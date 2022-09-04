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Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли удары по громадам Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Шосткинский район. В селе пгт Нововасиловка, Зноб-Новгородской громады подрезаны обломками стены домов, повреждены помещения школы и сельсовета. В Дружбинской громаде, а именно Дружбе, повреждены частные дома: выбиты окна, разрушены заборы", - говорится в сообщении.

Прилеты были из "Градов", САУ и минометов.

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Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий 01
Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий 02
Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий 03
Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий 04
Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий 05
Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий 06
Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий 07
Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий 08
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Ну теперь нужен миллиард гривен,что бы залатать дырку в асфальте.
У Бени упали доходы.
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04.09.2022 14:11 Ответить
Пок ми не будемо давати адекватної відповіді,діла не буде.
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04.09.2022 14:43 Ответить
Будем. Когда на юге уже не станет "внезапных" фронтов.
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04.09.2022 15:17 Ответить
 
 