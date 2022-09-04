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Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из "армии ДНР", - Казанский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Донецке рашисты развешивают объявления о поиске дезертиров, отказавшихся воевать в составе "армии ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"По всему Донецку висят такие объявления. Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из "армии ДНР" и не хотят отправляться на бессмысленную гибель ради безумных фантазий Путина", - говорится в сообщении.

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Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 01

Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 02
Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 03
Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 04
Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 05
Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 06
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Топ комментарии
+39
- Вы из какого общества, товарищи?
- Трудовые резервы.
- А что, Динамо бежит?
- Все бегут.
(С) Джентельмены удачи
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04.09.2022 15:56
+31
А шо, "Путєн ввєді" вже скінчилися? Де ті бабці, що кидалися під українськи танки? Невже повиздихали? Де ті свідки "разпятого мальчіка", "украинского бука" вєрхом на "украинском істрєбітєлє" з "діспєтчєром Карлосом", "кармільцьі", яким набридло "карміть біндєр", "угнєтьонньіє мовою", горді володарі "ксіви" з двоголовою куркою? Невже "всьо"? А шо ся трапило?
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04.09.2022 16:05
+30
А що тут дивного? У 2014 вони зрадили Україну, а тепер - динири. Якщо втікли до рашки, то рано чи пізно і її зрадять.
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04.09.2022 15:56
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Правила форума Совет форумчан
- Вы из какого общества, товарищи?
- Трудовые резервы.
- А что, Динамо бежит?
- Все бегут.
(С) Джентельмены удачи
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04.09.2022 15:56 Ответить
А що тут дивного? У 2014 вони зрадили Україну, а тепер - динири. Якщо втікли до рашки, то рано чи пізно і її зрадять.
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04.09.2022 15:56 Ответить
Не думаю, що ці взагалі когось зраджували. Це "сіра маса", яким до барабана і Україна, і дири, і орда.
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04.09.2022 16:12 Ответить
Разумеется. Сперва днры бегают насильно ловят чуваков по улицам, а потом удаляются что они дезертируют.
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04.09.2022 16:21 Ответить
А ви звідки?
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04.09.2022 18:13 Ответить
Звідси. А ви?
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04.09.2022 18:29 Ответить
Ти впевнений , що зрадили Україну ? Багато хто просто не зміг виїхати звідти - наприклад , через хворих батьків . Дехто думав , що жахіття рускага міра закінчиться . А зараз орки просто ловлять їх на вулицях , в квартирах , забирають з роботи , і кидають попереду якихось бурятів чи чеченів . От люди й бігають , ховаються . Безумовно , є і виродки , які ще в 2014 кричали "путінввєді".
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05.09.2022 14:38 Ответить
в армії асвабадителей краще бути 500-тим а ніж 200-тим....
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04.09.2022 15:57 Ответить
"Груз 500" означає пів тони золота...
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04.09.2022 17:04 Ответить
Интересно, а куда они тикают? Дыныэровцы - в лыныры, и наоборот?
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04.09.2022 16:04 Ответить
а куда им бежать? бежать некуда.... так и будут до конца дней своих ныкаться по посадкам, жить в норах, жрать кузнечиков, червей и личинок......
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04.09.2022 16:14 Ответить
...особенно зимой, ага
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04.09.2022 17:10 Ответить
зимой - замороженные овощи. Еще мышковать можно.
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04.09.2022 17:24 Ответить
"жрать кузнечиков, червей и личинок" (С) Ну а чё, как сказал Симба: Скользко, но питательно.
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04.09.2022 19:05 Ответить
На референдум, звичка така з 2014 року.
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04.09.2022 18:24 Ответить
Они бегут "на подвал" им там лучше.
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04.09.2022 19:20 Ответить
Не звездите - оне не дезертиры. Оне просто хотели жить. Даже без унитаза. Но. Натворить успели. А паэтаму подлежат. Э-э-э ... тщательной проверке.
