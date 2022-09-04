Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

4 сентября около 00:10 два артиллерийских снаряда попали на территорию объекта гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

"На территории образовались 2 воронки. Произошло возгорание. В результате обстрела разрушено здание и деревянные постройки.

По адресу сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №1 провели осмотр места происшествия и собрали вещдоки", - говорится в сообщении.

Следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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