце и душу.
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04.09.2022 22:20 Ответить
 
 