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04.09.2022 16:05 Ответить
А шо, "Путєн ввєді" вже скінчилися? Де ті бабці, що кидалися під українськи танки? Невже повиздихали? Де ті свідки "разпятого мальчіка", "украинского бука" вєрхом на "украинском істрєбітєлє" з "діспєтчєром Карлосом", "кармільцьі", яким набридло "карміть біндєр", "угнєтьонньіє мовою", горді володарі "ксіви" з двоголовою куркою? Невже "всьо"? А шо ся трапило?
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04.09.2022 16:05 Ответить
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04.09.2022 16:06 Ответить
что за дебилы продолжают писать гэбэшное "жовто-блактиний"?

прапор синьо-жовтий!
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04.09.2022 17:12 Ответить
Світом правлять символи і знаки.
"3) Vau. Прапор. Не висуваючи будь-яких претензій до вельми шанованих і сакрально змістовних кольорів - жовтого і синього, мусимо зазначити, що їх розміщення на Прапорі України нічого доброго для цієї державо-нації не віщує. Поєднання цих заслужених барв у такому порядку, коли синє зверху, а жовте знизу, відповідає одній з чотирьох найгірших гексаграм за китайською класичною книгою змін «І-цзин». (А не вірити книзі братів наших давніх хінців ми не маємо жодної підстави, бо не було ще у цьому світі під четвертим місяцем, аби якесь прогнозування «І-цзин» не збувалося). Триграма синьої барви «Цянь», розміщена над триграмою жовтою «Кунь», за книгою «І-цзин», утворює гексаграму «Пі», яка, до великого нашого жалю і співчуття братам нашим українцям, розшифровується так: «Будьте пильними і передбачливими. Не беріться за якусь суттєву справу, бо вона швидше не збудеться, ніж збудеться. Ваше оточення не розуміє вас, ви без будь-яких підстав сваритеся зі своїми друзями». Але це ще не все, брати наші. Відомо, що ввічливі давні хінці писали книгу «І-цзин» для окремих людей і, аби не травмувати їх психіку, використовували різні евфемізми. А насправді гексаграма «Пі» передбачає зраду і занепад. Стосовно державо-нації це пророчить повну і неухильну деградацію. Це підтверджує і сполучення кольорів ЯНЬ (золоте) - ІНЬ (синє).

А вихід з цієї ситуації простий, як китайська головоломка: треба просто перевернути прапор. Тоді жовте буде зверху, а синє знизу, і утвориться цілком нова гексаграма «Тай». Текст до неї звучить дуже сприятливо для того, кому випав цей знак: «Щастя вам сприяє, і кар'єра ваша підноситься догори. Якщо хочете, аби фортуна і успіх супроводжували вас якомога довше, намагайтесь підкріпити їх досягненнями в інших сферах. Бажання ваші здійсняться, але не намагайтеся штучно наблизити їх здійснення». Це прогноз, адаптований до окремої людини, яка запитує книгу «І-цзин» про свою особисту долю, а на загал знак «Тай» (жовто-синій) означає: «Розквіт. Мале відходить. Велике приходить. Щастя. Розвиток»."
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04.09.2022 17:48 Ответить
не хочу розбиратися в тій гексаграмній премудрості, але з тридцятилітнього експерименту видно - таке поєднання нічого доброго не приносить. Для мене, українця, що цінує життєдайну силу Сонця, колір Сонця є головним, тобто зверху. А колір неба - це тло на якому красується наше Сонечко.
І блакитний, саме блакитний, колір неба повинен бути знизу. Тим більше, що небо такого кольору лише при наявності Сонця на небі . А вночі воно темне, вранці і увечері барви міняються.
Заперечувати мій комент прийдуть або скриті ненависники українців або корисні ідіоти.
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04.09.2022 18:37 Ответить
Та навіть на психологічному рівні синє згори тисне. Порядок кольорів на прапорі може впливати так само, як і присутність пам'ятників члєніну на вулицях міст. Нехтувати цим було б легковажно. Принаймні, знавці, науковці мали б приділити цьому пильнішу увагу.
