Киев. Аллея Героев на Лесном кладбище. Ряды флагов над могилами украинских воинов. ФОТОрепортаж

В Киеве на Лесном кладбище на Аллее Героев многочисленные ряды могил над которыми развеваются украинские флаги.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.







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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