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04.09.2022 19:07 Ответить
знавці, науковці зараз - ми з Вами. академічним вченим нема до цього діла. виховані в матеріалістичному розумінні всесвіту, вони сприймають такі речі як фігню. Адже нобелівські лавреати їм цього не казали, а значить цього не може бути, бо не може бути ніколи. десь так.
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04.09.2022 21:10 Ответить
Іди за русскім кораблем, провокатор! Якби ти хоч раз на свої очі побачив українське поле пшениці під синім небом і відчув красу рідного краю, то не розганяв би оцю кгбшну туфту.
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04.09.2022 19:20 Ответить
я ту пшеницю сію вже напротязі тридцяти років. І жовтувата вона буває не завжди. Тільки но попаде хоч під малий дощик, то вже сірувата стає. те ж саме із соняшником - відцвів тижня два і все. А сонце і небо круглий рік.
Хто ти по життю - антиукраїнець чи корисний дурник вибирай сам.
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04.09.2022 21:07 Ответить
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04.09.2022 21:12 Ответить
Коли не йдуть справи в будинку розпусти то міняють курвів а не шпалери
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04.09.2022 20:25 Ответить
не порівнюйте нашу країну з будинком розпусти, будь-те ласкаві.
Якщо вам нема різниці у вигляді прапора, то чому його не перевернути так, як він був раніше і як має бути тепер.
адже за вашими твердженнями нічого не поміняється. А насправді поміняється дуже багато. Бо ми перш за все відмовимся від прийнятого комуняками, а у ВР тоді більшість була комуністична, порядку речей. Гімн теж не має значення? "душу й тіло ми положим"... Так ми й ложимо за нашу свободу. А треба, щоб лише наші вороги лягали тілом. Душу вони вже давно положили перед дияволом.
Прапор і гімн - програма розвитку нації. програма з вірусами самі знаєте як працює.
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04.09.2022 21:18 Ответить
знаємо - як ти вони працюють ******* зі своїх щилин
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04.09.2022 23:05 Ответить
Яке українцям діло до китайської міфології?
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04.09.2022 19:15 Ответить
Таке, що історія Китаю в кілька разів триваліша за історію України.
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04.09.2022 20:52 Ответить
І це привід нам орієнтуватися на міфічну *****, яку вони за тисячі років понавидумували? З таким підходом при апендициті треба не в швидку дзвонити, а прикладами до хворого місця яйця летючої миші - китайська медицина ж.
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04.09.2022 20:57 Ответить
А до чого українцям є діло?! Може, до державотворення?! Не схоже на те. Може, до читання книг?! Теж не дуже. А от щодо відкидання чужого досвіду, то українці дуже скорі.
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04.09.2022 21:03 Ответить
хіба по його коментам не видно, що воно малограмотне... не знайду коректного визначення
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04.09.2022 21:23 Ответить
українцям є діло дати тобі лопатой по ****
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04.09.2022 22:56 Ответить
насправді - ні. історія українців, бо нашу землю називали по різному, теж не менш давня. Просто у китайців не було таких завзятих сусідів-фальсифікаторів (спробуй пофальсифіцируй ту китайську грамоту ).
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04.09.2022 21:21 Ответить
китайская история фальсифицирована чуть более чем полностью но ты верь в нее, тебе можно
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04.09.2022 22:58 Ответить
певно ти так і не навчився читати написане українською. бо не розумієш прочитаного. А різниця нашої історії і китайської в тому, що нам її фальсифікували сусіди, а китайці фальсифікували для своєї вигоди. китай - насправді ж така імперія як і раша.
а такі як ви дурники повторюють вслід за фальсифікаторами, що Сибір по праву належить китаю. проте китай ніколи раніше не був власником навіть внутрішньої Монголії. І взагалі його завойовували хто тільки міг. маньчжури наприклад. Монголи.
І ще: будеш паскудно себе вести - поскаржуся модератору. на українському ресурсі українці ведуть себе чемно (культурно). А так як ти себе поводять дрімучі москалі.
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05.09.2022 09:04 Ответить
кацапы уже больше 30 лет разгоняют эту феншуйную муйню им истерически нужно перевернуть украинский флаг спрашивается - зачем?
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04.09.2022 22:55 Ответить
не думаю, что им это важно и зачем? а вот то что синий в голубой перекрашивают для пропаганды, то это да, они могут. ******** тока за ********* и думают)
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05.09.2022 18:13 Ответить
Якби так і було, то увесь китай би був обвішаний цими самими гексаграмами «Тай».
Але чомусь китайські фірми не поспішають робити собі жовто-сині логотипи
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05.09.2022 08:07 Ответить
а кто сказал, что им КПК даст такую возможность?
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05.09.2022 18:10 Ответить
где инфо такое нашел? на украинский сам переводил? очень интересное объяснение происходящего и прошлого. вчера смотрел х/ф Черный Ворон (патриотичный, но по качеству - гавно). но я ж не про это. неужели режессура сама не доперла, что фильм по итогу про - предательство, а не про патриотизм, дух и тд получился?!
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05.09.2022 18:09 Ответить
ухвалений комуняками на чолі з кравчуком.
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04.09.2022 18:39 Ответить
так комуняки с Кравчуком и акт Незалежності проголосили. хочешь и его перевернуть - и назад в совок к *****? или тебе только флага хватит?
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04.09.2022 23:06 Ответить
господи, яке ж ти тупе - акт проголосили, але лозунг - геть від москви ні накопійку не виконували. тобто все лише на словах. Тоді як в прибалтійських країнах сказали: всі, хто не поділяє наших поглядів, не отримають паспорт громадянина. Але в нас більшість підтримували саме комуняк. чи симоненкових, чи перефарбованих як мороз чи вітренчиха. Чому ми не в НАТО? - а саме завдяки таким як ти. хто захищає ту брехливу владу кравчука і кучми. ти певно молодий судячи із нерозумних поглядів. і тому тоді ще не приймав участь у виборах. А я добре памятаю хто саме не хотів, аби не комуністи прийшли до влади.
з твоїх родичів скоріше всього теж більшість голосувало за проросійські сили. аякже - руськоязичні. і расєянє - наши братья. аж поки братья не стали сипати на голову міни і ракети.
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05.09.2022 09:14 Ответить
знаете, я б тоже свалила от мотивированной мобилизации серии "пошел за ребенком в детсад - очнулся - с мосинкой"
или "пошел за сигаретами - очнулся в окопе"
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04.09.2022 16:07 Ответить
Пошел за бутылкой, очнулся -- госпиталь. Без рук, без ног, без... Короче, безо всего.
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04.09.2022 16:47 Ответить
бывает так: пошёл за изюмом, а очутился в Изюме.
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04.09.2022 17:26 Ответить
Родину они предали в 14, когда подняли кацапскую обосцанную тряпку над админ зданиями.
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04.09.2022 16:08 Ответить
У Карела Чапека є оповідання про те, як розслідувалася справа дезертира з австро-угорської армії, якого майже всю війну дружина ховала в ямі під "гнояркою" Допити, а потім - суд, вели при відкритих вікнах, тримаючи дезертира на вулиці - під вікном, на вітрі, що відносив запах
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04.09.2022 16:12 Ответить
ЛНР -ДНР таких республік не існує це псевдореспубліки.
Тільки ті зрадники не сподівалися що їм доведеться гинути за інтереси путіна
адже в них була спокуса грошей (обіцянка) яка не виконана
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04.09.2022 16:14 Ответить
Народ

А що ви дивуєтесь цим гоблінами

Це та наволоч,яка привела війну у хату
Бо думала що ані раІся і їм буде медом намазано. А раІся їх кинула на убой

Тепер уйобують по посадках думаючи що Україна їх прийме. Нах треба ця наволоч. Бо ще раз повторюю Вони , і тільки вони привели війну у хату.
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04.09.2022 16:20 Ответить
Щось москалі мало історій про дєтєйхєроєв та всяких там синовпалка наштампували)))Видно треба краще дух новим сагражданам піднімати,й не тільки обіцянками праваславнава рая)
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04.09.2022 16:24 Ответить
Якось у 2014-му році в рашистских пабліках була героїчна фотка юнага апалчєнца - там 15 річний хєрой був у військовій формі і з автоматом. Чомусь дуже запам'яталося його лице. Зараз в Києві, в музеї "родіна мать", є експозиція поточної війни з документами 200-х кацапів і динирівців. І що дивно, в цих документах, знайшов паспорт цього юного лугандонця, правда тут йому вже 20+, і скоріш за все він труп.
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04.09.2022 18:28 Ответить
Якшо отримали паспорт лугандона, то звичайно дезертири
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04.09.2022 16:32 Ответить
Людишки, млин....То их Украина не устраивала, они русню позвали. Теперь русня их в мясо записала, их снова не устраивает. Как дерьмо в проруби болтаются, ни к какому берегу не могут прибиться. Натурально - не люди, а так себе, людишки.
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04.09.2022 16:34 Ответить
это просто антропоморфные организмы, подпадающие под определение "трудовые резервы".
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04.09.2022 17:32 Ответить
Сначала вешаю на столбах обьявления "работа для настоящих музчин", а потом разыскивают этих же работников, развесив по столбах их рожы
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04.09.2022 16:46 Ответить
Чуваки подумали, и решили, что в тюрьме как то можно еще пожить, а с дыркой в животе пожить уже не получится.
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04.09.2022 16:48 Ответить
Почитаєш Казанського чи ГУР, то складається враження, що в кацапів скоро воюватиме лише путі-пЄсков-сімоньЙАн. Але ж це не так. Не можна поодинокі випадки видавати за масовість. Бо, на жаль, кацапи лізуть і лізуть.
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04.09.2022 17:02 Ответить
Новых завозят взамен 200/300-х,откосивших, дезертиров,неблагонадежных..В раше мобресурс Ого-го! ВСУ еще работать и работать над его утилизацией
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04.09.2022 17:15 Ответить
50 000 вже утілізували,треба ще 50 000 відправити до кобздона,а це шість місяців як мінімум.Потім,маю надію,буде легше...піде ленд-ліз,а у кацапів залізо не безконечне.
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04.09.2022 19:07 Ответить
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04.09.2022 17:07 Ответить
Хм ,а в новостях говорят ,что много их в плен сдались
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04.09.2022 17:27 Ответить
Сдались мобики. А вдв, которое их прикрывало, успели сдристнуть.
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04.09.2022 18:35 Ответить
Донбасс має те що заслужив!!
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04.09.2022 18:05 Ответить
Красаучики, це правильні лугандонці.
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04.09.2022 18:19 Ответить
Даунецкий менталитет прозрел таки.
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04.09.2022 18:26 Ответить
Никто не хотел умирать..., ********** умри в одиночестве в бункере в луже собственных фекалий.
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04.09.2022 18:35 Ответить
а как хотели дойти до киева, и до англии, когда за них воевали орки
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04.09.2022 20:00 Ответить
"5-10 лет или смертная казнь" =) клоуны =)))
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04.09.2022 20:58 Ответить
если есть чем откупиться - то 5-10 лет, если нет - то смертная казнь
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04.09.2022 23:07 Ответить
Сєапрське гетто то радість особлива - тікати нікуди, у ЄС невиїздний, в расії в розшуці за дезертирство, на підконтрольній території тюрма. Лоховське щастя невиїхати з Донбасу
після 2014 го.
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05.09.2022 21:17 Ответить
 
 